Чуть не попал под поезд и ушел от гуляющей жены: какое серьезное заболевание обнаружили у звезды сериала «Кухня» Александра Ильина?
Александр Адольфович Ильин — советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации. Широкой публике он известен по работе в Театре имени Маяковского, где долгие годы оставался одним из ведущих артистов, а также по ролям в фильмах «Граффити», «Русская симфония», «Сибирский цирюльник» и популярных телесериалах. В личной жизни актер пережил тяжелый развод после измены первой супруги, а затем вновь создал семью. 8 мая Александру Ильину исполняется 74 года. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».
Биография Александра Ильина: детство и семья артистаАлександр Ильин родился 8 мая 1952 года в Свердловске. Он вырос в творческой семье. Его отец Адольф Алексеевич Ильин прошел войну добровольцем, а после Победы связал жизнь со сценой и стал артистом.
В первом браке Адольфа Алексеевича с Зинаидой Борисовной родились двое сыновей — Владимир и Александр. С ранних лет отец часто брал детей в театр и на съемочные площадки. Братья наблюдали за тем, как меняют декорации, выставляют свет, создают костюмы и готовят спектакли. Атмосфера закулисья произвела на мальчиков сильное впечатление.
Первые роли Александра Ильина и выбор профессииС кино Александр познакомился еще ребенком. В 1961 году он снялся в фильме «Время летних отпусков», где получил эпизодическую роль. Именно тогда будущий артист окончательно решил продолжить семейную династию и связать жизнь с актерской профессией.
Вскоре родители развелись. Адольф Алексеевич ушел из семьи к своей ученице Нелли Гуцол. При этом он сохранил теплые отношения с сыновьями. Сам Александр позже признавался, что не держал обиды, спокойно принял новую супругу отца, как и нового избранника матери.
Учеба, Новосибирск и путь на сценуПосле школы Александр попытался поступить в Свердловское театральное училище, где уже учился его брат, однако получил отказ. К тому времени у него уже имелся опыт работы осветителем в новосибирском театре «Красный факел», созданном петербургскими артистами.
Не теряя времени, Ильин отправился в Новосибирск. Там он окончил театральный вуз, а затем по распределению уехал работать в закрытый город Озерск.
Театр в Озерске и переезд в МосквуНа сцене озерского театра Александр быстро заявил о себе как о разноплановом артисте. Он уверенно играл и драматические, и комедийные роли.
Судьбоносным обстоятельством стало знакомство с руководителем труппы, который учился у Андрея Гончарова — главы Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Молодого актера заметили и пригласили в Москву. К тому времени в столице уже работали его отец и брат, поэтому семья вновь воссоединилась.
Театр имени Маяковского: главные годы карьерыВ Театре имени Маяковского Александр Адольфович сыграл множество ярких ролей в классических и современных постановках. Он оставался заметной фигурой труппы почти три десятилетия.
После смерти Андрея Гончарова актер не смог выстроить отношения с новым художественным руководителем. В итоге Ильин завершил театральную карьеру и ушел на пенсию.
Карьера в кино: от драм до сериаловАктивно сниматься Александр Ильин начал в 1980-е годы. Сначала он появился в картине «Дорога к себе», затем регулярно пополнял фильмографию ролями в кино и телепроектах. Первую главную роль артист получил в социальной драме «Сукины дети», которая вышла в 1991 году. Позднее в его карьере появилась философская притча «Русская симфония», где он сыграл писателя.
Режиссеры часто приглашали Ильина на роли криминальных авторитетов, силовиков и жестких характерных персонажей, однако актер уверенно чувствовал себя и в драматическом жанре. В 1998 году Александр Ильин сыграл купца в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». В той же картине участвовал и его брат Владимир Ильин.
Александр Ильин в сериалах «Кухня» и «Физрук»С наступлением 2000-х артист сохранил востребованность. В 2013 году он вошел в актерский состав популярного сериала «Кухня». Там Ильин сыграл отца Насти, героини Ольги Кузьминой. Его персонаж владел мясокомбинатом и конфликтовал с дочерью-вегетарианкой. Позднее сюжетную линию продолжили в сериале «Отель "Элеон"».
