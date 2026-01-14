14 января 2026, 14:49

Фото: кадр из программы «Малахов»

14 января 2026 года в выпуске ток-шоу Андрея Малахова «Малахов» обсуждалась история Елены Якубовой из Магадана, которая почти 25 лет пытается выяснить правду об исчезновении своей дочери из роддома. В предыдущем выпуске программы обсуждалась информация, предоставленная врачами: ребёнок скончался при родах и был похоронен на местном кладбище. После выхода передачи Елена инициировала эксгумацию, что вызвало новые вопросы. Как разворачивается дело и какие детали неожиданно всплыли при расследовании – читайте в материале «Радио 1».





Содержание История еще одной героини Татьяны Хмельновой 25-летнее дело Елены Якубовой Комментарий СК РФ Что было после эксгумации тела Результаты ДНК-теста

История еще одной героини Татьяны Хмельновой

«После родов ребенка у меня забрали сразу и унесли в другую комнату. Я слышала всхлипывания. Потом подошел врач и сказал, что моя девочка умерла. Затем ребенка принесли мне. Девочка была очень чистенькая. Мне потом роженицы другие сказали, что смерть моей девочки была пятой за эту неделю. Врачи меня психологически отговаривали, чтобы я не забирала и не хоронила сама девочку, а сделала это через организацию. Никаких документов о вскрытии мне не выдали», — рассказала Татьяна.

Татьяна Хмельнова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«Я даже какое-то время ездила и навещала могилку, но потом мне стало казаться, что там не моя дочь похоронена. Вдруг она еще жива», — добавила Хмельнова.

«Даже чисто по-человечески я не могу ни о чем говорить», — сказала она.

25-летнее дело Елены Якубовой

Елена Якубова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Комментарий СК РФ

Что было после эксгумации тела

(Фото: кадр из программы «Малахов»)

Результаты ДНК-теста

Снежана Королёва (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«Наша лаборатория провела три варианта исследования по предоставленным биологическим образцам. Вероятность того, что Вы — биологическая мать, составляет 99,9%», — заявила эксперт.