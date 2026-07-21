Крутила с женатым Нагиевым и шокировала мужа связью с Андреем Малаховым: скелеты в шкафу Аллы Довлатовой и поступок Киркорова, изменивший ее жизнь

21 июля 2026, 12:39

Алла Довлатова (Фото: Telegram @ alladovlatova)

Судьба Аллы Довлатовой похожа на захватывающий сериал, в котором переплелись питерская интеллигентность, громкие романы, 12 лет гостевого брака и рождение четверых детей. Эта непростая история обрела неожиданный счастливый финал — замужество с преданным поклонником. Сегодня, перешагнув 50-летний рубеж и недавно став бабушкой, телеведущая поражает своей цветущей внешностью. Однако за неизменной лучезарной улыбкой в кадре скрывается непростая жизнь, полная драм, которых хватило бы на несколько сезонов. Как сложилась судьба ведущей «Русского радио» и через что ей пришлось пройти, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему Марина Евстрахина стала Аллой Довлатовой и зачем ей понадобился псевдоним? Связь, которая не принесла ей ничего, кроме морального истощения Валидол и первая брачная ночь Киркоров, преданный поклонник и благополучный финал

Почему Марина Евстрахина стала Аллой Довлатовой и зачем ей понадобился псевдоним?



Алла Довлатова (Фото: Telegram @ alladovlatova)

«Когда началась сессия, в театральном мне сказали: «Или ты остаёшься в институте, или уходишь с телевидения». Я ушла с каналов, удачно сдала экзамены и спустя время стала скучать, потому что освободилось много времени. И вдруг меня приглашают на радио — я понимаю, что мне не разрешат там работать, но в студии же меня никто не видит, а значит, я могу взять псевдоним и всех перехитрить. Так и произошло», — вспоминала Алла Довлатова в интервью «СтарХиту».

Связь, которая не принесла ей ничего, кроме морального истощения

Родила от Малинина, пожаловалась на пенсию и раскрыла тайну отцовства на «Пусть говорят»: о чем так долго молчала звезда 80-х Ольга Зарубина

Валидол и первая брачная ночь

«Я была моложе мужа, но всё равно заботилась о нём — у меня было к нему материнское чувство», — поделилась звезда «Русского радио» с изданием «СтарХит».



Алла Довлатова (Фото: Telegram @ alladovlatova)

Киркоров, преданный поклонник и благополучный финал