Изменял, не платил дочери и остался с пустыми карманами: как Пелагея объединилась с бывшей соперницей, чтобы разорить экс-мужа
История любви Пелагеи и Ивана Телегина вполне могла бы лечь в основу душераздирающей драмы. Тут и головокружительная страсть, и предательство, и годы изнурительных судебных тяжб, и финал, который сам хоккеист наверняка счел несправедливым. Заслуженная артистка России, чей голос узнаёт вся страна, когда-то связала судьбу со спортсменом, даже не догадываясь, чем обернется этот союз. А когда пелена спала, разгорелся затяжной конфликт, который не утихает до сих пор. О том, как развивались события дальше, расскажет «Радио 1».
Долг, слава и предательствоФевраль 2026-го добавил в эту историю очередной драматичный поворот. Имущество Ивана Телегина официально объявили в розыск. Задолженность хоккеиста перед экс-супругой перевалила за астрономическую сумму — 71 миллион рублей. Теперь судебные приставы выискивают всё, на что можно наложить взыскание, чтобы вернуть певице хотя бы часть положенного по закону.
Пелагея и Иван Телегин встретились в 2015 году. Она — на пике славы, голос, который знает вся страна. Он — один из самых ярких хоккеистов лиги, молодой и перспективный. Роман закрутился стремительно, а уже через год пара сыграла свадьбу.
Со стороны — идеальная картинка: талант, успех, красота, молодость, деньги. Телегин ушёл к Пелагее от гражданской жены Евгении Ноур, которая незадолго до этого родила ему сына. Певицу публично поливали грязью: мол, разрушила чужую семью. Сама она предпочитала молчать — казалось, её любовь крепче любых пересудов.Пелагея тогда просто светилась. Она рассказывала, как они с мужем с нетерпением ждут появления дочери и хвасталась, что супруг у неё лучше всех. Девочка родилась в 2017-м и казалось, теперь эту семью ничего не разрушит. Но счастье оказалось хрупким. Уже через год после рождения дочери пошли слухи: хоккеист неверен.
Как бракоразводный процесс обнажил жёсткую позицию хоккеистаОфициальное расторжение брака состоялось в декабре 2020 года. Пелагея обратилась к публике с пониманием отнестись к её праву на личное пространство, и позволить ей справляться с болью без излишнего внимания. Артистка рассчитывала на спокойный и достойный развод, но её ожидания не оправдались.
Иван Телегин изначально выбрал конфронтационную тактику. Хоккеист стал претендовать на раздел всей совместно нажитой собственности, включая активы, приобретенные певицей ещё до их встречи. Он заявил, что Пелагея якобы не делала финансового вклада в отношения, перечисляя все заработки матери, и инициировал проверку её доходов за последние несколько лет, чтобы взыскать половину этой суммы.
Артистке повезло — суд поддержал её позицию. Но Телегин не стал отступать и нашёл новый способ давления. Спортсмен решил урезать выплаты на общую дочь, заявив о падении своих заработков, и когда ему это частично удалось, вовсе перестал исполнять обязательства.
Особняк, вокруг которого разгорелся конфликтПо-настоящему крупной совместной покупкой у супругов стал дом, оформленный в ипотеку в 2017 году. На тот момент хоккеист зарабатывал очень прилично — выгодные контракты в лиге позволяли не задумываться о ежемесячных взносах. За недвижимость с участком в несколько соток пара отдала 70 миллионов рублей.
Когда брак распался, встал вопрос о судьбе этой собственности. Изначально стороны договорились продать дом и разделить деньги пополам. Однако Телегин начал систематически тормозить сделку. Он постоянно менял решение: сначала соглашался, потом передумывал, и выдвигал всё новые требования.
Пока шли споры, дом требовал вложений. Коммуналка, налоги, поддержание в порядке — все эти расходы взяла на себя Пелагея, которая продолжала жить там с дочерью. Артистка не переставала платить по счетам, надеясь, что когда-нибудь ситуация разрешится в её пользу.
К февралю 2026 года конфликт зашёл в тупик. Дом значительно подорожал — его цена превысила 100 миллионов рублей. При этом задолженность Телегина перед супругой по оплате содержания недвижимости и алиментам за все эти годы составила 71 миллион.
