Крутила с женатым Нагиевым и шокировала мужа связью с Андреем Малаховым: скелеты в шкафу Аллы Довлатовой и поступок Киркорова, изменивший ее жизнь
Судьба Аллы Довлатовой похожа на захватывающий сериал, в котором переплелись питерская интеллигентность, громкие романы, 12 лет гостевого брака и рождение четверых детей. Эта непростая история обрела неожиданный счастливый финал — замужество с преданным поклонником. Сегодня, перешагнув 50-летний рубеж и недавно став бабушкой, телеведущая поражает своей цветущей внешностью. Однако за неизменной лучезарной улыбкой в кадре скрывается непростая жизнь, полная драм, которых хватило бы на несколько сезонов. Как сложилась судьба ведущей «Русского радио» и через что ей пришлось пройти, читайте в материале «Радио 1».
Почему Марина Евстрахина стала Аллой Довлатовой и зачем ей понадобился псевдоним?Мало кто знает, но Алла — имя сценическое. По паспорту она Марина Александровна Евстрахина. Она появилась на свет в Ленинграде в 1974 году. Её отец Александр Евстрахин прошёл путь от профессионального хоккеиста до высокопоставленного чиновника, успев возглавить городскую Федерацию хоккея и поработать на посту главы района. Мать выбрала техническую специальность и работала инженером. Семья отличалась интеллигентностью и строгими принципами воспитания. При этом родители не ограничивали дочь жёсткими рамками, а, наоборот, всячески поддерживали в любых начинаниях. В 15 лет Марина пришла работать на радио.
После школы девушка поступила на факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета и заодно решила попробовать себя в театральном искусстве. Однако приёмная комиссия вынесла категоричный вердикт: таланта нет. Вместо того чтобы опустить руки, юная студентка продолжала учиться на журналиста и одновременно брала уроки у режиссёра Игоря Владимирова. Именно он разглядел в ней то, чего не увидели другие. Через год Марина всё-таки покорила экзаменаторов и была принята сразу на второй курс ЛГИТМиКа. Позже перед Евстрахиной встал жёсткий выбор: либо работа на телевидении, либо учёба. Чтобы обойти запрет и продолжить карьеру, Марина решила всех перехитрить и взять вымышленное имя.
«Когда началась сессия, в театральном мне сказали: «Или ты остаёшься в институте, или уходишь с телевидения». Я ушла с каналов, удачно сдала экзамены и спустя время стала скучать, потому что освободилось много времени. И вдруг меня приглашают на радио — я понимаю, что мне не разрешат там работать, но в студии же меня никто не видит, а значит, я могу взять псевдоним и всех перехитрить. Так и произошло», — вспоминала Алла Довлатова в интервью «СтарХиту».В этом же интервью телеведущая рассказала, что имя Алла ей просто нравилось, а фамилию Довлатова взяла в честь писателя, чью повесть репетировала в театральном.
Связь, которая не принесла ей ничего, кроме морального истощенияВ 18 лет Алла Довлатова познакомилась с начинающим актёром Дмитрием Нагиевым и даже помогла ему устроиться на радио. Между ними завязался роман, который оборвался, когда девушка узнала, что Нагиев женат на Алисе Шер и воспитывает сына. Позже они помирились и даже остались друзьями.
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Однако жена Дмитрия успокоиться не смогла. «Диско-дива» начала провоцировать бывших возлюбленных, передавая им ложные сплетни друг о друге. В итоге актёр полностью прекратил общение с Довлатовой и до сих пор не здоровается с ней даже на официальных мероприятиях.
Валидол и первая брачная ночьПервым официальным мужем Аллы Довлатовой стал петербургский предприниматель Дмитрий Лютый. Молодые люди познакомились в 1995 году на съёмочной площадке. В тот момент девушка тяжело переживала предыдущий разрыв и искала утешения. Позже звезда «Русского радио» признавалась, что надеялась найти в нём опору, а нашла того, о ком нужно заботиться самой.
«Я была моложе мужа, но всё равно заботилась о нём — у меня было к нему материнское чувство», — поделилась звезда «Русского радио» с изданием «СтарХит».Начало семейной жизни выдалось драматичным. Прямо в брачную ночь у жениха случился сердечный приступ. Молодожёнам пришлось вызывать скорую помощь. Этот инцидент с врачами и валидолом стал тревожным знаком, который пара предпочла проигнорировать. Супруги прожили вместе 12 лет. У них родились дочь Дарья и сын Павел. Однако последние семь лет пара фактически вела раздельную жизнь. Дмитрий оставался в Петербурге, а Алла жила в Москве. Это был классический гостевой брак по выходным. Когда муж предложил переехать в столицу, Довлатова воспротивилась, так как предчувствовала неизбежные скандалы. В семье и без того хватало проблем.
Однажды Алла пожаловалась на них Андрею Малахову, что привело к роковой ошибке: по его совету Довлатова инсценировала служебный роман, чтобы проверить реакцию благоверного. Слухи о связи супруги с ведущим быстро дошли до Лютого, и он немедленно потребовал развода.
Киркоров, преданный поклонник и благополучный финалПосле развода с первым мужем Алла недолго оставалась в одиночестве. Вскоре в жизни актрисы появился человек, которого она называет «московским бруталом», — подполковник полиции Алексей Борода. Познакомил будущих супругов король российской эстрады Филипп Киркоров. Однажды в студии «Русского радио», где харизматичный болгарин стал гостем, его слушал сотрудник РУБОПа Алексей Борода. Страж порядка как раз помогал певцу вычислить телефонных террористов.
На вопрос Киркорова о том, как его отблагодарить, оперативник попросил познакомить его с Аллой Довлатовой. Эпатажный шоумен начал настойчиво звонить Алле, уговаривая её: «Это такой красавец, ты таких в жизни не видела, настоящий мужик, генеральшей будешь!». Сначала актриса «Тайн следствия» отказывалась. Но устоять перед напором «поп-короля» было невозможно. Довлатова пригласила Алексея на свой спектакль, и тот пришёл в гримёрку с огромной корзиной роз. Алла была покорена.Возникла лишь одна сложность: на тот момент она всё ещё была замужем. Однако она честно призналась в этом Алексею, что стало для мужчины шоком. Тем не менее они начали встречаться. Вскоре после официального развода с первым мужем Алла вышла замуж за Бороду. В этом браке родились две дочери: Александра и Мария.
В конце октября 2024 года в семье произошло знаменательное событие. Старшая дочь Дарья стала мамой. Мальчика назвали Анатолием в честь героического дяди Аллы, бывшего разведчика. Довлатова лично присутствовала на родах и поддерживала дочь. Вскоре звезда «Русского радио» с восторгом поделилась радостью в своих соцсетях: «Я такая молодая и красивая и уже бабушка!». Телеведущая призналась, что совершенно не комплексует из-за этого статуса, а наоборот, гордится им.
Ведь внуки в любом случае будут называть её именно так. Алла Александровна продолжает работать на радио и участвовать в телепроектах. В 2026 году она стала ведущей нового ток-шоу о семейных отношениях на одном из федеральных каналов. Активно ведёт соцсети, где делится моментами из жизни семьи и внука.