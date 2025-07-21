Актриса Агата Муцениеце поделилась фотографиями с гендер-пати

21 июля 2025, 14:57

Агата Муцениеце и Пётр Дранга отпраздновали гендер-пати

Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Агата Муцениеце вместе со своим женихом Петром Дрангой устроила гендер-пати. Уже осенью пара станет родителями, но сейчас они решили устроить пышное празднество и объявить пол будущего малыша. Агата опубликовала фотографии с прошедшей вечеринки в своём блоге.





Весёлое мероприятие Муцениеце устроила в Москве 20 июля. На вечеринку были приглашены многие звёздные гости, для которых были организованы различные зоны, где можно было написать своё предположение о поле будущего малыша. Отмечается, что перед тем как раскрыть главную тайну вечеру, Агата предложила всем приглашённым проголосовать за мальчика или девочку.



Актриса на празднике сияла от счастья. Муцениеце, окружённая воздушными шарами, конкурсами и теплыми пожеланиями, утопала во внимании и поздравлениях. На опубликованных фотографиях, которыми она поделилась с поклонниками видно её искренние чувства и невероятное счастье.



В материале «Радио 1» раскрыт пол будущего малыша Муцениеце и Дранги.





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