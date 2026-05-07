«Запечатлеть подлинную историю»: в Мособлдуме рассказали о реализации программ ко Дню Победы

07 мая 2026, 13:53

Депутат Самединова: проекты «Единой России» к 9 Мая посвящены сохранению истории

В преддверии Дня Победы в Подмосковье проходят десятки памятных акций, а власти региона делают ставку не только на сохранение исторической памяти, но и на поддержку семей, молодёжи и развитие новых образовательных направлений. Особое внимание уделяют вовлечению школьников и студентов в общественную жизнь региона. Какие проекты сегодня становятся ключевыми для Московской области?





В эфире открытой студии «Радио 1» депутат Московской областной Думы, председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова рассказала о программах, которые реализуются в регионе ко Дню Победы, а также о поддержке многодетных семей и развитии школ креативных индустрий.



Однако, прежде чем перейти к серьёзным темам, парламентарий поздравила коллектив «Радио 1» с профессиональным праздником — Днём радио.



«Хотела бы воспользоваться возможностью и поздравить вас с праздником профессиональным. Весь ваш коллектив «Радио 1». Вы на протяжении всех моих девяти лет работы, а так уже десятилетиями (95 лет — прим. ред.) знакомите наших жителей, слушателей со всеми новостями, рассказываете все самое интересное, в том числе ретранслируете работу Думы, нашего комитета. Спасибо большое всему вашему коллективу за труд», — сказала депутат.

«Мы с вами то поколение, последнее, которое может с ветеранами пообщаться, запечатлеть ещё раз истинную, подлинную историю. И по сути все партийные проекты на это нацелены», — отметила депутат.

Линара Самединова (фото: медиасток.рф)

«Наша задача — окружить семью самыми разными мерами поддержки и гарантиями, чтобы при рождении ребёнка у них было всё хорошо с работой, с местом жительства и с возможностью обучать ребёнка», — добавила Самединова.

«Сегодня у нас уже есть подзаконные акты, которые говорят о приоритетных направлениях. Это как раз народно-художественные промыслы, гастрономия и туризм», — отметила собеседница «Радио 1».