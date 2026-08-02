02 августа 2026, 09:59

Фото: iStock/ Mariusmff

Согласно народному календарю, 3 августа отмечается Онуфрий Молчаливый, или Безмолвник. Такое название праздник получил в честь преподобного Онуфрия Печерского, монаха Киево-Печерской лавры, прославившегося строгим обетом молчания. Православная церковь в этот день чтит его память, а народная традиция предписывает проводить время в тишине и усердных трудах. О приметах, традициях и запретах этого удивительного дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Категорически нельзя ссориться и выяснять отношения. Любой конфликт мог перерасти в большой скандал, а помириться будет очень сложно;

Любой конфликт мог перерасти в большой скандал, а помириться будет очень сложно; Запрещено пускать в дом незваных и неприятных гостей. Считалось, что они могут «забрать» положительную энергию и навлечь хлопоты. А вот добрым друзьям отказывать не стоит — они принесут удачу;

Считалось, что они могут «забрать» положительную энергию и навлечь хлопоты. А вот добрым друзьям отказывать не стоит — они принесут удачу; Нельзя надевать чужую одежду. Предки верили, что вещи впитывают судьбу хозяина, поэтому, надев чужой наряд, можно принять на себя его несчастья;

Предки верили, что вещи впитывают судьбу хозяина, поэтому, надев чужой наряд, можно принять на себя его несчастья; Не стоит брать в руки острые предметы без необходимости. Считалось, что раны, полученные в этот день, будут заживать очень долго;

Считалось, что раны, полученные в этот день, будут заживать очень долго; Нельзя было есть сырые яблоки. Это считалось опасным для желудка. Плоды можно было употреблять только в термически обработанном виде;

Это считалось опасным для желудка. Плоды можно было употреблять только в термически обработанном виде; Не нужно оставлять после еды грязную посуду и крошки. Это сулило нужду и экономию во всем;

Это сулило нужду и экономию во всем; Нельзя много болтать, сплетничать и хвастаться. Лишние слова могли привлечь беду и отогнать удачу.

Приметы