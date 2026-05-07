«Кувыркался в бассейне» с Подольской, будучи женатым на Ленской: как Владимир Пресняков менял женщин и оставался «самым любимым зятем» Пугачевой?
Юношеская страсть к дочери Примадонны, роковая ошибка с Еленой Ленской и счастливый брак с Натальей Подольской. Что сломало отношения Владимира Преснякова с Кристиной Орбакайте и почему Алла Борисовна продолжает называть певца «самым любимым зятем», расскажет «Радио 1».
Бедное детство, подростковый бунт и первая песняВладимир Пресняков родился 29 марта 1968 года в Свердловске в семье музыкантов. Отец руководил эстрадным ансамблем, а мать была солисткой в его составе. В середине 80-х Преснякова-старшего обвинили в подражании Западу, из-за чего молодая семья долгое время бедствовала и ютилась в двухкомнатной квартире родственников.
Когда будущему артисту исполнилось семь лет, его родители уехали покорять Москву. Мальчика оставили в свердловском интернате, где он научился самостоятельности. Однако бунтарская натура Преснякова-младшего мешала его прилежной учебе. Через два года его исключили, и отец забрал сына в столицу.
В 11 лет Владимир сочинил свою первую песню. Он сразу выбрал музыкальную стезю и поступил в Хоровое училище имени Свешникова. Правда, оттуда его тоже отчислили — за постоянные прогулы, курение и прочее «неформатное поведение». Последней каплей, по данным открытых источников, стал запрещенный в те годы журнал «Бурда», который юный музыкант читал на уроке немецкого.
Путь к «Золотым граммофонам»Тогда же, в 1982-м, Пресняков отправился в первые самостоятельные гастроли с группой «Круиз». В 15 лет состоялся его сольный дебют в ресторанном варьете Лаймы Вайкуле. В 80-х он также сформировал группу «Капитан» и выступал на сцене Театра песни Аллы Пугачевой. Отличительной чертой талантливого подростка стал высокий голос — последствие перенесенного воспаления легких.
В 1989 году вышел дебютный диск «Папа, ты сам был таким», который имел оглушительный успех. Название тесно связано с жизнью Преснякова-младшего — строить успешную карьеру ему помогал отец, оставивший работу в «Самоцветах». Выпущенный позднее хит «Стюардесса по имени Жанна» вовсе сделал певца звездой. Концертную программу «Замок из дождя» в «Олимпийском» посетили 100 тысяч человек.
В 90-е Пресняков впервые получил «Золотой граммофон» за композицию «Обмани меня», а в 2006-м повторил успех с песней «Аэропорты» в дуэте с Леонидом Агутиным. Следующую премию певец разделил со своей женой, с которой сотрудничал при создании трека «Kissлород».
В 2020-м состоялся выход долгожданного альбома под названием «Слушая тишину». Главным хитом года стала песня «Странная», за нее певец не только получил «Золотой граммофон», но и стал лауреатом «Песни года». Также Преснякова признали лучшим поп-артистом по версии организаторов музыкальной премии «Виктория».
В 2022 году он снова поработал с Агутиным, записав «ДНК», а весной 2023-го посвятил песню «Живи» фигуристу Роману Костомарову.
В августе 2024 года певец перенес воспаление лёгких и вынужденно отменил концерты в Светлогорске. Осенью Владимир представил композицию «Близкие рядом», записанную в дуэте с CHEBANOV, и сольную песню «Только ты никогда». В октябре 2025-го состоялась премьера альбома «Счастливчик».
Работа в кино и на телевиденииВ 1986 году Пресняков-младший записал песни «Зурбаган» и «Спит придорожная трава» для фильма «Выше радуги» и исполнил там эпизодическую роль. Позже он появился в картинах «Взломщик» в роли танцора брейк-данса, «Джулия», «Новейшие приключения Буратино» как байкер Микки и других.
В марте 2023 года певец стал наставником в 11-го сезоне шоу «Голос» вместе с Полиной Гагариной, Бастой и Антоном Беляевым. Он также продолжил участие в 12-м сезоне, а в январе 2026-го вновь вернулся в наставники — уже с Пелагеей, Анной Асти и Ильдаром Абдразаковым.
Летом прошлого года Пресняков вместе с женой Натальей Подольской вместе заняли судейские кресла в проекте «Голос. Дети».
Юношеская страсть к дочери ПугачевойЗнаменитый роман Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте начался на съемках «Голубого огонька»: ему было 18, ей — всего 15. Юный музыкант сумел очаровать даже строгую Аллу Пугачеву, уговорив ее отпустить дочь на дискотеку.
Владимир рассказывал, как буквально затащил Кристину в поезд, увозя на гастроли в Запорожье прямо с перрона. Примадонна тогда приехала к их гостинице на машине с тонированными стеклами, молча взглянула на зятя и уехала — этот взгляд, как признается Пресняков, он запомнил навсегда.
Молодые начали жить вместе, когда Кристине едва исполнилось шестнадцать. В рваных джинсах и с одинаковыми значками «I love…» на куртках они казались неразлучными. Однако быт и испытание славой внесли свои коррективы.
После рождения сына Никиты Кристина не захотела оставаться просто домохозяйкой. Пока Владимир пропадал на гастролях и посиделках с друзьями, его супруга начала строить собственную карьеру, которая вскоре по популярности не уступала его собственной.
Пара рассталась, когда обоим было больше двадцати. Несмотря на это, Алла Пугачева продолжала называть Преснякова «самым любимым зятем» и относилась к нему как к сыну.
Брак-«ошибка» с Еленой ЛенскойСледующий союз Преснякова с модельером Еленой Ленской начался почти со спора: Владимир на слабо предложил ей выпить водки, а затем невсерьез пообещал жениться. Шутка обернулась официальным браком, который сам певец позже назвал ошибкой. К 2005-м союз фактически исчерпал себя, а развод супруги оформили год спустя.
Наталья Подольская и настоящая любовьСудьбоносная встреча с молодой певицей Натальей Подольской произошла на съемках шоу «Большие гонки». Владимир без лишних предисловий предложил девушке «покувыркаться в бассейне» — та была шокирована такой дерзостью, но устоять перед обаянием Преснякова не смогла. Однако, узнав, что певец еще официально не разведен, Наталья первой ушла. Пять месяцев разлуки расставили все по местам: влюбленные поняли, что не могут жить друг без друга.
Официально они поженились 5 июня 2010 года. В пятую годовщину свадьбы у них родился сын Артемий, а в октябре 2020-го — Иван.
Отношения новой жены Преснякова с Пугачевой долгое время оставались прохладными. Примадонна критиковала вокал Подольской и, по слухам, ограничивала ее присутствие на больших концертах, видя в ней конкурентку для дочери. Однако после отъезда Аллы Борисовны из страны карьера Подольской получила новый импульс — она стала чаще появляться в телеэфирах и крупных проектах.