«Его дама сердца»: Телеведущий рассказал, зачем Дибров появился на публике с Еленой Товстик

Телеведущий Иващенко: Дибров появился с Товстик, чтобы показать объединение

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Елена Товстик появилась на финале конкурса «Мисс и Миссис Королева России 2026» в компании Дмитрия Диброва, бывшего мужа Полины Дибровой, которая сейчас строит отношения с экс-избранником Елены Романом Товстиком. На совместный выход Елены и Дмитрия отреагировала Полина — пожелала паре счастья.





Телеведущий, продюсер Георгий Иващенко в беседе с «Радио 1» назвал две причины, по которым Дмитрий Дибров открыто появился на публике в окружении Елены Товстик.





«Во-первых, Дмитрий показывает Товстику и Полине, что они с Еленой объединились и могут обмениваться информацией. Потому что, как я понимаю, у них не до конца еще прекращены споры насчет дома, который Дмитрий выставил на продажу, и часть средств от продажи которого пойдет детям. Полина в моем подкасте рассказывала, что у нее квартира в ипотеку, то есть тут имеется некая финансовая привязка. А во-вторых, возможно, Дмитрия стала напрягать чрезмерная активность Полины в медиа, ее разговоры о женитьбе», — сказал он.

«Это привлечение внимания. Но у Елены, думаю, вкус на мужчин другой, учитывая, как выглядит Роман Товстик: он моложе, спортивнее. Дмитрий же привлекает женщин своим интеллектом, умом, внешностью и обаянием, у него достаточно внимания. Но куда делась его дама сердца — нутрициолог Екатерина, с которой он несколько раз выходил до этого. Возможно, он ее протежировал, то есть был в качестве продюсера», — поделился Иващенко.

«Я не думаю, что Дмитрий и Елена могут сойтись. Полина сама проговаривалась, что Дмитрий звонит иногда, беспокоит по ночам. Но Полина настроена серьезно. Но если, конечно, Дмитрий не возьмет ее измором, потому что он сказал, что будет ждать экс-супругу вечно», — рассказал продюсер.