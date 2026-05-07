Чуть не попал под поезд и ушел от гуляющей жены: какое серьезное заболевание обнаружили у звезды сериала «Кухня» Александра Ильина?

Александр Адольфович Ильин — советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации. Широкой публике он известен по работе в Театре имени Маяковского, где долгие годы оставался одним из ведущих артистов, а также по ролям в фильмах «Граффити», «Русская симфония», «Сибирский цирюльник» и популярных телесериалах. В личной жизни актер пережил тяжелый развод после измены первой супруги, а затем вновь создал семью. 8 мая Александру Ильину исполняется 74 года. ​Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».



Биография Александра Ильина: детство и семья артиста

Александр Ильин родился 8 мая 1952 года в Свердловске. Он вырос в творческой семье. Его отец Адольф Алексеевич Ильин прошел войну добровольцем, а после Победы связал жизнь со сценой и стал артистом.

В первом браке Адольфа Алексеевича с Зинаидой Борисовной родились двое сыновей — Владимир и Александр. С ранних лет отец часто брал детей в театр и на съемочные площадки. Братья наблюдали за тем, как меняют декорации, выставляют свет, создают костюмы и готовят спектакли. Атмосфера закулисья произвела на мальчиков сильное впечатление.

Первые роли Александра Ильина и выбор профессии

С кино Александр познакомился еще ребенком. В 1961 году он снялся в фильме «Время летних отпусков», где получил эпизодическую роль. Именно тогда будущий артист окончательно решил продолжить семейную династию и связать жизнь с актерской профессией.

Вскоре родители развелись. Адольф Алексеевич ушел из семьи к своей ученице Нелли Гуцол. При этом он сохранил теплые отношения с сыновьями. Сам Александр позже признавался, что не держал обиды, спокойно принял новую супругу отца, как и нового избранника матери.

Учеба, Новосибирск и путь на сцену

После школы Александр попытался поступить в Свердловское театральное училище, где уже учился его брат, однако получил отказ. К тому времени у него уже имелся опыт работы осветителем в новосибирском театре «Красный факел», созданном петербургскими артистами.

Не теряя времени, Ильин отправился в Новосибирск. Там он окончил театральный вуз, а затем по распределению уехал работать в закрытый город Озерск.

Театр в Озерске и переезд в Москву

На сцене озерского театра Александр быстро заявил о себе как о разноплановом артисте. Он уверенно играл и драматические, и комедийные роли.

Судьбоносным обстоятельством стало знакомство с руководителем труппы, который учился у Андрея Гончарова — главы Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Молодого актера заметили и пригласили в Москву. К тому времени в столице уже работали его отец и брат, поэтому семья вновь воссоединилась.

Театр имени Маяковского: главные годы карьеры

В Театре имени Маяковского Александр Адольфович сыграл множество ярких ролей в классических и современных постановках. Он оставался заметной фигурой труппы почти три десятилетия.

После смерти Андрея Гончарова актер не смог выстроить отношения с новым художественным руководителем. В итоге Ильин завершил театральную карьеру и ушел на пенсию.

Карьера в кино: от драм до сериалов

Активно сниматься Александр Ильин начал в 1980-е годы. Сначала он появился в картине «Дорога к себе», затем регулярно пополнял фильмографию ролями в кино и телепроектах. Первую главную роль артист получил в социальной драме «Сукины дети», которая вышла в 1991 году. Позднее в его карьере появилась философская притча «Русская симфония», где он сыграл писателя.

Режиссеры часто приглашали Ильина на роли криминальных авторитетов, силовиков и жестких характерных персонажей, однако актер уверенно чувствовал себя и в драматическом жанре. В 1998 году Александр Ильин сыграл купца в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». В той же картине участвовал и его брат Владимир Ильин.

Александр Ильин в сериалах «Кухня» и «Физрук»

С наступлением 2000-х артист сохранил востребованность. В 2013 году он вошел в актерский состав популярного сериала «Кухня». Там Ильин сыграл отца Насти, героини Ольги Кузьминой. Его персонаж владел мясокомбинатом и конфликтовал с дочерью-вегетарианкой. Позднее сюжетную линию продолжили в сериале «Отель "Элеон"».

