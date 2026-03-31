Пресс-секретарь Филиппа Киркорова прокомментировала инцидент с курением в аэропорту
Недавний инцидент в аэропорту Барнаула с участием Филиппа Киркорова вызвал небольшой резонанс: певца заметили за курением в запрещённой зоне. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Представители артиста сообщили, что к нему были применены меры административной ответственности, однако ситуация не имеет серьёзных последствий.
Пресс-секретарь Киркорова подчеркнула, что певец всегда жил и продолжает жить в рамках закона. Он прекрасно понимает правила и соблюдает их, просто в этот момент устал после перелёта и смены часовых поясов.
Кроме того, пресс-служба отметила, что артист продолжает свой концертный тур, чувствует себя хорошо и не испытывает каких-либо проблем со здоровьем.
