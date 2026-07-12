12 июля 2026, 10:19

Фото: iStock/ Ricky Howitt

Согласно народному календарю, 13 июля отмечается Полупетр, или Макушка лета. Такое название появилось потому, что этот праздник считался серединой летнего солнцеворота, словно рубеж, когда тепло уже развернулось во всю силу, но до его спада ещё далеко. Православная церковь в эту дату празднует Собор славных и всехвальных двенадцати апостолов, ближайших учеников Христа, разделивших с Ним путь проповеди и страданий. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Категорически нельзя было начинать новые дела или затевать крупные перемены — считалось, что середина лета — время завершать начатое, а не браться за новое. По поверьям, поспешные решения могли обернуться напрасными хлопотами и убытками;

— считалось, что середина лета — время завершать начатое, а не браться за новое. По поверьям, поспешные решения могли обернуться напрасными хлопотами и убытками; Нельзя было ссориться и повышать голос, особенно в семье. Злые слова, произнесённые в Полупетров день, будто бы «прилипали» к дому и могли долго портить отношения между близкими. Поэтому люди старались говорить спокойно, избегать споров и не выносить семейные разногласия на люди;

Злые слова, произнесённые в Полупетров день, будто бы «прилипали» к дому и могли долго портить отношения между близкими. Поэтому люди старались говорить спокойно, избегать споров и не выносить семейные разногласия на люди; Не стоило заниматься тяжёлой работой ради наживы или спешки: например, косить траву «на продажу» или торопиться с жатвой, чтобы опередить соседей. Такой труд воспринимался как проявление гордыни и жадности, а значит, мог навлечь на человека и его семью неприятности;

например, косить траву «на продажу» или торопиться с жатвой, чтобы опередить соседей. Такой труд воспринимался как проявление гордыни и жадности, а значит, мог навлечь на человека и его семью неприятности; Запрещалось выбрасывать остатки еды после праздничной трапезы. Крошки и недоеденные куски отдавали скоту или птицам: по народным представлениям, это сохраняло достаток в доме и показывало уважение к труду земледельца;

Крошки и недоеденные куски отдавали скоту или птицам: по народным представлениям, это сохраняло достаток в доме и показывало уважение к труду земледельца; Нельзя было оставлять ворота и двери открытыми надолго: считалось, что через них может проникнуть «дурной ветер», приносящий болезни и ссоры. Поэтому даже в жаркий день старались закрывать проёмы, а если проветривали, то ненадолго и с добрыми словами-оберегами;

считалось, что через них может проникнуть «дурной ветер», приносящий болезни и ссоры. Поэтому даже в жаркий день старались закрывать проёмы, а если проветривали, то ненадолго и с добрыми словами-оберегами; Не рекомендовалось отправляться в дальнюю дорогу без особой нужды. День посвящали домашним и полевым заботам, а путешествия откладывали, чтобы не «разменять» удачу на пустые хлопоты. Если же поездка была неизбежной, перед выходом обязательно молились апостолам о защите в пути.

Приметы