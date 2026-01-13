Названа возможная причина массовой смерти младенцев в российском роддоме
Причиной гибели младенцев в Новокузнецком роддоме могла стать бактериальная инфекция. Такое мнение высказал ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, он не может предположить, что это был вирус. Однако учитывая скорость распространения и количество жертв, это, безусловно, бактериальная инфекция, считает Онищенко.
Он подчеркнул, что в медицинском учреждении, вероятно, имели место нарушения, такие как отсутствие системного контроля за состоянием сотрудников и несвоевременная уборка. Дополнительным фактором, который мог усугубить ситуацию, стал праздничный период, когда роддом обслуживался только дежурным персоналом.
Напомним, девять младенцев скончались за новогодние праздники в одном из роддомов, который был закрыт на карантин, в Новокузнецке Кемеровской области.
