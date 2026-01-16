Программа «Герои Подмосковья» помогает бойцам СВО построить карьеру

16 января 2026, 11:03

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области продолжают реализацию программы «Герои Подмосковья» — регионального проекта для участников специальной военной операции. Она помогает бойцам после возвращения к повседневной жизни найти себя в управлении, госслужбе и крупных госкомпаниях.





«Герои Подмосковья» стали продолжением федеральной программы «Время Героев», которую запустили в стране по инициативе Президента России Владимира Путина. Главная цель проекта — подготовить сильные, ответственные кадры из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкорпорациях.



Участников программы ждёт обучение, наставничество, стажировки и практическая работа. Проект помогает не просто получить новые знания, но и уверенно войти в гражданскую профессию, научиться работать с людьми, принимать решения и брать на себя ответственность.



Один из участников программы — ветеран СВО, сержант запаса Александр Александров. По его словам, звание «Герой Подмосковья» — это не про награды, а про внутренний выбор.



«Герой Подмосковья — это человек, который осознанно встал на защиту Родины», — рассказал военнослужащий.