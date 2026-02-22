Прохоров день 23 февраля: как сохранить достаток, избежать слез и бесполезной суеты, традиции и приметы Чистого понедельника
Согласно народному календарю, 23 февраля отмечается Прохоров день, или Прохор Весновей. Такое название появилось потому, что в этот день зима начинала терять свою силу, уступая дорогу весеннему теплу. Православная церковь в это время чтит память преподобного Прохора Печерского, а в 2026 году этот день совпадает с важным событием церковного календаря — Чистым понедельником, первым днем Великого поста. О житии святого, традициях предков, строгих запретах и приметах читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПреподобный Прохор жил в конце XI — начале XII века и был родом из Смоленска. Он принял иночество в Киево-Печерской лавре при игумене Иоанне. Прохор вел жизнь крайнего воздержания, отказываясь от обычного хлеба и собирая лебеду для пропитания. Его хлеб из этой травы по молитвам становился вкуснее пшеничного, особенно если раздавался с благословением, и он щедро делился им с голодными во время неурожая и голода в Киеве. Это чудо прославило святого, сделав его кормильцем множества людей, но вызвало зависть алчных купцов.
Когда в Киеве из-за княжеских междоусобиц кончилась соль, Прохор собирал золу из монашеских келий, молился и превращал ее в чистую соль, которая умножалась при раздаче нуждающимся. Купцы, терявшие прибыль, оклеветали его перед князем Святополком Изяславичем, но князь, получив благословение от Прохора перед походом на половцев, одержал полную победу в 1107 году. Это изменило отношение Святополка: он стал ревностным почитателем святого, помирился с игуменом и всегда искал его благословения.
Прохор скончался в 1107 году. Князь Святополк лично отнес его тело в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры, где оно почивает до сих пор. Верующие молятся святому Прохору об избавлении от голода и нужды, об исцелении болезней и укреплении веры в трудных жизненных обстоятельствах.
Традиции и обычаи дняНа Руси 23 февраля называли днём перелома погоды. Считалось, что с этого дня морозы идут на убыль, и крестьяне начинали активно готовиться к полевым работам, хотя до настоящего тепла было ещё далеко. На Прохора Весновея было принято проводить «обряд обхода» домашнего скота — хозяева выходили в хлев и заговаривали животных от злых духов и сглаза, чтобы год был сытным.
В 2026 году Прохоров день выпадает на Чистый понедельник — начало Великого поста. В это время верующие тщательно убирают дом после масленичных гуляний: вымывают полы, посуду, выбрасывают мусор и остатки скоромной пищи. Посещают баню, надевают старую одежду и используют поношенную утварь, символизируя отказ от суеты.
День начинается с молитв, чтения Великого покаянного канона Андрея Критского и молитвы Ефрема Сирина. Просят прощения у близких, посещают храм для исповеди и причастия, стремясь к очищению души.
В этот день соблюдается самый строгий пост: ничего горячего не готовят, едят только сырые овощи, хлеб, соль, квас с тертым хреном или воду. Полностью исключают продукты животного происхождения, алкоголь и курение.
Народные запреты 23 февраляВ Прохоров день, а особенно когда он совпадает с первым днём поста, существовало множество запретов.
- Считалось, что мужчинам нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом — ни в хлеву, ни по дому, иначе весь год пройдёт в бесполезной суете и хлопотах;
- Категорически нельзя было давать в долг хлеб и соль. Считалось, что вместе с этими продуктами можно отдать из дома благополучие и достаток, а самим остаться голодными;
- В день духовного очищения любые ссоры, брань и даже громкие выяснения отношений были под строгим запретом, чтобы не навлечь беду на семью на весь год вперёд;
- Трясти мелочью в карманах и звенеть ею считалось дурной приметой, предвещающей слёзы и бедность;
- Женщинам запрещалось ходить в гости, чтобы избежать мирских соблазнов. День предназначен для духовных дел, это время, которое следует провести в молитве, а не в пустой болтовне.
Приметы
- Если на Прохора ударит мороз, то весна будет ранней и тёплой, а лето — солнечным;
- Снегопад в этот день предвещал богатый урожай зерновых, а также обилие мёда и орехов осенью;
- Если вороны взлетают на самые макушки деревьев и сидят там, нахохлившись, — жди скорого потепления;
- Алая заря на закате — к сильным ветрам и приближающимся холодам;
- Если с крыш свисают длинные и толстые сосульки, это сулило хороший урожай овощей и льна в наступающем году.