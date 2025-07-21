Агата Муцениеце и Петр Дранга устроили гендер-пати и раскрыли пол будущего ребенка
Агата Муцениеце и Петр Дранга устроили веселую гендер-пати, на которой раскрыли пол своего будущего ребенка. Праздник в Москве собрал близких пары, включая дочь актрисы, девятилетнюю Мию. Друзья звезд выложили в личных блогах кадры события.
Еще в мае Дранга сделал Агате предложение, а несколько дней назад Агата публиковала в соцсетях снимки с намеком на подготовку к свадьбе с Дрангой. Фанаты ожидают, что торжество состоится в августе, потому что к тому времени Муцениеце как раз уйдет в декрет.
О беременности звезды стало известно в июне. Информации о будущем малыше было мало, и лишь сейчас влюбленные наконец-то рассекретили тайну, которая волновала фанатов: мальчик или девочка.
Муцениеце, готовящаяся стать многодетной мамой, организовала в Москве гендер-пати, куда пригласила друзей и родных. На празднике гости гадали о поле ребенка, и большинство ошибочно предположило, что родится мальчик, но подруга Агаты, актриса Наталья Земцова, оказалась права, предсказав рождение девочки.
Пол будущего ребенка Агата и Петр раскрыли с помощью ростовых кукол. На празднике присутствовали синие и розовые мишки. После вскрытия конверта к Агате устремилась огромная розовая «кукла» — это означало рождение девочки. Звездная мама встретила новость улыбкой, тайком утирая слезы счастья.
Момент радостного удивления Муцениеце и нежный поцелуй, который она подарила Петру на мероприятии, также попал на камеру. Кадры выложили в Telegram-канале StarHit.
Напомним, что у Муцениеце также есть сын Тимофей. Недавно она показывала, как подросший мальчик играет в баскетбол, а сестра наблюдает за ним. Трогательное видео Агата опубликовала в личном блоге.
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