Новая жизнь, оплаченная из чужого карманаПока экс-супруга в одиночку расплачивалась по счетам, доставшимся в наследство от их брака, Иван Телегин активно обустраивал личную жизнь. И подходил к этому вопросу с истинно королевским размахом. Избранницей спортсмена стала бизнес-леди Мария Гончар, и пара начала тратить деньги направо и налево, ни в чем себя не ограничивая.
Телегин купил для новой пассии дом за два миллиона долларов. Правда, оформили его на мать Гончар — чтобы формально хоккеист не значился владельцем. Но это не мешало ему продолжать вести роскошный образ жизни.
Иван в то время официально был в статусе безработного. Контракты с ним не продлевались, новых предложений не поступало. Возникала абсурдная картина: человек, неспособный платить алименты родной дочери и участвовать в содержании дома, приобретенного в браке, одновременно покупает многомиллионные особняки для новой избранницы.
Бывшие соперницы объединилисьНо самым неожиданным поворотом в этой истории стал союз Пелагеи с бывшей гражданской супругой Телегина Евгенией Ноур. Когда-то музыкант бросил её ради певицы, а теперь эти две женщины объединились против своего общего обидчика. Евгения осталась одна с маленьким сыном и долгие годы практически не получала от отца ребенка никакой поддержки.
Всё изменилось когда Пелагея сама прошла через подобные испытания. Певица не просто поддержала Ноур морально — она помогала ей деньгами и делилась опытом судебных тяжб. В итоге две женщины, некогда соперничавшие за одного мужчину, вместе пошли требовать от него законные алименты.
Цинизм, который оказался громче словИстория отношений Пелагеи и хоккеиста Телегина после развода обрела ещё одну болезненную главу в 2024 году. Её главная героиня — их общая дочь Таисия, которая готовилась провести каникулы с матерью за границей. Однако планам не суждено было сбыться: отец без предупреждения наложил запрет на выезд ребёнка.
Девочка узнала об этом уже в момент, когда поездка должна была состояться, — для неё ситуация обернулась тяжёлым стрессом. Сам по себе инцидент стал лишь верхушкой более глубокой проблемы. По словам представителей певицы, после разрыва Телегин практически устранился от участия в жизни дочери.
Он не звонил, не следил за её успехами, не занимался воспитанием. Но когда речь заходила о возможностях, которые дают отцовские права, он использовал их не для заботы о ребёнке, а исключительно как способ доставить неудобства бывшей супруге.
Для Пелагеи очередной запрет на выезд стал не первым и, как оказалось, не последним звоночком, напоминающим, с кем она имела дело. Пелагея добилась отмены запрета через суд. запрет был отменён оперативно. Ключевым в решении стало указание судьи: ограничивать право ребёнка на отдых и путешествия без веских оснований недопустимо, это противоречит интересам несовершеннолетней.
Кто теперь под ударомПерелом в затянувшемся разбирательстве наступил в феврале 2026 года. Приставы официально объявили розыск имущества Ивана Телегина — это означает, что любые активы хоккеиста теперь будут выявлены, арестованы и выставлены на торги для погашения долга. Общая сумма задолженности достигла 71 миллиона рублей и копилась не один год. В неё вошли невыплаченные алименты, неоплаченная часть расходов на общий дом, начисленные проценты за просрочку и судебные издержки.
Общественное мнение, некогда осуждающее Пелагею за распад семьи, сегодня полностью перешло на её сторону. В социальных сетях — волна поддержки певицы и резкая критика в адрес хоккеиста. Крах профессиональной карьеры спортсмена тоже не вызывает у экспертов сочувствия.
Чем закончилась история для главных героевДля Пелагеи эта история завершилась победой, которая важна не столько деньгами, сколько восстановлением справедливости. Она показала: предательство и унижение не остаются безнаказанными, правда существует. Сегодня артистка снова сосредоточена на главном — сцене, своём уникальном голосе, который так любят поклонники, и дочери. Несмотря на все испытания, Таисия растёт в атмосфере любви и заботы.
Для Ивана Телегина, возможно, наступил самый тяжёлый этап в жизни. Репутация разрушена, карьера закончена, долги висят грузом, а уважение окружающих потеряно безвозвратно. Много лет назад он запустил бумеранг, который вернулся.