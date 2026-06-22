Фальшивый договор на миллиард, суды за песни «Ласкового мая» и внезапная смерть: как сложилась судьба звезды 80-х Юрия Шатунова?
Юрий Шатунов — человек, которому удалось невозможное. Детдомовский мальчишка, ставший кумиром миллионов и секс-символом целой эпохи, чей голос в конце 80-х звучал из каждого окна. Исполнитель «Белых роз» и «Седой ночи», он навсегда остался в памяти как «золотой мальчик» «Ласкового мая». 23 июня 2022 года сердце артиста остановилось, и это событие до сих пор отзывается болью в памяти его поклонников. О жизни, полной взлетов, падений и громких судебных баталий, а также о том, какое наследство осталось семье певца, читайте в материале «Радио 1».
Путь от детдома до вершины славыИстория Юрия Шатунова началась в башкирском городе Кумертау, где он родился 6 сентября 1973 года прямо в машине скорой помощи по дороге в роддом. Отца он практически не знал — родители развелись, когда мальчику было три года, а после смерти матери в 1985 году 11-летний Юра оказался в интернате. Казалось, судьба готовила ему незавидную участь, но встреча с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым стала судьбоносной. Именно он разглядел талант в замкнутом подростке, который предпочитал футбол и совершенно не хотел заниматься музыкой.
К 1986 году были записаны первые песни, а группа из детей-сирот «Ласковый май» начала выступать на дискотеках Оренбурга. Настоящий переворот случился в 1988 году, когда их первый альбом услышал продюсер Андрей Разин. Он перевез группу в Москву и сделал так, что «Белые розы» зазвучали на всю страну. Слава была ошеломляющей: с мая 1989 по май 1990 года группа дала около 2500 концертов — по четыре выступления в день. Однако за кулисами этой фантастической популярности зрела драма. Несмотря на мешки с гонорарами, Шатунов не стал миллионером, и в 1991 году на пике успеха он покинул «Ласковый май», уйдя в сольное плавание.
После распада группы Юрий на некоторое время обосновался в Сочи и испытывал серьёзные творческие трудности. По его признанию, он ощущал себя одиноким и невостребованным. Спасением оказалось случайное стечение обстоятельств. Фирма, занимающаяся проведением концертов российских исполнителей за границей, пригласила его принять участие в гастролях в Германии. Первое выступление перед русскоязычной публикой прошло успешно, и вскоре его начали регулярно приглашать на концерты.
В Германии Юрий встретил людей, которые способствовали его адаптации в стране. Он принял решение остаться и получил специальность звукорежиссёра. В те годы он большую часть времени проводил в студийной работе, и только в 2010-х годах ситуация изменилась. В России началась волна ностальгии по музыке 80-х, и артист смог вернуться к масштабным гастролям.
Личная жизнь ШатуноваЮрий Шатунов всегда тщательно скрывал свою личную жизнь, но ее главная тайна была раскрыта в 2000 году. Тогда, будучи уже в Германии, на новогодней вечеринке он встретил девушку по имени Светлана, которая не знала, кто он такой. Сам певец вспоминал:
«Вот часто спрашивают: верите ли вы в любовь с первого взгляда? Возможно. У меня это именно так и получилось».Они практически не расставались с первого дня, а в 2006 году у пары родился сын Дэннис. Через четыре месяца, 12 января 2007-го, они сыграли свадьбу во Франкфурте-на-Майне. В 2013 году семья пополнилась дочерью Эстеллой. Шатунов был примерным семьянином и однолюбом:
«Единственная женщина, которую я боготворю, — это моя жена», — признавался он.Дети выросли равнодушными к музыке, и певец не переживал по этому поводу, говоря, что они растут «обычными детьми» и любят компьютерные игры. В последние годы он даже делал паузы в карьере, чтобы проводить больше времени с семьей.
Суды и скандалы с певцомКазалось бы, закат карьеры Шатунова должен был протекать спокойно, но его жизнь и даже смерть омрачила самая громкая тяжба — за права на песни. Главным антагонистом стал бывший продюсер Андрей Разин. Споры между ними вспыхивали с новой силой на протяжении десятилетий. В какой-то момент они даже поладили, и Разин стал крестным отцом сына Шатунова, но после 2019 года конфликт разгорелся с новой силой из-за авторских прав. Шатунов переживал настолько сильно, что, по словам концертного директора, это пошатнуло здоровье артиста. Более того, певец публично заявлял, что с удовольствием придет на похороны Разина, «чтобы убедиться» в его кончине.
Однако скандал принял криминальный оборот после смерти Шатунова. Семья артиста обвинила Разина в фальсификации договора от 2013 года. По их версии, продюсер взял последний лист с подлинной подписью певца и добавил к нему шесть новых страниц о передаче прав на использование имени, что позволило ему годами наживаться на творчестве Шатунова. Ущерб от этих действий оценивается в астрономическую сумму — 1 миллиард рублей. В 2024 году суд признал исключительные права на 23 песни, включая все главные хиты, за семьей Шатунова, отклонив апелляции Разина, а в декабре 2025 года Андрей Разин был заочно арестован и объявлен в розыск.
Внезапная смерть кумираТрагическая гибель Шатунова произошла 23 июня 2022 года в Подмосковье, куда он приехал отдохнуть на рыбалку. По официальным данным, причиной смерти стал обширный инфаркт миокарда, вызвавший острую сердечную недостаточность. Концертный директор Аркадий Кудряшов заявил, что артист скончался по дороге в больницу. Врачи пытались его реанимировать, но было поздно. Несмотря на слухи о проблемах с медициной (скорая приехала не сразу и без оборудования), семья не предъявила претензий медикам.
Прощание с артистом прошло 28 июня за закрытыми дверями, как того хотела его супруга. Шатунов завещал кремировать его тело, что и было сделано. Прах разделили на две части: одну захоронили на Троекуровском кладбище в Москве, а вторую, согласно воле певца, перевезли в Германию, чтобы развеять над любимым озером в Баварии.
Наследие артистаНесмотря на все судебные тяжбы, наследство Юрия Шатунова досталось его семье. После долгих разбирательств за вдовой Светланой, сыном Дэннисом и дочерью Эстеллой были закреплены исключительные права на 23 главных хита «Ласкового мая». Это означает, что они являются законными правообладателями и могут распоряжаться его творчеством.
Вдова артиста Светлана в первую годовщину смерти мужа трогательно обратилась к поклонникам в соцсетях:
«Ровно год назад Юра шагнул в вечность и обрел бесконечную жизнь. Он останется в нашей памяти навсегда настоящим, искренним, честным, добрым… И свет его души будет с нами навечно».По словам близких, материального наследства артиста хватило, чтобы семья жила безбедно, так как за свою карьеру Шатунов заработал достаточно, чтобы его жена никогда не работала, занимаясь домом и детьми. Однако главное наследие Юрия Шатунова — это его песни, которые продолжают жить в сердцах миллионов, несмотря на все шипы, оставленные жизнью.