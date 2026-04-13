Интим с Янковским, развод с Харламовым и увольнение из «Склифа»: громкие скандалы звезды «Интернов» Кристины Асмус
Российская актриса театра и кино Кристина Игоревна Асмус, прославившаяся благодаря роли Вари Черноус в популярном телесериале «Интерны», 14 апреля отмечает 38-летие. За годы карьеры артистка не только закрепилась в индустрии, но и неоднократно оказывалась в центре громких скандалов. Что известно о ее биографии и личной жизни и почему ее бывшего мужа Гарика Харламова называют «куколдом» — в материале «Радио 1».
Биография Кристины Асмус: детство и семьяКристина Асмус родилась 14 апреля 1988 года в подмосковном Королеве. В семье воспитывались четыре дочери. Фамилию Асмус актриса унаследовала от матери, в чьей родословной присутствуют немецкие корни. Именно эту фамилию Кристина выбрала в качестве сценического псевдонима еще в подростковом возрасте.
Семья жила скромно: сначала в коммунальной квартире, затем — в двухкомнатной хрущевке. По воспоминаниям актрисы, бывали периоды, когда в холодильнике стояла лишь банка с хреном, и семье приходилось ждать зарплаты родителей.
С ранних лет Кристина занималась спортивной гимнастикой и добилась уровня кандидата в мастера спорта. Родители видели в дочери будущую спортсменку, однако сама она мечтала о сцене. Признаться в желании оставить гимнастику она смогла только спустя десять лет.
Сложные отношения с родителями
Асмус не скрывала, что отношения с родителями складывались непросто. Несмотря на это, актриса подчеркивает свою любовь к семье. Она откровенно рассказывала о сдержанности отца, который не обнимал, не говорил теплых слов, не поздравлял с праздниками. При этом именно он, по словам Кристины, сформировал в ней ключевые качества — трудолюбие, выносливость, способность терпеть и не просить помощи.
«Он объяснял все своим примером. Научил меня пахать, пахать во что бы то ни стало. Научил служить, терпеть, отдавать, прощать и никогда ничего не просить. И научил, что все-все можно исправить. И я знала, точно знала, что он любит меня и гордится мной. Мне было трудно все самой, пап. Но я не желала другого пути и уж тем более другого отца. Я так тебя люблю!» — писала она.Актриса признавалась, что долгое время воспринимала эту тему как свою главную внутреннюю боль, однако продолжала работать над отношениями с родителями. Более того, семья с пониманием отнеслась к ее выбору актерской профессии.
Путь в карьеру и успех «Интернов»Окончательно определившись с будущим, Кристина начала участвовать в школьных постановках, а затем — в студенческих спектаклях. Первая попытка закрепиться в Школе-студии МХАТ оказалась неудачной, после чего она поступила в Высшее театральное училище имени Щепкина.
Именно в период обучения Асмус получила роль в сериале «Интерны», которая стала ее дебютом в кино. Образ Вари Черноус — наивной и доброй интерна — принес актрисе широкую известность. В 2011 году Кристина получила звание «ТВ-актриса года» по версии журнала Glamour. В тот же период журнал «Максим» признал ее самой сексуальной женщиной России.
Работа в кино и театреПосле ухода из «Интернов» в 2013 году актриса сосредоточилась на съемках в полнометражных проектах и театральной деятельности. В ее фильмографии появились такие работы, как «Елки», «А зори здесь тихие», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», а также картина «Текст», вызвавшая широкий общественный резонанс.
Параллельно Асмус активно выступала на сцене Театра имени Ермоловой, где исполняла роли в драматических и поэтических постановках. В кино она выбирала сложные и неоднозначные образы, требующие внутренней свободы и смелости. Именно это во многом сформировало ее репутацию актрисы, готовой идти на рискованные творческие решения.
Скандал вокруг фильма «Текст»В 2019 году Кристина Асмус приняла участие в съемках фильма режиссера Клима Шипенко «Текст». Актриса с самого начала знала, что в картине есть откровенная сцена. Сюжет строился вокруг конфликта двух героев, которых сыграли Иван Янковский и Александр Петров. Персонаж Янковского выступал партнером героини Асмус.
