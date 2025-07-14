14 июля 2025, 18:10

Роман Старовойт (РИА Новости/ Алексей Даничев)

11 июля 2025 года в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище прошли похороны экс-министра транспорта России Романа Старовойта. Спустя несколько дней после прощания стали известны новые подробности его личной жизни. Некогда названная помощницей политика Полина Корнеева, согласно некоторым источникам, является его второй законной супругой. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Взлёт и падение «железного губернатора» Последний путь Романа Старовойта Тайная личная жизнь Романа Старовойта



Взлёт и падение «железного губернатора»

Последний путь Романа Старовойта

Следователи и девушка Романа Старовойта Полина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)



«Ты не увидишь, как я стану врачом...».

«Я тебя люблю, у меня все хорошо», — прошептала Корнеева, возложив на гроб цветы.

Тайная личная жизнь Романа Старовойта