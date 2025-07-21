Агата Муцениеце и Петр Дранга устроили гендер-пати и раскрыли пол будущего ребенка

21 июля 2025, 00:36

Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: Instagram* @agataagata)

Агата Муцениеце и Петр Дранга устроили веселую гендер-пати, на которой раскрыли пол своего будущего ребенка. Праздник в Москве собрал близких пары, включая дочь актрисы, девятилетнюю Мию. Друзья звезд выложили в личных блогах кадры события.