«Дядя» в доме, измена и развод: новый роман в Киеве и почему 47-летний Панфилов перестал верить в брак
Никиту Панфилова нередко сравнивают с Брюсом Уиллисом. В кино его герои почти всегда заняты поисками правды — или хотя бы пытаются к ней приблизиться. Сам актёр тоже привык добиваться своего: несколько лет подряд штурмовал театральные вузы, пока его наконец не приняли. На экране артист давно завоевал симпатии миллионов женщин. Зато в личной жизни — одни неприятности. Самый сильный удар звезда сериалов получил от собственного сына: мальчик случайно выдал то, что должна была сказать ему жена. Какие слова услышал любимец публики из уст ребёнка и как эта новость разрушила семейное счастье кумира телезрителей, расскажет «Радио 1».
Мастер спорта, который бросил всёНикита Панфилов родился 30 апреля 1979 года в Москве. Его отец, Владислав Владимирович, руководил столичным Театром охочих комедиантов, а мать, Татьяна Владимировна, работала театральным педагогом и режиссёром. В семье воспитывались ещё двое детей — брат Илья и сестра Анна. Сцена была частью жизни с детства: в 5 лет он уже сыграл Ивана-царевича в местном театре. Правда, сам Никита тогда не думал об актёрской карьере — сначала хотел лечить людей, потом увлёкся спортом.
Папа отдал ребёнка в секцию единоборств и мечтал о сыне-чемпионе.К восьмому классу Панфилов уже имел звание мастера спорта и числился в юношеском олимпийском резерве. А потом взял и бросил — просто надоело: тренировки, сборы, соревнования. После школы воспитанник театральной династии попробовал поступить в медицинский — хотел стать хирургом, но не вышло. Тогда решил попытать счастья в колледже милиции — снова неудача. Мама не выдержала и отправила отпрыска в Институт современного искусства, где к тому моменту уже учился старший брат Илья. Но и там Никита надолго не задержался: через год ушёл в армию.
Вернувшись, проучился два семестра в Щепкинском училище, потом перебрался в ГИТИС, а затем — в Школу-студию МХАТ. Панфилова отчисляли по разным причинам: за драку, из-за неоплаченной учёбы. Но никто ни разу не усомнился в пригодности подающего надежды дебютанта к профессии. В Школе-студии МХАТ парень попал на курс к Игорю Золотовицкому и окончил вуз в 2006 году. Одногруппниками Никиты стали Антон Шагин, Катя Вилкова, Максим Матвеев и Мирослава Карпович. На первых курсах в мастерской было 36 человек, а к получению диплома осталось 20. Начинающий артист каждый год боялся отчисления, но педагоги видели в юноше талант. После выпуска молодое дарование приняли в труппу МХТ. 10 лет воспитанник сцены играл там, а потом решил уйти в кино — и театр забросил.
Дебют в кино и первая любовь зрительницВ кино неусидчивый юноша дебютировал в 2005 году в роли персонажа по кличке Сундук в детективе «Верёвка из песка». А вскоре сыграл Петра Черкасова — высокого, красивого основателя русской разведки — в известном сериале «Адъютанты любви». Этот образ сразу полюбился зрительницам, и молодого актёра начали узнавать на улице.
Одной из лучших работ брутального артиста стала роль Миши Вуду в драме «Духless». После этого фильма предложения посыпались одно за другим. В 2014 году на ТНТ вышел сериал «Сладкая жизнь», где Панфилов сыграл одного из главных героев — владельца ночного клуба Игоря.
Проект пользовался успехом, поэтому позже сняли ещё два сезона. В сериале «Мажор» Никита перевоплотился в убийцу и наркомана Стаса Агапова. Этот многосерийный проект стал культовым и во многом изменил взгляд на криминальную драму в России. За образ злодея в «Мажоре» Панфилов удостоился приза Ассоциации продюсеров — победа в номинации «Лучший актёр второго плана». А в детективном сериале «Пёс» экранный любимец уже играл главного сыщика. В фильмографию вошли также: «30 свиданий», «Салют-7», «Презумпция невиновности», «Грозный». В этот же период он начал играть на сцене Малого театра.
