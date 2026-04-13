Полина Диброва впервые раскрыла, когда на самом деле ушла к Роману Товстику
В личной жизни известного телеведущего Дмитрия Диброва за последний год произошли заметные перемены — он расстался с женой Полиной, с которой прожил в браке с 2009 года. В семье родились трое сыновей, однако супруги решили разойтись, сохранив при этом уважительные отношения.
Позже Полина Диброва рассказала, что состоит в отношениях с бизнесменом Романом Товстиком, который также завершил предыдущий брак. О своей личной жизни она подробно рассказала в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv, опровергнув слухи о многолетнем тайном романе.
Женщина утверждает, что ее отношения с предпринимателем начались только летом прошлого года. Решение о расставании с супругой он принимал самостоятельно, без давления со стороны. Версию о восьмилетней связи с Товстиком Диброва назвала вымышленной, отметив отсутствие каких-либо доказательств.
Полина также ответила на критику в Сети, заявив, что посторонние не знают всей ситуации, поэтому не вправе делать выводы. При этом она добавила, что в браке с Дмитрием Дибровым получала заботу и поддержку.
Несмотря на развод, бывшие супруги продолжают общение ради детей и сохраняют теплые отношения.
