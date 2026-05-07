«Запечатлеть подлинную историю»: в Мособлдуме рассказали о реализации программ ко Дню Победы
В преддверии Дня Победы в Подмосковье проходят десятки памятных акций, а власти региона делают ставку не только на сохранение исторической памяти, но и на поддержку семей, молодёжи и развитие новых образовательных направлений. Особое внимание уделяют вовлечению школьников и студентов в общественную жизнь региона. Какие проекты сегодня становятся ключевыми для Московской области?
В эфире открытой студии «Радио 1» депутат Московской областной Думы, председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова рассказала о программах, которые реализуются в регионе ко Дню Победы, а также о поддержке многодетных семей и развитии школ креативных индустрий.
Однако, прежде чем перейти к серьёзным темам, парламентарий поздравила коллектив «Радио 1» с профессиональным праздником — Днём радио.
«Хотела бы воспользоваться возможностью и поздравить вас с праздником профессиональным. Весь ваш коллектив «Радио 1». Вы на протяжении всех моих девяти лет работы, а так уже десятилетиями (95 лет — прим. ред.) знакомите наших жителей, слушателей со всеми новостями, рассказываете все самое интересное, в том числе ретранслируете работу Думы, нашего комитета. Спасибо большое всему вашему коллективу за труд», — сказала депутат.
Переходя к теме празднования 9 Мая, Самединова отметила, что партийные проекты «Единой России» в первую очередь направлены на сохранение исторической памяти и поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и бывших узников концлагерей. По её словам, депутаты лично навещают ветеранов, передают подарки и стараются привлекать к таким встречам молодёжь.
«Мы с вами то поколение, последнее, которое может с ветеранами пообщаться, запечатлеть ещё раз истинную, подлинную историю. И по сути все партийные проекты на это нацелены», — отметила депутат.
Она также напомнила, что в этом году акция «Диктант Победы» прошла почти на 700 площадках Подмосковья и объединила 175 стран. Кроме того, в школах региона стартовал марафон «Наследники Победы», в рамках которого школьники участвуют в «Вахтах памяти», пишут письма бойцам СВО и оформляют «Окна Победы».
Говоря о демографии, депутат подчеркнула, что рост числа многодетных семей в регионе стал результатом комплексной поддержки со стороны области. Речь идёт о транспортных льготах, выплатах, бесплатном проезде по отдельным трассам и новых мерах помощи молодым семьям.
«Наша задача — окружить семью самыми разными мерами поддержки и гарантиями, чтобы при рождении ребёнка у них было всё хорошо с работой, с местом жительства и с возможностью обучать ребёнка», — добавила Самединова.
Отдельно парламентарий остановилась на развитии школ креативных индустрий. По её словам, в Подмосковье уже работают две такие площадки, а в 2026 году откроются ещё четыре. Там школьники могут бесплатно обучаться современным творческим направлениям — от электронной музыки до создания видеоконтента.
«Сегодня у нас уже есть подзаконные акты, которые говорят о приоритетных направлениях. Это как раз народно-художественные промыслы, гастрономия и туризм», — отметила собеседница «Радио 1».
По словам депутата, ученики школ креативных индустрий уже участвуют в городских проектах, создают рекламные материалы и получают первый профессиональный опыт ещё во время обучения.