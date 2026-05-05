Куда сходить на День Победы в Подмосковье в 2026 году: концерты, выставки, полевая кухня и неожиданные истории про слонов и верблюдов
День Победы в Подмосковье в 2026 году отметят выставками, экскурсиями, концертами и спектаклями. Жителей и гостей региона ждут музейные проекты, уличные экспозиции, тематические занятия и праздничные программы. В материале «Радио 1» рассказываем, куда можно сходить 9 и 10 мая, а также какие площадки будут работать в течение месяца и дольше.
Выставки ко Дню Победы в Подмосковье
«Наука на войне»
Одной из главных площадок станет музейный комплекс «Зоя» в деревне Петрищево. С 9 мая по 10 декабря здесь проходит выставка «Наука на войне». Проект рассказывает о вкладе ученых и инженеров в общую Победу. Гостям покажут, как военные годы ускорили развитие технологий. Посетители увидят личные истории тех, кто работал в медицине, технике и других сферах. Стоимость билета составляет от 350 до 500 рублей.
«Китель Победы»
Еще одна заметная экспозиция откроется в Клину. С 5 по 15 мая в Выставочном зале имени Ю. В. Карапаева проходит выставка «Китель Победы». Это всероссийский проект о памяти, семье и судьбах ветеранов Великой Отечественной войны. В центре внимания — фотографии наследников победителей. Работы создала фотограф Ирина Костюкова. Организатором выступила Елена Чеснокова. Билет стоит от 150 до 300 рублей.
«Фронтовые письма»
На улице Гагарина в Клину с 5 мая по 30 июня будет работать уличная выставка «Фронтовые письма». Экспозицию разместили в пешеходной зоне у Лицея № 10 имени Д. И. Менделеева. Вход свободный. Проект посвящен полевой почте и письмам земляков с передовой. На стендах покажут тексты, стихи и личные послания военных лет. Такая прогулка поможет почувствовать живую связь с прошлым.
«Защитники Отечества»
В Щелковском историко-художественном музее с 21 апреля по 30 мая проходит выставка «Защитники Отечества». Экспозиция объединяет сразу несколько эпох. Она посвящена героям войны 1812 года, Великой Отечественной войны и современным участникам специальной военной операции. Автор идеи и куратор проекта — Максим Киреев. Входной билет стоит от 100 до 150 рублей.
Бесплатные мероприятия 9 мая в Подмосковье
«Усадьба Фряново»
В Щелкове 9 мая запланированы бесплатные праздничные программы. Они пройдут в самом музее и в филиале «Усадьба Фряново». Для гостей подготовят экскурсии, мастер-классы и концерты. Это один из самых доступных вариантов для семейного досуга. Здесь можно провести день познавательно и без лишних затрат.
Экскурсии и музейные занятия на День Победы
«Горки Ленинские»
9 мая в 13:00 в музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоится тематическая экскурсия «Несокрушимая и легендарная». Мероприятие пройдет в НКЦ «Музей В. И. Ленина». Программа посвящена истории Рабоче-крестьянской Красной Армии. Участникам расскажут о создании армии, ее формировании. Также в программу войдет аудиовизуальный сюжет на основе документов. Билет стоит 400 рублей. Возрастное ограничение — 12+.
«Новый Иерусалим»
В музее «Новый Иерусалим» в Истре 9 мая в 11:00 пройдет занятие «Маленькие герои большой войны». Оно посвящено животным, которые помогали на фронте. Гостям расскажут о подвигах собак, голубей, кошек, лошадей, верблюдов и даже слона. Формат подойдет для детей и взрослых. Посетители увидят фотографии и узнают малоизвестные факты о войне. Стоимость участия — 600 рублей.
Концерты и спектакли в Подмосковье 9 и 10 маяПомимо выставок и экскурсий, в Подмосковье подготовили большую музыкальную и театральную программу.
«Дружба хоров. Одна на всех...»
9 мая в 16:00 в музее-заповеднике «Архангельское» пройдет бесплатный концерт «Дружба хоров. Одна на всех...». Перед зрителями выступят три хора, а перед началом концерта гостей ждет небольшая экскурсия по территории музея.
«Дороги Победы»
10 мая в 18:00 в Химкинском драматическом театре «Наш Дом» состоится премьера спектакля «Дороги Победы». Это музыкально-пластическая постановка о подвигах граждан Советского Союза в годы войны. В основе спектакля лежат архивные документы, хроника и стихи поэтов-фронтовиков. Зрители также услышат музыку русских композиторов. Цена билетов — от 450 до 750 рублей.
«Русский тембр»
В этот же день, 10 мая в 14:00, в государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» пройдет праздничный концерт ансамбля «Русский тембр». Перед публикой выступит известный коллектив баянистов — лауреаты всероссийских и международных конкурсов, обладатели Гран-при во Франции и Кубка Кастельфидардо в Италии, а также рекордсмены Книги рекордов России. В Европе музыкантов нередко называют виртуозами аккордеонной музыки. В программе, посвященной Дню Победы, вместе с ансамблем выступят лауреаты международных конкурсов Людмила Боталова и Юлия Журавлева. Стоимость билетов составляет от 600 до 750 рублей.
Спортивные мероприятия ко Дню Победы в Подмосковье
«Дмитров. Яхрома. Победа»
К памятной дате в регионе подготовили не только культурные, но и спортивные события. Одно из самых заметных — забег «Дмитров. Яхрома. Победа», который пройдет 9 мая на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Яхрома». Организаторы называют этот старт не просто кроссом, а данью уважения героям, освободившим родную землю. Стартовый городок разместят у стадиона в Яхроме. На основной дистанции финишеров наградят памятными медалями. Для участников забега «Помню. Бегу. 1418» подготовили памятные значки. Организаторы предлагают пройти или пробежать маршрут с портретом своего героя или просто сохранить память о нем в этот день.
Кроме спортивной части, гостей ждет развлекательная программа и полевая кухня. Такой формат объединяет соревнование, памятную акцию и семейный праздник.
Куда сходить на 9 Мая в Подмосковье: краткий списокЕсли вы ищете, где отметить День Победы в Московской области, обратите внимание на эти площадки:
- музейный комплекс «Зоя» — выставка «Наука на войне»;
- Клин — выставки «Китель Победы» и «Фронтовые письма»;
- Щелково — выставка «Защитники Отечества» и бесплатные праздничные программы;
- «Горки Ленинские» — экскурсия «Несокрушимая и легендарная»;
- музей «Новый Иерусалим» — занятие «Маленькие герои большой войны»;
- «Архангельское» — бесплатный концерт «Дружба хоров. Одна на всех...»;
- Химки — спектакль «Дороги Победы»;
- Мелихово — концерт ансамбля «Русский тембр»;
- Яхрома — забег «Дмитров. Яхрома. Победа».