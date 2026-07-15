Родила от Малинина, пожаловалась на пенсию и раскрыла тайну отцовства на «Пусть говорят»: о чем так долго молчала звезда 80-х Ольга Зарубина

15 июля 2026, 14:47

Ольга Зарубина (Фото: Инстаграм* @olgazarubina.off)

Она начинала как бэк-вокалистка, а стала одной из самых узнаваемых певиц 80-х. Её хит «На теплоходе музыка играет» знала вся страна, а брак с Александром Малининым превратился в одну из самых громких семейных драм советской эстрады. Сегодня артистка получает скромную пенсию, а её слова о несправедливости вызвали волну возмущения в сети. Почему Ольга Зарубина, пережившая предательство одного мужа и утрату другого после возвращения в Россию, столкнулась с непониманием публики и что на самом деле стоит за её высказываниями, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Триумф Ольги Зарубиной Что Александр Малинин скрыл от Зарубиной? Почему Ольга Зарубина вернулась в Россию из Америки? Как Маша Распутина и Ольга Зарубина разозлили интернет?

Триумф Ольги Зарубиной



Ольга Зарубина (Фото: Инстаграм* @olgazarubina.off)

Что Александр Малинин скрыл от Зарубиной?



Александр Малинин (Фото: РИА Новости/Владимир Родионов)

«Выгузов и Малинин — два совершенно разных человека. Саша был простым, весёлым, позитивным парнем, душой компании. Саша так красиво ухаживал за мной! Пел серенады под окном, часами ждал в подъезде, обрывал телефон, объяснялся в любви… А Малинин не считал нужным скрывать измены, не прятался, хотя бы для приличия. Ему было достаточно поманить пальцем — и любая кидалась на шею… Малинин — холодный, расчетливый человек… Он занимался карьерой, добивался звездности», — рассказывала Ольга журналу «Караван историй».



Кира (Фото: Инстаграм* @olgazarubina.off)

«Первое время не хватало даже на еду. Помню, как ходили мимо продуктовых прилавков и видели это изобилие, но ничего не могли себе позволить», — вспоминала она.

Почему Ольга Зарубина вернулась в Россию из Америки?

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Как Маша Распутина и Ольга Зарубина разозлили интернет?



Ольга Зарубина (Фото: Инстаграм* @olgazarubina.off)

«Вот слушаю эти их жалобы и задаюсь вопросом: неужели все эти исполнители, имея хорошие гонорары за выступления, действительно надеялись, что будут в старости жить только на свою пенсию, и не создали себе подушку безопасности? Скорее, живые деньги их тогда интересовали куда больше, чем налоги и отчисления в пенсионный фонд»; «Да они скрывали свои истинные доходы. В отчетах в пенсионный фонд и налоговую указывали мизерные зарплаты, а пенсию не только за стаж платят, нужно было реальные доходы указывать»; «Запричитали. Все денег им мало. Спуститесь на землю, может, хватит?» «А в чем проблема? Только артисты, что ли, в таком положении? Они все компенсировали, выступая под фанеру даже после выхода на пенсию. А простые шахтеры, бухгалтеры, архитекторы и прочие бедолаги такой возможности лишены», — пишут фолловеры.