От теоретических ситуаций к реальным решениям: как программа МГИМО готовит управленцев для Подмосковья?
В Одинцовском филиале МГИМО МИД России дали старт третьему потоку программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» для ветеранов специальной военной операции. Обучение стало выстроенной системой, которая дает конкретный результат — новые управленческие кадры для регионов, в том числе для Московской области.
Программу реализует ГлавУпДК при МИД России по поручению Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и Президента России Владимира Путина при поддержке госфонда «Защитники Отечества» и МГИМО. В новом потоке обучение пройдут 29 ветеранов СВО из 16 регионов страны. Среди слушателей — не только кадровые военные, но и специалисты гражданских профессий: инженеры, экономисты, юристы, медики, педагоги, журналисты. Церемонию открытия посетил корреспондент «Радио 1».
Что дает ветеранам СВО участие в программе?Ключевая особенность программы — практическая направленность. Здесь готовят не абстрактных управленцев, а людей, которые понимают, как работает городское и муниципальное хозяйство в реальности.
Как отметил советник губернатора Московской области (в ранге министра), завкафедрой «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» Евгений Хромушин, программа уже доказала свою эффективность именно на практике.
«У нас не просто есть учебные кейсы, у нас все ученики трудоустроены, все абсолютно. Причем большинство из них там, где хотели работать. Кто-то в Ростехе, кто-то в Минпромторге, кто-то в регионах», — рассказывает Евгений Хромушин в диалоге с «Радио 1».По сути, речь идет не просто о переподготовке, а о новом карьерном старте. Выпускники программы уже работают в органах власти, профильных ведомствах и на предприятиях в регионах, включая Московскую область.
Каким образом построили образовательный процесс?На программе особое внимание уделяют выездным занятиям. Слушатели не ограничиваются аудиториями — они посещают реальные объекты городского хозяйства, чтобы увидеть, как устроена система «на земле». География таких выездов охватывает все Подмосковье.
«Участники поедут на водоканал в Орехово-Зуево, на мусоросжигательный завод в Воскресенск, посмотрят на работу управляющих организаций в Мытищах и ряда других предприятий», — подчеркнул заведующий кафедрой.Бойцов знакомят с работой водоканалов, предприятий по переработке отходов, управляющих компаний, объектов с особым режимом функционирования. Это дает понимание реальных процессов, проблем и ограничений, с которыми ежедневно сталкиваются муниципалитеты.
Как обучение в МГИМО помогло выпускнику начать самостоятельно влиять на территории Подмосковья?О том, как знания из программы применяют в реальной работе, рассказал выпускник прошлого потока, Советник главы городского округа Фрязино Иван Корохов.
«Когда мы говорим о программе переподготовки ветеранов СВО в университете МГИМО, важно понимать, что это действительно про практику, а не про сухую теорию. И ключевая причина в том, как было выстроено обучение и кто именно нас учил», — делится впечатлениями выпускник программы Иван Корохов в интервью «Радио 1».Он отметил, что преподавателями были действующие госслужащие и управленцы, которые ежедневно принимают решения на местах. Благодаря этому обучение строилось на базе настоящих ситуаций. Это и благоустройство, и ЖКХ, и работа с подрядчиками, и взаимодействие с жителями.
Особенно наглядно практическая польза программы проявилась уже в работе во Фрязино — при реализации проекта благоустройства.
«Это был проект по благоустройству территории, который на бумаге выглядел вполне логичным. Все соответствовало нормативам. Сроки были обозначены и подрядчик определен. Но благодаря такому подходу, которому нас учили в программе, мы начали с выезда на место, с общения с жителями. И стало ясно, что часть решений в реальной жизни просто работать не будет», — рассказывает ветеран СВО.В результате проект доработали с учетом повседневных маршрутов жителей, зон пользования и потенциально конфликтных мест. Это позволило не просто «закрыть проект», а создать по-настоящему комфортное и востребованное пространство.
По словам Ивана Корохова, программа научила смотреть на управление территорией не формально, а по-настоящему — через ответственность за результат и понимание системы изнутри.
Третий поток обучения завершат 28 марта. По итогам программы каждый слушатель подготовит и защитит выпускной проект, направленный на решение конкретных задач своего региона. После защиты участники получат дипломы гособразца.