Также зрители запомнили Ильина по проекту «Физрук» с Дмитрием Нагиевым, где актер воплотил криминального авторитета. В комедии «Адаптация» Александр Адольфович сыграл генерального директора крупного предприятия. В 2017 году он появился в исторической драме «Легенда о Коловрате», где исполнил роль князя Святослава.

Фильмография Александра Ильина

  • 1966 — «Я солдат, мама»;
  • 1986 — «Размах крыльев»;
  • 1994 — «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина»;
  • 1998 — «Сибирский цирюльник», «Князь Юрий Долгорукий»;
  • 2001 — «Даун Хаус»;
  • 2003 — «Бумер»;
  • 2005 — «Дело о "Мёртвых душах"»;
  • 2010 — «Черчилль»;
  • 2013–2016 — «Кухня»;
  • 2017 — «Легенда о Коловрате», «Отель "Элеон"»;
  • 2018 — «Топор»;
  • 2019 — «Адаптация-2»;
  • 2020 — «Последний министр», «Проект "Анна Николаевна"»;
  • 2021 — «Бендер: Начало», «День города», «Карамора»;
  • 2022 — «Вспышка»;
  • 2023 — «Солнце на вкус», «Баба Яга спасает мир»;
  • 2024 — «Конец Славы»;
  • 2024–2025 — «Про это самое»;
  • 2025 — «На деревню дедушке».
Личная жизнь Александра Ильина

С первой супругой Светланой актер познакомился в молодости. Они вместе учились в театральном вузе, затем служили в театре Озерска. В браке у пары родился сын Илья. Позднее семья распалась. Причиной развода стала измена супруги с коллегой артиста по театру. По словам Ильина, многие знали об этом романе, но никто долгое время не говорил ему правду.

«Я своим женам не изменял. Когда был холост — случалось, это понятно. В браке со Светой долгое время я лопухом ходил. Вдруг там что-то услышал, тут. Люди вокруг смотрели на меня подозрительно. Потом все это как-то раскрылось. Для меня это была дикость», — делился артист.
После того как правда вскрылась, актер решил поговорить с соперником.

«Света кричала: "Держите, он сейчас его убьет!" Я зашел к нему в гримерку и сказал: "Спасибо, Боря, а то бы я так дальше жил и ничего не знал. Теперь хоть освободил меня". Светлана впоследствии вышла замуж за Борю, потом развелась с ним, стала жить с другим», — вспоминал Ильин.
После тяжелого развода актер встретил новую любовь — артистку Татьяну Максакову. Во втором браке у него родились двое сыновей — Алексей и Александр. Примечательно, что все наследники Александра Ильина связали судьбу с театром и кино. Особую известность получил младший, которого зрители знают по роли в сериале «Интерны».

Болезни Александра Ильина и борьба за жизнь

Артист не раз оказывался в шаге от смерти. В юности он едва не попал под поезд. Позже после тяжелого падения получил перелом позвоночника и чудом избежал инвалидности. Восстановление заняло много времени. Большую поддержку ему тогда оказали друзья. Они приходили под окна больницы с гитарами, приносили гостинцы и поддерживали общением до самой выписки.

Уже в зрелом возрасте врачи обнаружили у актера рак пищевода на поздней стадии. К счастью, хирурги успешно удалили опухоль. После лечения медики рекомендовали Александру Адольфовичу как можно больше двигаться.

«Еще бы чуть-чуть, и метастазы прошли бы в бронхи. Мне удалили весь пищевод, легкие мне подрезали, теперь желудок находится между ними. То есть я ем сразу в желудок. Я тогда говорил, мол, как будет, так и будет. Я молился в больнице…» — признался он.
После болезни актер решил направить силы в созидательное русло. Он купил заболоченный участок в деревне Безумово, улучшил землю, изменил ландшафт и начал высаживать деревья. Со временем Ильин создал собственный лес, который насчитывает уже более тысячи саженцев. На природе, по словам близких, он чувствует себя значительно лучше.

Александр Ильин сейчас

Сейчас Александр Ильин живет в деревне, занимается восстановлением здоровья и ведет спокойный образ жизни. При этом он не оставил профессию окончательно. Актер продолжает рассматривать интересные предложения и при желании снимается в кино и сериалах.

Дайана Хусинова

