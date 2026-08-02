Онуфрий Молчаливый 3 августа: как сохранить достаток в доме, привлечь удачу и укрепить здоровье, народные приметы
Согласно народному календарю, 3 августа отмечается Онуфрий Молчаливый, или Безмолвник. Такое название праздник получил в честь преподобного Онуфрия Печерского, монаха Киево-Печерской лавры, прославившегося строгим обетом молчания. Православная церковь в этот день чтит его память, а народная традиция предписывает проводить время в тишине и усердных трудах. О приметах, традициях и запретах этого удивительного дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень 3 августа — это переплетение древних языческих верований и христианской святости. До прихода христианства славяне в это время отмечали праздник тишины и уединения, связывая его с окончанием активной фазы летних работ и началом сбора урожая. Люди верили, что в эти дни духи земли и воды отдыхают, и потому требовалось соблюдать покой, не шуметь, не начинать новых дел. Это время внутреннего очищения, когда каждый должен был оценить свои поступки и подготовиться к осени.
С приходом христианства эти традиции не исчезли, а трансформировались. Церковь установила память преподобного Онуфрия Печерского, монаха Киево-Печерской лавры, жившего в XII веке. Он был не простым послушником, а настоящим подвижником. Приняв монашеский постриг, Онуфрий дал обет молчания, считая, что слова отвлекают от молитвы, а тишина — путь к единению с Богом. Он жил в пещерах монастыря, молился день и ночь, питался лишь хлебом и водой. Его жизнь была примером смирения и духовной силы.
Онуфрий умер в своей келье, окруженный тишиной, и был погребён в Лавре. С тех пор его имя стало символом молчаливой добродетели. Православные верующие молятся ему о внутреннем мире, терпении, умении хранить тайны и преодолевать искушения слова. Особенно к нему обращаются те, кто чувствует себя измученным суетой, сплетнями и болтовнёй.
Традиции дняУтро 3 августа начиналось с посещения храма. В церквях читали акафист преподобному Онуфрию, зажигали свечи за упокой и за здравие. Дома старались лишний раз не болтать. Считалось, что в этот день слово — как огонь: одно неосторожное высказывание может вызвать ссору, болезнь или неурожай. Особенно берегли детей от крика и плача — верили, что слёзы в этот день «привлекают в семью тоску на весь год».
Во многих деревнях по сей день сохранялась традиция молчаливой уборки. Хозяйки мыли полы, выносили мусор, но делали это без слов, не привлекая внимания. Это был не просто быт, а обряд очищения дома от «шумного духа». После уборки ставили на окно стакан воды — её считали освящённой тишиной и использовали для лечения головной боли или нервных расстройств.
Особое значение имел обряд «молчаливого хлеба». Хозяйка пекла хлеб, не произнося ни слова, и после выпечки ставила его на стол, не срезая корку. Только на следующий день, после утренней молитвы, хлеб можно было есть. Говорили: «Хлеб, испечённый в тишине, кормит душу, а не только тело».
Вечером семьи собирались у колодца или у реки. Там совершали молчаливое омовение — обливались водой с головы до ног, не произнося ни звука. Считалось, что вода в этот день «слышит» и «помнит», и если человек очистит тело и душу в тишине, то весь год будет здоров.
Современные люди, особенно в сельской местности, до сих пор стараются не начинать новых дел, не подписывать договоров, не устраиваться на работу 3 августа. Многие включают «режим тишины»: отключают телефоны, не включают телевизор, проводят день в медитации или чтении духовной литературы. Это не суеверие, а попытка вернуться к ритму природы и к внутреннему порядку.
Народные запретыС этим днем связано невероятное количество запретов. Считалось, что их нарушение может принести в семью беды, болезни и финансовые потери.
- Категорически нельзя ссориться и выяснять отношения. Любой конфликт мог перерасти в большой скандал, а помириться будет очень сложно;
- Запрещено пускать в дом незваных и неприятных гостей. Считалось, что они могут «забрать» положительную энергию и навлечь хлопоты. А вот добрым друзьям отказывать не стоит — они принесут удачу;
- Нельзя надевать чужую одежду. Предки верили, что вещи впитывают судьбу хозяина, поэтому, надев чужой наряд, можно принять на себя его несчастья;
- Не стоит брать в руки острые предметы без необходимости. Считалось, что раны, полученные в этот день, будут заживать очень долго;
- Нельзя было есть сырые яблоки. Это считалось опасным для желудка. Плоды можно было употреблять только в термически обработанном виде;
- Не нужно оставлять после еды грязную посуду и крошки. Это сулило нужду и экономию во всем;
- Нельзя много болтать, сплетничать и хвастаться. Лишние слова могли привлечь беду и отогнать удачу.
ПриметыЕсли ночь на 3 августа холодная — зима будет ранняя и суровая;
Теплая и влажная погода — к большому урожаю грибов;
Гроза и ливень — к затяжной и сырой осени, а также к позднему созреванию льна;
Если туман стелется по низинам в Онуфриев день — в ближайшие дни будет тепло;
Если луна в этот день яркая и чистая — урожай хлеба будет богатым.