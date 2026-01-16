Программа «Герои Подмосковья» помогает бойцам СВО построить карьеру
В Московской области продолжают реализацию программы «Герои Подмосковья» — регионального проекта для участников специальной военной операции. Она помогает бойцам после возвращения к повседневной жизни найти себя в управлении, госслужбе и крупных госкомпаниях.
«Герои Подмосковья» стали продолжением федеральной программы «Время Героев», которую запустили в стране по инициативе Президента России Владимира Путина. Главная цель проекта — подготовить сильные, ответственные кадры из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкорпорациях.
Участников программы ждёт обучение, наставничество, стажировки и практическая работа. Проект помогает не просто получить новые знания, но и уверенно войти в гражданскую профессию, научиться работать с людьми, принимать решения и брать на себя ответственность.
Один из участников программы — ветеран СВО, сержант запаса Александр Александров. По его словам, звание «Герой Подмосковья» — это не про награды, а про внутренний выбор.
«Герой Подмосковья — это человек, который осознанно встал на защиту Родины», — рассказал военнослужащий.Он отметил, что такие люди поддерживают курс президента и традиционные ценности, а их мотивация идёт от семьи, культуры и родного языка.
Принять участие в программе могут участники СВО, готовые развиваться и работать на благо страны и региона. Подать заявку и узнать подробности об этапах отбора, обучении и условиях участия можно на официальном сайте программы.