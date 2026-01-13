Названа возможная причина массовой смерти младенцев в российском роддоме

13 января 2026, 12:13

Онищенко: Причиной гибели детей в Новокузнецке могла быть бактериальная инфекция

Фото: iStock/CristiNistor

Причиной гибели младенцев в Новокузнецком роддоме могла стать бактериальная инфекция. Такое мнение высказал ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.