Убийства детей ради стволовых клеток или торговля младенцами за границу: Новые подробности о пропаже новорожденных в роддомах
14 января 2026 года в выпуске ток-шоу Андрея Малахова «Малахов» обсуждалась история Елены Якубовой из Магадана, которая почти 25 лет пытается выяснить правду об исчезновении своей дочери из роддома. В предыдущем выпуске программы обсуждалась информация, предоставленная врачами: ребёнок скончался при родах и был похоронен на местном кладбище. После выхода передачи Елена инициировала эксгумацию, что вызвало новые вопросы. Как разворачивается дело и какие детали неожиданно всплыли при расследовании – читайте в материале «Радио 1».
История еще одной героини Татьяны Хмельновой
Другая мать, Татьяна Хмельнова из города Артём, поделилась своей историей. По ее словам, загадочные случаи «смерти» новорождённых стали происходить ещё в 90-х годах. Трагическая ситуация случилась с женщиной 33 года назад.
«После родов ребенка у меня забрали сразу и унесли в другую комнату. Я слышала всхлипывания. Потом подошел врач и сказал, что моя девочка умерла. Затем ребенка принесли мне. Девочка была очень чистенькая. Мне потом роженицы другие сказали, что смерть моей девочки была пятой за эту неделю. Врачи меня психологически отговаривали, чтобы я не забирала и не хоронила сама девочку, а сделала это через организацию. Никаких документов о вскрытии мне не выдали», — рассказала Татьяна.
По ее словам, ребенка похоронили. Спустя какое-то время она с супругом нашла эту могилу.
«Я даже какое-то время ездила и навещала могилку, но потом мне стало казаться, что там не моя дочь похоронена. Вдруг она еще жива», — добавила Хмельнова.
Героиня программы вместе с журналистами посетила роддом, где когда-то потеряла своего ребенка. Акушерка этого медучреждения отказалась отвечать на вопросы женщины.
«Даже чисто по-человечески я не могу ни о чем говорить», — сказала она.
В студии активно обсуждались возможные криминальные схемы, такие как торговля детьми и использование стволовых клеток в коммерческих целях. В 90-е годы этот материал рекламировался как чудодейственное средство и стоили очень дорого. Эксперты программы высказали различные мнения о стволовых клетках, но все они согласились, что в 1992-1993 годах исследования в этой области только начинались.
Журналист Юрий Воробьевский, проводивший расследование на эту тему в начале 1990-х, был потрясен тем, что ради получения такого ценного материала женщин могли вводить в заблуждение и склонять к аборту. Это могло стать основой для еще более прибыльного бизнеса, чем усыновление.
25-летнее дело Елены Якубовой
Когда Елена родила ребёнка, ей был 21 год. Врачи сообщили, что малыш умер во время родов и был похоронен на местном кладбище. Это было единственной официальной версией на протяжении долгого времени.
Медицинские специалисты настаивали на том, что смерть девочки наступила ещё до рождения. Однако Якубова усомнилась в этом из-за нестыковок в документах. После выпуска предыдущей программы она добилась эксгумации тела, которое могло принадлежать ее дочери. Но результаты исследования вызвали новые вопросы: в контейнере оказались останки нескольких младенцев. Елена не уверена, был ли среди них её ребёнок.
Комментарий СК РФ
Представители СК РФ выяснили, что смерть младенца, о которой сообщила заявительница, не связана с преступлением. Они установили, что тело ребенка захоронено на городском общественном кладбище Магадана. После извлечения останков были проведены многочисленные экспертизы. В итоге в возбуждении уголовного дела было отказано.
Что было после эксгумации тела
Елена Якубова стремилась присутствовать на эксгумации тела, но представители СК осуществили процедуру без её участия.
В местной газете был опубликован результат экспертизы, согласно которому Елена признана биологической матерью обнаруженных останков.
Результаты ДНК-теста
Елена решила провести повторную независимую экспертизу, чтобы выяснить истинное родство между ней и предполагаемыми останками её дочери. В студии программы специалист центра экспертиз ДНК Снежана Королёва озвучила результаты теста.
«Наша лаборатория провела три варианта исследования по предоставленным биологическим образцам. Вероятность того, что Вы — биологическая мать, составляет 99,9%», — заявила эксперт.
Психолог Аннетта Орлова выразила готовность оказать помощь Елене Якубовой. По мнению специалиста, женщина страдает от посттравматического расстройства, что затрудняет её восприятие и осмысление случившегося.
Елена, в свою очередь, отметила, что не доверяет результатам уже проведенного теста ДНК и планирует провести повторное исследование.