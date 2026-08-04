04 августа 2026, 11:31

Марк Бартон (Фото: Telegram @markbarton_mb)

Психологу, телеведущему и автору бестселлеров, известному своей эпатажной манерой и скандальными высказываниями о женской природе, Марку Бартону 5 августа исполняется 45 лет. Этот уроженец Тирасполя прошёл долгий путь от изучения теологии до статуса одного из самых медийных, но неоднозначных психологов рунета. Его карьера, построенная на громких лекциях о счастье, парадоксальным образом переплетается с личными драмами, обвинениями в сексизме и трагедией, которая разделила его жизнь на «до» и «после». Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Марка Бартона Личная жизнь спасателя чужих браков «Память женских губ» и токсичная маскулинность Как сейчас живет Бартон



Биография Марка Бартона

Марк Бартон (Фото: Telegram @markbarton_mb)

Личная жизнь спасателя чужих браков

«Почему первый брак не удался? Молодые были?» — спрашивала ведущая Ляйсан Утяшева в YouTube-шоу «Дерзкая готовка». «Да», — честно признался психолог. «Я тогда вообще не понимал, что такое отношения».

«Когда у нас ребенок умер, я тоже пить начал. Несмотря на то, что понимал: этого не нужно делать. Но мне в тот момент не нужна была психология. Меня спасали водка и виски. Со временем, естественно, я начал понимать, что алкоголем ты себе не поможешь. Нужно искать другие инструменты», — делился Бартон в интервью Наташе Гасанхановой.

«Память женских губ» и токсичная маскулинность

Марк Бартон (Фото: Telegram @markbarton_mb)

«Чем больше у женщины половых партнеров, тем быстрее она попадет в сумасшедший дом».

«Покажите мне хоть одного мужика адекватного, который пойдет дружить с женщиной некрасивой, несимпатичной! Вы видели где-нибудь прогуливающимися по парку друга и подружку? Она — 170 килограммов веса, девять подбородков, неухоженная, он такой весь из себя, и они дружат с первого класса. У таких женщин есть друзья? Да ну нет!» — объяснял Бартон в YouTube-шоу «Бес Комментариев».

«Безусловно, трудоголизм — это зависимость. Это защитный механизм психики: уйти в работу, чтобы не осталось времени на личную жизнь. И таким женщинам, в принципе, тяжело, потому что они же называют себя сильными», — говорил психолог.

Как сейчас живет Бартон

Марк Бартон (Фото: Telegram @markbarton_mb)

«Я назвал цену, чтобы ко мне никто не приходил. У меня высокая нагрузка: съемки, институт, бизнес. Но на удивление, когда я поставил цену в 100 тысяч, ко мне пришло много новых людей — просто другого уровня достатка. У меня есть несколько клиентов, которых я сопровождаю, но мое мнение такое: после второй или третьей сессии в день надо остановиться, иначе становишься неэффективным и возникает эмоциональное выгорание», — цитирует психолога издание Gazeta.ru.