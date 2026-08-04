Из теологической школы в ток-шоу: два развода, смерть сына и обвинения в сексизме. Чем зарабатывает скандальный психолог Марк Бартон?
Психологу, телеведущему и автору бестселлеров, известному своей эпатажной манерой и скандальными высказываниями о женской природе, Марку Бартону 5 августа исполняется 45 лет. Этот уроженец Тирасполя прошёл долгий путь от изучения теологии до статуса одного из самых медийных, но неоднозначных психологов рунета. Его карьера, построенная на громких лекциях о счастье, парадоксальным образом переплетается с личными драмами, обвинениями в сексизме и трагедией, которая разделила его жизнь на «до» и «после». Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Марка БартонаИстория Марка Бартона — это классический пример того, как человек находит своё призвание на стыке науки и шоу-бизнеса. Родившись 5 августа 1981 года в молдавском Тирасполе, он с ранних лет был погружен в атмосферу строгой религиозности. Родители, глубоко верующие люди, видели будущее сына в служении церкви, поэтому юный Марк получил не только светское, но и духовное образование. Сверстники часто дразнили его за набожность, что, вероятно, и закалило характер будущей медийной звезды.
Получив теологическое образование за рубежом, Бартон неожиданно сменил курс, погрузившись в психологию. Он прошел профессиональную подготовку в Европейском институте христианской психологии и Московском институте психологии и психиатрии, а позже основал собственный Международный институт современной психологии. С 2006 года он начал практику, сосредоточившись на женской психологии и построении отношений. Настоящая популярность пришла к нему с развитием блогов. Его Instagram-аккаунт* насчитывает более 2,4 миллионов подписчиков, а суммарная аудитория во всех соцсетях достигает 6 миллионов человек.
Медийный взлёт случился в конце 2010-х. Бартон стал ведущим реалити-шоу «Беременный папа», проектов «Папочки и мамочки» и «Территория семьи» на каналах «Ю» и «Суббота!». Он регулярно появлялся и на федеральных телеканалах, включая НТВ и Первый канал, в качестве эксперта по семейным и психологическим вопросам, сотрудничал со звёздами и политиками, вёл ток-шоу «Детектор» на канале «Пятница». Однако славу ему принесли не столько проекты, сколько эпатажные высказывания, которые тут же разлетались на цитаты в сети, принося ему репутацию «психолога-мизантропа».
Личная жизнь спасателя чужих браковГлавный парадокс карьеры Бартона заключается в том, что, уча других строить гармоничные отношения, он сам трижды ходил под венец.
«Почему первый брак не удался? Молодые были?» — спрашивала ведущая Ляйсан Утяшева в YouTube-шоу «Дерзкая готовка». «Да», — честно признался психолог. «Я тогда вообще не понимал, что такое отношения».В этом первом, раннем союзе у него родился сын Николас (2005 г. р.). Брак разрушился драматично — супруга ушла к его лучшему другу.
Второй брак Бартона продлился недолго. В 2015 году у него родилась дочь Арина, но этот союз распался из-за решения жены. По словам психолога, развод прошел спокойно, так как у супругов «не совпали жизненные позиции». Жена приняла ислам и потребовала, чтобы Бартон тоже стал мусульманином, если он хочет продолжить отношения. Однако он отказался.
Сейчас Марк Бартон счастлив в третьем браке с коллегой, психологом Анастасией Павелковской. Они познакомились в институтской столовой, и, по словам Бартона, он сразу понял, что эта девушка станет его женой. Однако идиллия была омрачена страшной трагедией: зимой 2021 года у супругов родился сын, но ребенок прожил всего полтора месяца. Борьба за его жизнь с привлечением лучших врачей не увенчалась успехом. Эта потеря стала тяжелейшим ударом для семьи.
«Когда у нас ребенок умер, я тоже пить начал. Несмотря на то, что понимал: этого не нужно делать. Но мне в тот момент не нужна была психология. Меня спасали водка и виски. Со временем, естественно, я начал понимать, что алкоголем ты себе не поможешь. Нужно искать другие инструменты», — делился Бартон в интервью Наташе Гасанхановой.
«Память женских губ» и токсичная маскулинностьМарк Бартон стал настоящим антигероем феминистских и не только пабликов из-за своих радикальных и шокирующих теорий о женщинах. Пик хайпа пришелся на его заявления о физиологии и психике. В одном из видео психолог заявил, что «женские губы (половые) помнят диаметр мужского полового члена», а также утверждал, что большое количество партнеров ведет к психическим расстройствам:
«Чем больше у женщины половых партнеров, тем быстрее она попадет в сумасшедший дом».Так же психолог заявлял, что не верит в дружбу между представителями разных полов.
«Покажите мне хоть одного мужика адекватного, который пойдет дружить с женщиной некрасивой, несимпатичной! Вы видели где-нибудь прогуливающимися по парку друга и подружку? Она — 170 килограммов веса, девять подбородков, неухоженная, он такой весь из себя, и они дружат с первого класса. У таких женщин есть друзья? Да ну нет!» — объяснял Бартон в YouTube-шоу «Бес Комментариев».В беседе с порталом E1.RU, состоявшейся после конференции Psychologies в Екатеринбурге, психолог Марк Бартон высказал нестандартную точку зрения на женскую состоятельность. Он заявил, что феномен так называемой «сильной женщины» в привычном понимании этого слова является мифом, а за карьерными достижениями и финансовой независимостью, по его словам, стоят не личностная зрелость, а психологические комплексы, тревожный тип привязанности и непроработанные детские травмы.
«Безусловно, трудоголизм — это зависимость. Это защитный механизм психики: уйти в работу, чтобы не осталось времени на личную жизнь. И таким женщинам, в принципе, тяжело, потому что они же называют себя сильными», — говорил психолог.Его цитаты о гендерных ролях звучат как приговор современным эмансипированным женщинам. Он утверждает, что все женщины меркантильны, и если мужчина не готов платить в ресторане, это говорит о его «эволюционной непригодности». Особый резонанс вызвал случай в шоу с фигуристкой Евгенией Медведевой, когда она спросила его об откровенной фотосессии для журнала Maxim, является ли это «архетипом проститутки». Бартон, не колеблясь, ответил утвердительно, добавив, что женщина в браке не должна выставлять свое тело напоказ, так как мужчины смотрят на это не ради «красивой души».
Подобные высказывания принесли ему ярлык мизогина и кринж-персонажа, но именно они сделали его желанным гостем на скандальных ток-шоу, подняв рейтинги выше небес.
Как сейчас живет БартонСегодня Марк Бартон продолжает активно эксплуатировать свой образ. Живет он с супругой в Москве. В 2024 году он представил авторский документальный фильм «Досье», посвященный проблеме сексуализированного насилия, что вызвало новый виток дискуссий о его этичности. Он активно ведет YouTube-канал, где публикует лекции и проводит вебинары. Не бросает Бартон и частную практику, но работает ее уже совсем по другим ценам.
«Я назвал цену, чтобы ко мне никто не приходил. У меня высокая нагрузка: съемки, институт, бизнес. Но на удивление, когда я поставил цену в 100 тысяч, ко мне пришло много новых людей — просто другого уровня достатка. У меня есть несколько клиентов, которых я сопровождаю, но мое мнение такое: после второй или третьей сессии в день надо остановиться, иначе становишься неэффективным и возникает эмоциональное выгорание», — цитирует психолога издание Gazeta.ru.