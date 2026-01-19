От теоретических ситуаций к реальным решениям: как программа МГИМО готовит управленцев для Подмосковья?

19 января 2026, 18:45

оригинал Фото: пресс-служба МГИМО-Одинцово

В Одинцовском филиале МГИМО МИД России дали старт третьему потоку программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» для ветеранов специальной военной операции. Обучение стало выстроенной системой, которая дает конкретный результат — новые управленческие кадры для регионов, в том числе для Московской области.





Программу реализует ГлавУпДК при МИД России по поручению Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и Президента России Владимира Путина при поддержке госфонда «Защитники Отечества» и МГИМО. В новом потоке обучение пройдут 29 ветеранов СВО из 16 регионов страны. Среди слушателей — не только кадровые военные, но и специалисты гражданских профессий: инженеры, экономисты, юристы, медики, педагоги, журналисты. Церемонию открытия посетил корреспондент «Радио 1».





Что дает ветеранам СВО участие в программе?

Фото: «Радио 1»

«У нас не просто есть учебные кейсы, у нас все ученики трудоустроены, все абсолютно. Причем большинство из них там, где хотели работать. Кто-то в Ростехе, кто-то в Минпромторге, кто-то в регионах», — рассказывает Евгений Хромушин в диалоге с «Радио 1».

Каким образом построили образовательный процесс?

«Участники поедут на водоканал в Орехово-Зуево, на мусоросжигательный завод в Воскресенск, посмотрят на работу управляющих организаций в Мытищах и ряда других предприятий», — подчеркнул заведующий кафедрой.

Как обучение в МГИМО помогло выпускнику начать самостоятельно влиять на территории Подмосковья?

«Когда мы говорим о программе переподготовки ветеранов СВО в университете МГИМО, важно понимать, что это действительно про практику, а не про сухую теорию. И ключевая причина в том, как было выстроено обучение и кто именно нас учил», — делится впечатлениями выпускник программы Иван Корохов в интервью «Радио 1».

Фото: Telegram-канал @VorobievDmitrij

«Это был проект по благоустройству территории, который на бумаге выглядел вполне логичным. Все соответствовало нормативам. Сроки были обозначены и подрядчик определен. Но благодаря такому подходу, которому нас учили в программе, мы начали с выезда на место, с общения с жителями. И стало ясно, что часть решений в реальной жизни просто работать не будет», — рассказывает ветеран СВО.