Интервью, которое привело к свадьбеУ популярного голубоглазого шатена личная жизнь долго не складывалась. Союз с коллегой по цеху Верой Бабенко оказался недолговечным — пара рассталась быстро и громко. Первое время театрал не вдавался в подробности, отделываясь фразой, что два артиста в одной квартире — это катастрофа. А позже признался: однажды он обнаружил в телефоне жены переписку с другим мужчиной. Сначала не поверил своим глазам. А когда осознал, что ему изменили, решил: раз жене можно, почему нельзя мне? И сам пустился во все тяжкие. Чем бы это закончилось — неизвестно, признаётся мастер спорта по греко-римской борьбе.
Но именно в тот момент звезда экрана встретил свою вторую супругу. С телеведущей Ладой Панфилов познакомился, когда девушка брала у него интервью. После той встречи возлюбленные начали тесно общаться, а в 2010 году сыграли свадьбу. Вскоре у четы родился сын, которого назвали Добрыней. Поначалу их брак выглядел идеальным. Но в 2015 году супруги разъехались, а позже развелись. А всё дело в том, что служитель сцены услышал от маленького сына фразу:
«Буду слушаться тебя, маму и дядю».Так секс-символ отечественного кино и узнал об измене. Ради ребёнка Панфилов готов был простить жену, но Лада не захотела. Сейчас общение между бывшими супругами только через юриста. Сам всенародно любимый артист опасается, что ситуация может только ухудшиться. Близкая подруга Лады Поярковой рассказала журналистам совсем иную версию произошедшего. По словам Анны, изменял Панфилов — завёл тайный роман, пока снимался в Киеве. Когда жена подала на развод и приехала забрать свои вещи, Никита якобы специально поменял замки в квартире. А во время встреч с сыном, утверждает подруга, отец настраивал ребёнка против матери. Так сильно, что Добрыня сам не хотел с ним видеться.
«Он завёл отношения в Киеве. А потом, узнав, что Лада подала на развод, сменил замки и не дал даже вещи забрать. Раньше, когда ещё встречался с ребёнком, порочил мать в его глазах, а Добрыня потом ей всё рассказывал и не хотел снова ехать к отцу», — сообщила Анна в интервью «KP.UA».
«Три брака — три ошибки»: почему актёр разочаровался в семейной жизниПережив два развода, герой сериала «Сладкая жизнь» дал себе слово больше никогда не жениться. Вдобавок бывшая жена долго не давала ему видеться с сыном — это было очень больно. Именно в тот непростой период исполнитель и познакомился с петербурженкой Ксенией Соколовой. Они случайно нашли друг друга в соцсетях. Ксения приехала к Никите в Москву, и уже после нескольких встреч оба поняли, что созданы друг для друга. В 2017 году молодые люди расписались. А летом 2018 года появились слухи о рождении ребёнка. Но сам актёр скрывал это несколько месяцев — о дочке Авроре главный герой фильма «Пёс» рассказал только после крестин. По словам Панфилова, сейчас в церкви можно приглашать не двух, а сразу четырёх воспреемников. В итоге всё сложилось нестандартно: из четырёх приглашённых (двух мужчин и двух женщин) одна из них заболела и не смогла прийти. Так у девочки оказалось три крёстных отца и одна крёстная мать.
Сама Аврора, как рассказывал счастливый отец, почти не плакала — только пару раз всхлипнула и быстро успокоилась. В 2025 году король эпизодов сообщил, что снова стал родителем. К тому моменту звезда «Мажора» уже расстался с Ксенией Соколовой. Ещё одного ребёнка родила новая избранница, чьё имя актёр пока не раскрывает. Девочку назвали Афиной. Сегодня артист Малого театра признаётся: главная задача — чтобы дети росли счастливыми. Не гениями или олимпийскими чемпионами, а просто цельными людьми, без застарелых обид и душевных ран. Всё остальное, по убеждению кумира миллионов, не так важно. На этот раз актёр не стал жениться. Лауреат премии Ассоциации продюсеров объяснил это тем, что полностью разочаровался в институте брака — трижды пробовал, и каждый раз заканчивалось плохо. Панфилов недоумевает: что за таинственная печать такая — стоит её поставить, и жизнь идёт под откос. Повторять этот печальный опыт мастер спорта в прошлом больше не хочет.