Артисты снимали интимную сцену вдвоём на телефон. Режиссёр с оператором просматривали каждый дубль уже после записи. Чтобы добиться нужного качества, пришлось сделать несколько подходов.
Премьера фильма состоялась в конце октября 2019 года. Картина сразу вызвала широкий общественный резонанс. Особое внимание зрителей привлекла сцена с участием Асмус, в которой актриса предстала полностью обнаженной.
Кинокритики высоко оценили фильм, и он получил четыре премии «Золотой орел». Однако реакция части аудитории оказалась резко негативной.
Асмус столкнулась с масштабной волной критики. Пользователи социальных сетей оставляли оскорбительные комментарии, осуждали актрису за участие в проекте и даже призывали лишить ее родительских прав.
Недовольство проявлялось не только в интернете: в адрес Министерства культуры направлялись обращения с жалобами, а родственники актрисы получали негативные сообщения.
Особое внимание общественность уделила реакции супруга Кристины — шоумена Гарика Харламова. Многие выражали ему сочувствие. Сам Харламов заявил, что не видит в работе жены ничего предосудительного. Он подчеркнул, что считает участие Кристины в фильме частью ее актерской реализации.
Обсуждение сцены в фильме «Текст» серьезно повлияло на эмоциональное состояние актрисы.
Скандал на съемках «Склифа»: обвинения и реакция АсмусВ апреле 2025 года вокруг Кристины Асмус разгорелся громкий конфликт, связанный с производством медицинской драмы «Склиф». В СМИ появилась информация о том, что актрису отстранили от съемочного процесса из-за якобы «токсичного поведения». Источники утверждали, что она вступала в конфликты с коллегами и нарушала рабочий график.
Сама Асмус публично отвергла обвинения, назвав их клеветой. В то же время генеральный директор ТНТ Тина Канделаки подтвердила факт проблем на площадке и заявила, что поведение актрисы исключило возможность продолжения сотрудничества.
Несмотря на противоречивые сообщения и слухи о замене исполнительницы главной роли, в декабре 2025 года на платформе KION состоялась премьера сериала «Склиф». Асмус исполнила в нем главную роль.
Личная жизнь Кристины Асмус: увела Гарика ХарламоваДо знакомства с Кристиной Асмус Гарик Харламов состоял в отношениях с певицей Светланой Светиковой. Их роман длился около двух с половиной лет. Причины разрыва называли разные: от давления со стороны семьи артистки до ее выбора в пользу более статусного партнера.
Позднее Харламов начал отношения с Юлией Лещенко. После пяти лет совместной жизни пара узаконила союз. Впоследствии Лещенко характеризовала мужа как человека, сосредоточенного на карьере, для которого семья не всегда находилась на первом месте. При этом она отмечала его стремление обеспечить супруге достойный уровень жизни.
Летом 2012 года в отношениях супругов возникло напряжение. Изначально Лещенко связывала это с усталостью мужа, однако ситуация постепенно обострялась. Харламов отправил жену отдыхать одну, сославшись на занятость, а по возвращении заговорил о расставании, объяснив это тем, что их отношения превратились в родственные.
На следующий день он изменил свое решение, и супруги продолжили жить вместе. Тем не менее у Лещенко появились подозрения в неверности. Она вспоминала, что случайно увидела на компьютере мужа фотографию девушки, которую не сразу узнала — позже выяснилось, что это была Кристина Асмус. Харламов быстро удалил снимок и попытался убедить супругу, что ей показалось.
«Муж все время на съемках, а дома как выжатый лимон. И я его жалею, неудобно сказать: "Пойдем в ресторан" или "Давай проведем ночь любви". Но периодически мы мечтаем о сыне… Сейчас я понимаю: Гарик все еще пытался зачать со мной ребенка, а сам уже встречался с Кристиной Асмус!», — вспоминала Юля.Спустя несколько месяцев отношения окончательно разладились. Пара разъехалась, а в прессе появились сведения о романе Харламова с Асмус, который, по данным источников, длился уже около года. Сам артист утверждал, что на тот момент фактически не жил с женой и находился в процессе развода, тогда как Лещенко считала их разрыв временным.
