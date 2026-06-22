22 июня 2026, 11:49

Юрий Шатунов (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Юрий Шатунов — человек, которому удалось невозможное. Детдомовский мальчишка, ставший кумиром миллионов и секс-символом целой эпохи, чей голос в конце 80-х звучал из каждого окна. Исполнитель «Белых роз» и «Седой ночи», он навсегда остался в памяти как «золотой мальчик» «Ласкового мая». 23 июня 2022 года сердце артиста остановилось, и это событие до сих пор отзывается болью в памяти его поклонников. О жизни, полной взлетов, падений и громких судебных баталий, а также о том, какое наследство осталось семье певца, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Путь от детдома до вершины славы Личная жизнь Шатунова Суды и скандалы с певцом Внезапная смерть кумира Наследие артиста

Путь от детдома до вершины славы

Юрий Шатунов (Фото: скриншот д/ф «Юрий Шатунов. Неизвестный кумир»)

Личная жизнь Шатунова

Юрий и Светлана Шатуновы (Фото: скриншот д/ф «Юрий Шатунов. Неизвестный кумир»)

«Вот часто спрашивают: верите ли вы в любовь с первого взгляда? Возможно. У меня это именно так и получилось».

«Единственная женщина, которую я боготворю, — это моя жена», — признавался он.

Суды и скандалы с певцом

Юрий Шатунов (Фото: РИА Новости/ Антон Белицкий)

Внезапная смерть кумира

Наследие артиста

Юрий Шатунов (Фото: скриншот д/ф «Шипы белых роз»)

«Ровно год назад Юра шагнул в вечность и обрел бесконечную жизнь. Он останется в нашей памяти навсегда настоящим, искренним, честным, добрым… И свет его души будет с нами навечно».