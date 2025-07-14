Бриллиантовое кольцо на пальце: 25-летняя любовница оказалась женой Романа Старовойта? Кому перейдет миллиардное наследство
11 июля 2025 года в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище прошли похороны экс-министра транспорта России Романа Старовойта. Спустя несколько дней после прощания стали известны новые подробности его личной жизни. Некогда названная помощницей политика Полина Корнеева, согласно некоторым источникам, является его второй законной супругой. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Взлёт и падение «железного губернатора»
Политическая карьера Романа Старовойта, начавшаяся в петербургском правительстве в 2005 году, достигла пика в 2019-м, когда он с рекордными 81% голосов был избран губернатором Курской области. Его путь от руководителя Росавтодора до министра транспорта РФ казался образцом успешной политической карьеры.
Однако в мае 2024 года, всего через год после назначения главой Минтранса, Старовойт неожиданно получил отставку. Как выяснилось, причина крылась в громком коррупционном скандале вокруг строительства оборонительных сооружений («зубов дракона») на курской границе. Расследование выявило хищения 4,1 млрд рублей из 19,4 млрд бюджетных средств, выделенных на укрепления.
7 июля 2025 года, через несколько часов после увольнения, тело Старовойта обнаружили в парке у парковки в Одинцовском городском округе Московской области. По данным источников, в этот день экс-министра должны были вызвать на допрос по делу о хищениях, где против него дал показания его преемник на посту губернатора Алексей Смирнов.
Последний путь Романа Старовойта
11 июля 2025 года на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга прошли похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. В тени вековых деревьев, у Прямой дорожки рядом с часовней Ксении Петербургской, нашёл своё последнее пристанище человек, чья карьера взлетела до министерских высот, но оборвалась трагически.
Церемония прощания собрала около двухсот человек — родственников, коллег и немногих друзей. Бывшая жена и дочери, 25-летняя Полина Корнеева, мать и брат — все они молча принимали соболезнования. Среди официальных лиц выделялись губернатор Дрозденко, вице-губернатор Поляков, бывшие коллеги по министерству. Отсутствие представителей администрации президента и скромный венок от РЖД красноречиво говорили об опале, в которой оказался покойный.
На простом деревянном кресте пока лишь временная табличка с датами жизни: 1972-2025. Рядом — букеты и венок с лентой «От коллег по министерству». Губернатор Дрозденко в краткой речи назвал Старовойта «человеком дела», вспомнив его вклад в развитие транспортной системы страны. Дочь сквозь слёзы прошептала:
«Ты не увидишь, как я стану врачом...».
Среди первых, кто бросил горсть земли в могилу, была девушка погибшего чиновника, как сообщает «Mash на Мойке». Она произнесла прощальные слова, которые услышали журналисты.
«Я тебя люблю, у меня все хорошо», — прошептала Корнеева, возложив на гроб цветы.
Тайная личная жизнь Романа Старовойта
За официальной биографией Романа Старовойта скрывалась личная драма, ставшая достоянием общественности лишь после его трагической гибели. В тени государственных дел существовала история о любви к 25-летней Полине Корнеевой (настоящая фамилия — Копылова), которая могла быть не просто возлюбленной, но и законной супругой высокопоставленного чиновника.
Полина — выпускница Курского медицинского университета, бывшая модель и вице-мисс местного конкурса красоты — появилась в жизни Старовойта в 2021 году, вскоре после его развода с первой женой Светланой Загуменновой. Их знакомство, случившееся, когда он был губернатором, а она — студенткой, быстро переросло в близкие отношения. Переехав в Москву, Полина сначала работала помощницей Старовойта в Минтрансе, но позже была вынуждена уволиться — возможно, из-за запрета на совместную службу с супругом.
На похоронах экс-министра внимание многих привлекло бриллиантовое кольцо на пальце Полины. Эта деталь породила слухи о возможном тайном браке. Если эти предположения подтвердятся, Полина может претендовать на часть миллиардного наследства Старовойта, включающего элитную недвижимость, коллекцию часов и автомобили.