После официального расторжения брака Харламов женился на Кристине Асмус. Однако ситуация осложнилась тем, что Юлия Лещенко успела аннулировать судебное решение о разводе, в результате чего возник юридический казус — комик оказался формально женат на двух женщинах одновременно.
Этот вопрос удалось оперативно урегулировать, после чего Харламов сосредоточился на новых отношениях. Со временем пара завоевала симпатии публики, а после рождения дочери Анастасии интерес к прошлым скандалам заметно снизился.
Кризис в браке и развод
Первые признаки разлада в отношениях Асмус и Харламова появились в 2019 году. Обсуждение в обществе вызвало участие актрисы в фильме «Текст», где она снялась в откровенной сцене. Одновременно пользователи обратили внимание на отсутствие совместных фотографий супругов в социальных сетях и отказ от ношения обручальных колец.
Асмус объясняла, что просто не любит украшения, однако уже через год стало известно о разводе. Харламов заявлял, что решение стало результатом постепенного охлаждения чувств и осознания различий между ними. Он подчеркивал, что расставание прошло без публичных конфликтов.
«Со временем чувства ослабевают, все уходит, и ты понимаешь: вы из разных миров. В силу того, что мы, слава Богу, интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов. Настя до сих пор не знает, что мама и папа расстались. Мы расскажем ей, но сделаем это деликатно», — рассказывал Гарик.По словам адвоката Марины Дубровской, инициатором развода выступила Асмус, тогда как Харламов предпринимал попытки сохранить семью. Сама актриса отмечала, что решение было обдуманным, а также выражала надежду на сохранение уважительных отношений ради дочери.
«Сейчас я переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки, которую мы, безусловно, будем растить вместе как любящие родители», — делилась Асмус.После развода в сети началась активная дискуссия. Некоторые пользователи иронично называли Харламова «куколдом», подразумевая мужчину, который мирится с изменами партнерши.
Несмотря на официальный разрыв, бывшие супруги продолжали некоторое время жить в одном доме, занимая разные этажи. Асмус утверждала, что Харламов препятствовал ее переезду с дочерью и отказывался решать вопрос с отдельной квартирой. Асмус подчеркивала, что жить в таких условиях ненормально, так как ребенок должен видеть родителей счастливыми.
Ситуацию осложняло присутствие в доме матери Харламова. В разгар конфликта актриса уехала на отдых в Дубай, тогда как комик отвечал на вопросы журналистов в шутливой форме. В итоге сторонам удалось договориться: имущество разделили, Асмус переехала в отдельный дом, а Харламов сохранил возможность регулярно видеться с дочерью.
«Это обычная бытовая история, она ничем не отличается от любой другой. Да, какие-то склоки были. У нас с ней раздел имущества произошел — оттуда все шутки про полдома. Но я развелся как порядочный мужчина, безусловно», — говорил Харламов.
Последующие отношения Асмус
После развода Асмус начала новые отношения с Романом Евдокимовым. Их роман продлился почти два года, однако завершился. Позднее актриса заявила, что в течение полугода находилась в нездоровых отношениях, где испытывала давление и психологическое истощение, не уточнив имя партнера.
Вскоре после расставания Асмус намекнула на нового избранника, который проявлял к ней заботу. На премьере сериала «Последний номер» она появилась вместе с продюсером Ильей Бурцом. В СМИ распространились слухи о том, что их отношения начались вскоре после его развода.
К моменту знакомства Бурец уже не жил с супругой около года. Их роман развивался стремительно: в декабре 2024 года пара начала совместную жизнь, а продюсер познакомился с дочерью актрисы. Однако эти отношения также завершились расставанием.
Осенью Асмус опубликовала фотографии с отдыха, заинтриговав аудиторию новым спутником. В начале 2026 года журналисты предположили, что речь идет о кинооператоре Валерии Махмудове, у которого есть двое детей от предыдущего брака с актрисой Ольгой Бобковой.
Кристина Асмус сегодняСегодня Кристина Асмус продолжает активно работать. Она выходит на театральную сцену, а также участвует в новых кинопроектах.
Актриса задействована в съемках комедии «Холоп-3». Кроме того, в начале года появилась информация о ее участии в проекте «Под куполом», где она работает вместе с Филиппом Янковским.