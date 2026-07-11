11 июля 2026, 10:29

Валерий Кипелов (Фото: Instagram*@kipelovofficial)

Рок-музыкант, композитор, автор песен, заслуженный артист России и первый вокалист легендарной группы «Ария» Валерий Кипелов 12 июля отмечает свой день рождения. Голосу, ставшему символом целой эпохи отечественного хеви-метала, исполняется 68 лет. Его карьера — американские горки от головокружительных триумфов и стадионной славы до работы сторожем и громкого разрыва с коллективом. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Валерия Кипелова Ад «Химеры» Семья и тихий тыл Кипелова Скандалы и проблемы с голосом Жизнь Кипелова сегодня

Биография Валерия Кипелова

Ад «Химеры»

«Последней каплей стал альбом "Химера"». Если раньше мы работали вместе, то здесь произошло разделение — каждый занимался своим материалом самостоятельно», — признавался позже музыкант в интервью журналу «Fuzz».

Семья и тихий тыл Кипелова

Скандалы и проблемы с голосом

«Я понимаю, что сейчас многие по этому поводу высказывались (тот же Макаревич заявил, что мы, дескать, не прошли проверку на вшивость). А вот мне интересно, почему в свое время украинцы не очень-то упирались, когда вдруг на их голову свалился Крым? Я понимаю, что это было сделано Хрущевым, который искал поддержки на Украине в борьбе со своей внутренней оппозицией. Надо было дать украинцам такой кусок, чтобы их как-то задобрить. Да и сам Хрущев тоже выходец оттуда. Почему-то в то время никто по этому поводу копий не ломал. Я считаю, что надо было заострить внимание на этом вопросе еще в 1991 году, но тогда всем было не до этого», — рассуждал Кипелов в интервью изданию intermedia.ru.

«Раньше не обращал на это внимания… А теперь надо делать определенные выводы», — цитирует артиста «Газета.ру».

Жизнь Кипелова сегодня

Несмотря на возраст, Валерий Кипелов не собирается уходить в тень. Группа «Кипелов» активно дает концерты, а летом 2026 года планирует выпустить макси-сингл. «Материал есть, репертуар наметили, но нужно определиться с темой», — анонсирует музыкант.