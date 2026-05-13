«Нет пользы»: Экс-жена Товстика отказалась снимать запрет на выезд сына за границу

13 мая 2026, 16:08

Экс-жена Романа Товстика отказалась убирать запрет на выезд ребёнка за границу

Елена Товстик (Фото: Instagram* @elenatovstik)

Экс-жена миллиардера Романа Товстика Елена заявила, что не снимет запрет на выезд сына за границу до проведения судебной экспертизы.





В беседе с «Газетой.Ru» женщина подтвердила готовность обсуждать мирные пути. Так она ответила на слова юриста бывшего мужа о том, что бизнесмен не мог заранее знать о запрете. Елена утверждает, что лично сообщала Роману о своих намерениях.



По её словам, после расставания предприниматель не участвует в жизни детей: пропустил дни рождения и не дарил подарков. Она не видит смысла снимать запрет до экспертизы во второй половине мая.

«Разрешение вопросов в судебном порядке, независимо от того, чью сторону займет суд, не принесёт для Романа никакой пользы. Я и наши совместные дети — это прошлое Романа, а всем известно: кто кинет камень в прошлое — в того будущее выстрелит из пушки!», — заявила Товстик.