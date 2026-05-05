Бритни Спирс признала вину по делу о вождении в нетрезвом виде
Суд принял решение по делу певицы Бритни Спирс, которая недавно позволила себе сесть за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет журнал People.
Адвокат звезды выступил в Верховном суде округа Вентура и согласился с квалификацией правонарушения как «неосторожного вождения в состоянии опьянения». Такая мера применяется в случаях, когда проступок совершен впервые и без тяжких последствий.
По итогам разбирательства певицу ждет один год неформального испытательного срока, а также трехмесячный курс обучения по вопросам употребления спиртных напитков. Прокурор особо подчеркнул, что одним из ключевых условий соглашения стало обязательство певицы продолжить лечение психического здоровья.
Кроме того, условия соглашения предусматривают особые обязательства для Спирс. При любой остановке сотрудниками полиции она обязана пройти тест на наличие алкоголя или наркотиков в организме. Вместе с тем сотрудники полиции имеют право досматривать автомобиль певицы на наличие спиртного и запрещенных веществ.