Также зрители запомнили Ильина по проекту «Физрук» с Дмитрием Нагиевым, где актер воплотил криминального авторитета. В комедии «Адаптация» Александр Адольфович сыграл генерального директора крупного предприятия. В 2017 году он появился в исторической драме «Легенда о Коловрате», где исполнил роль князя Святослава.
Фильмография Александра Ильина
- 1966 — «Я солдат, мама»;
- 1986 — «Размах крыльев»;
- 1994 — «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина»;
- 1998 — «Сибирский цирюльник», «Князь Юрий Долгорукий»;
- 2001 — «Даун Хаус»;
- 2003 — «Бумер»;
- 2005 — «Дело о "Мёртвых душах"»;
- 2010 — «Черчилль»;
- 2013–2016 — «Кухня»;
- 2017 — «Легенда о Коловрате», «Отель "Элеон"»;
- 2018 — «Топор»;
- 2019 — «Адаптация-2»;
- 2020 — «Последний министр», «Проект "Анна Николаевна"»;
- 2021 — «Бендер: Начало», «День города», «Карамора»;
- 2022 — «Вспышка»;
- 2023 — «Солнце на вкус», «Баба Яга спасает мир»;
- 2024 — «Конец Славы»;
- 2024–2025 — «Про это самое»;
- 2025 — «На деревню дедушке».
Личная жизнь Александра ИльинаС первой супругой Светланой актер познакомился в молодости. Они вместе учились в театральном вузе, затем служили в театре Озерска. В браке у пары родился сын Илья. Позднее семья распалась. Причиной развода стала измена супруги с коллегой артиста по театру. По словам Ильина, многие знали об этом романе, но никто долгое время не говорил ему правду.
«Я своим женам не изменял. Когда был холост — случалось, это понятно. В браке со Светой долгое время я лопухом ходил. Вдруг там что-то услышал, тут. Люди вокруг смотрели на меня подозрительно. Потом все это как-то раскрылось. Для меня это была дикость», — делился артист.После того как правда вскрылась, актер решил поговорить с соперником.
«Света кричала: "Держите, он сейчас его убьет!" Я зашел к нему в гримерку и сказал: "Спасибо, Боря, а то бы я так дальше жил и ничего не знал. Теперь хоть освободил меня". Светлана впоследствии вышла замуж за Борю, потом развелась с ним, стала жить с другим», — вспоминал Ильин.После тяжелого развода актер встретил новую любовь — артистку Татьяну Максакову. Во втором браке у него родились двое сыновей — Алексей и Александр. Примечательно, что все наследники Александра Ильина связали судьбу с театром и кино. Особую известность получил младший, которого зрители знают по роли в сериале «Интерны».
Болезни Александра Ильина и борьба за жизньАртист не раз оказывался в шаге от смерти. В юности он едва не попал под поезд. Позже после тяжелого падения получил перелом позвоночника и чудом избежал инвалидности. Восстановление заняло много времени. Большую поддержку ему тогда оказали друзья. Они приходили под окна больницы с гитарами, приносили гостинцы и поддерживали общением до самой выписки.
Уже в зрелом возрасте врачи обнаружили у актера рак пищевода на поздней стадии. К счастью, хирурги успешно удалили опухоль. После лечения медики рекомендовали Александру Адольфовичу как можно больше двигаться.
«Еще бы чуть-чуть, и метастазы прошли бы в бронхи. Мне удалили весь пищевод, легкие мне подрезали, теперь желудок находится между ними. То есть я ем сразу в желудок. Я тогда говорил, мол, как будет, так и будет. Я молился в больнице…» — признался он.После болезни актер решил направить силы в созидательное русло. Он купил заболоченный участок в деревне Безумово, улучшил землю, изменил ландшафт и начал высаживать деревья. Со временем Ильин создал собственный лес, который насчитывает уже более тысячи саженцев. На природе, по словам близких, он чувствует себя значительно лучше.