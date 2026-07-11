Алкоголь как способ сгладить конфликты, распад «Арии» и проблемы с голосом: как сложилась судьба отца русского хэви-метала Валерия Кипелова?
Рок-музыкант, композитор, автор песен, заслуженный артист России и первый вокалист легендарной группы «Ария» Валерий Кипелов 12 июля отмечает свой день рождения. Голосу, ставшему символом целой эпохи отечественного хеви-метала, исполняется 68 лет. Его карьера — американские горки от головокружительных триумфов и стадионной славы до работы сторожем и громкого разрыва с коллективом. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Валерия КипеловаИстория будущего артиста началась в московском районе Капотня, где 12 июля 1958 года в семье Александра Семеновича и Екатерины Ивановны родился мальчик, которому суждено было изменить лицо русского рока. Музыка вошла в его жизнь через «не хочу». Родители отдали сына в музыкальную школу учиться играть на баяне. Чтобы мальчик не бросил занятия, отец пообещал купить щенка, если тот будет прилежно заниматься.
Баян, который, на первый взгляд, не имеет ничего общего с рок-н-роллом, не стал препятствием для молодого исполнителя. Он освоил игру на этом инструменте и научился исполнять популярные в то времяко мпозиции Deep Purple и Creedence. Поворотный момент наступил в 1972 году на свадьбе сестры, где 14-летний Валерий исполнил пару песен «Песняров», а в завершение сыграл на баяне рок-хиты своих кумиров. Музыканты из местного ансамбля «Крестьянские дети» были впечатлены и пригласили подростка выступать с ними — так он начал зарабатывать первые деньги.
После армии, где его талант пригодился для выступлений в армейском ансамбле, Кипелов искал себя в ВИА «Шестеро молодых» и «Лейся, песня». Судьбоносное прослушивание в группу «Ария» проходило, по легенде, в туалете базы «Поющих сердец» из-за лучшей акустики. Кипелов выдал весь диапазон, и его уникальный голос (в оперной терминологии — редкий альтино) был утвержден. Так началась эпоха «Арии», а вместе с ней и история первого в стране хеви-метала.
Вместе с группой он записал знаменитые «Манию величия» и «Героя асфальта», но именно авторская баллада «Мечты» и позже написанная «Возьми моё сердце» показали его не только как вокалиста, но и как композитора. Кстати, по словам Кипелова, композиция «Возьми моё сердце» — его единоличная композиторская работа, хотя авторство в свое время «расписали» на всех участников группы.
Ад «Химеры»Отношения в «Арии» всегда были сложными, но кульминация наступила в начале нулевых. Конфликты внутри коллектива зрели годами.
«Последней каплей стал альбом "Химера"». Если раньше мы работали вместе, то здесь произошло разделение — каждый занимался своим материалом самостоятельно», — признавался позже музыкант в интервью журналу «Fuzz».31 августа 2002 года в «Лужниках» состоялся концерт «Судный день», после которого Кипелов ушел из группы вместе с гитаристом Сергеем Терентьевым и барабанщиком Александром Манякиным . Уже 1 сентября 2002 года они объявили о создании собственного коллектива — группы «Кипелов» . И как символично, что визитной карточкой новой команды стала песня «Я свободен!», созданная годом ранее.
Семья и тихий тыл КипеловаВ отличие от других исполнителей, личная жизнь Валерия Кипелова оказалась на удивление стабильной. Свою единственную жену Галину он встретил во дворе дома. Девочке было 12, ему 14, и она была самой восторженной слушательницей его песен. Перед армией в 1978 году он сделал ей предложение, и она ждала его возвращения. Вместе они вырастили дочь Жанну (1980 г.р.) и сына Александра (1989 г.р.). Дети пошли по стопам отца: Жанна стала дирижером и педагогом по вокалу, Александр окончил Гнесинку по классу виолончели, а затем и консерваторию, позже основав собственную группу «Херувимы в Гоморре».
Однако идиллия сложилась не сразу. Галине пришлось пережить трудные времена, связанные с пристрастием мужа к алкоголю. В начале карьеры Валерий Кипелов не только создавал новые баллады и работал над музыкой, но и постоянно пытался сглаживать острые углы в отношениях внутри «Арии». Нередко напряжённые ситуации пытались снимать с помощью алкоголя. Супруга не раз старалась вразумить артиста, однако он не отказывался от спиртного вплоть до конца 1990‑х.
Перелом наступил после решения уйти из группы музыкант взял курс на полный отказ от алкоголя и с тех пор неупотребляет. Немного позже он расстался и с привычкой курить. Сейчас Кипелов счастливый дедушка, а источником вдохновения для песен ему часто служат прогулки с внучками.
Скандалы и проблемы с голосомКипелов всегда отличался принципиальной жизненной позицией. В далеком 2024 году артист поддержал присоединение Крыма к России, что было в штыки воспритято его ппоклонниками за рубежом.
«Я понимаю, что сейчас многие по этому поводу высказывались (тот же Макаревич заявил, что мы, дескать, не прошли проверку на вшивость). А вот мне интересно, почему в свое время украинцы не очень-то упирались, когда вдруг на их голову свалился Крым? Я понимаю, что это было сделано Хрущевым, который искал поддержки на Украине в борьбе со своей внутренней оппозицией. Надо было дать украинцам такой кусок, чтобы их как-то задобрить. Да и сам Хрущев тоже выходец оттуда. Почему-то в то время никто по этому поводу копий не ломал. Я считаю, что надо было заострить внимание на этом вопросе еще в 1991 году, но тогда всем было не до этого», — рассуждал Кипелов в интервью изданию intermedia.ru.В мае 2014 года группа уже выступала с концертами в Симферополе. Музыкант признавал, что у Крыма есть свои сложности — и в обозримом будущем они вряд ли исчезнут. При этом его утешало одно обстоятельство: ситуация на полуострове не идёт ни в какое сравнение с тем, что происходило в Донецке и Луганске. Люди продолжили жить обычной жизнью, радоваться мелочам, а дети находились в безопасности.
В последние годы тема возраста и здоровья стала для артиста весьма острой. Валерий Кипелов откровенно признается, что иногда отказывается от концертов в дальних регионах из-за проблем с голосом, связанных со сменой часовых поясов.
«Раньше не обращал на это внимания… А теперь надо делать определенные выводы», — цитирует артиста «Газета.ру».При этом тему возвращения в «Арию» он закрыл окончательно, хотя тепло поздравил коллектив с 40-летним юбилеем в 2025 году.
Жизнь Кипелова сегодня
Несмотря на возраст, Валерий Кипелов не собирается уходить в тень. Группа «Кипелов» активно дает концерты, а летом 2026 года планирует выпустить макси-сингл. «Материал есть, репертуар наметили, но нужно определиться с темой», — анонсирует музыкант.При этом он категорически против написания автобиографии, поскольку не любит публичную огласку личной жизни, хотя иронично заметил, что книга о временах ВИА «Лейся, песня» разошлась бы мгновенно. В новой эпохе нейросетей и тотального обесценивания труда он видит для молодых музыкантов другие сложности, нежели в 80-х, но призывает сохранять искру. Валерий Кипелов остается главным «голосом» русского рока, доказывая, что настоящая свобода — внутри, и она не зависит от внешних обстоятельств.