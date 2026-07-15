Родила от Малинина, пожаловалась на пенсию и раскрыла тайну отцовства на «Пусть говорят»: о чем так долго молчала звезда 80-х Ольга Зарубина
Она начинала как бэк-вокалистка, а стала одной из самых узнаваемых певиц 80-х. Её хит «На теплоходе музыка играет» знала вся страна, а брак с Александром Малининым превратился в одну из самых громких семейных драм советской эстрады. Сегодня артистка получает скромную пенсию, а её слова о несправедливости вызвали волну возмущения в сети. Почему Ольга Зарубина, пережившая предательство одного мужа и утрату другого после возвращения в Россию, столкнулась с непониманием публики и что на самом деле стоит за её высказываниями, читайте в материале «Радио 1».
Триумф Ольги ЗарубинойС ранних лет Ольга увлекалась пением. Она получила начальное музыкальное образование, однако профессионально заниматься вокалом никогда не планировала. После окончания школы девушка поступила в медицинское училище. Во время учёбы Зарубина пела в любительском ансамбле и участвовала в творческих конкурсах.
Выступая на одном из таких творческих состязаний вместе с артистом их коллектива Сергеем Коржуковым (будущим солистом группы «Лесоповал») они заняли первое место. Этот успех не остался незамеченным: шансонье Александр Заборский лично пригласил талантливых исполнителей в свою группу «Почтовый дилижанс». В 1977 году Ольга Зарубина начала работать бэк-вокалисткой под руководством Михаила Шуфутинского, с которым её познакомил композитор Вячеслав Добрынин. В том же году на конкурсе молодых вокалистов, где Ольга принимала участие, членом жюри был автор многочисленных музыкальных шедевров Давид Тухманов.
Услышав выступление исполнительницы, мастер песенных сюит дал слово написать для неё шлягер. Классик советской эстрады своё обещание сдержал и написал хит «Так не должно быть», который она исполнила в дуэте с Михаилом Боярским. Впервые песня прозвучала в эфире «Голубого огонька» 1 января 1979 года.
В середине 1980-х годов артисты записали ещё один совместный трек — «Небо детства». Сотрудничество с Давидом Фёдоровичем открыло для певицы новые возможности. Зарубина вошла в состав ВИА «Музыка», записала несколько композиций и сыграла главную женскую партию в рок-опере «Алые паруса».
В начале 80-х Ольга начала сольную карьеру. К концу десятилетия она дважды выходила в финал фестиваля «Песня года». Главным успехом стал написанный ею хит «На теплоходе музыка играет», прозвучавший в фильме «Приморский бульвар». Музыку к нему написал Вячеслав Добрынин. Многие артисты хотели исполнить эту песню, но композитор считал, что именно голос Зарубиной идеально подходит для этого произведения.
Что Александр Малинин скрыл от Зарубиной?Перерыв в творческой карьере певице пришлось сделать лишь однажды. В 1983 году Ольга вышла замуж за артиста Александра Малинина, который на момент знакомства утаил от неё, что уже женат и воспитывает сына. Брак продлился пять лет, но фактически распался, когда дочери было всего 9 месяцев. Позже Зарубина признавалась, что начинающий провинциальный артист Саша Выгузов (настоящая фамилия Малинина) женился ради московской прописки. На тот момент она уже была известной телезвездой, а приезжий свердловчанин только начинал карьеру. Амбиции молодого мужчины оказались важнее семьи, поэтому Александр оказался не лучшим мужем и отцом. После развода Выгузов полностью прекратил общение с бывшей женой и дочерью. Певица всегда проводила чёткую границу между двумя образами своего экс-супруга.
«Выгузов и Малинин — два совершенно разных человека. Саша был простым, весёлым, позитивным парнем, душой компании. Саша так красиво ухаживал за мной! Пел серенады под окном, часами ждал в подъезде, обрывал телефон, объяснялся в любви… А Малинин не считал нужным скрывать измены, не прятался, хотя бы для приличия. Ему было достаточно поманить пальцем — и любая кидалась на шею… Малинин — холодный, расчетливый человек… Он занимался карьерой, добивался звездности», — рассказывала Ольга журналу «Караван историй».В 1988 году, после выхода картины «Приморский бульвар», к ней пришла всесоюзная слава. Тогда же она повстречала концертного администратора Владимира Евдокимова. Мужчина покорил сердце певицы своей заботой и поддержкой в непростой период. Что касается дочери Киры, то девочка до 13 лет даже не подозревала, кто её биологический отец. Первая встреча с Малининым состоялась лишь спустя много лет, а в 2011 году в эфире телешоу «Пусть говорят» состоялось публичное воссоединение. Со вторым мужем Владимиром Евдокимовым Ольга Зарубина прожила 21 год, вплоть до самой смерти супруга. В 1991 году пара эмигрировала в США после громкого скандала на родине: во время концерта у певицы отключился звук при пении под фонограмму, сюжет об этом показали в передаче «Прожектор перестройки», что привело к резкому спаду её карьеры. В Америке семья поначалу бедствовала.
«Первое время не хватало даже на еду. Помню, как ходили мимо продуктовых прилавков и видели это изобилие, но ничего не могли себе позволить», — вспоминала она.Попытки петь в местных ресторанах не приносили ни денег, ни славы. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, Ольге пришлось работать медсестрой и переводчиком. Жизнь начала налаживаться лишь после того, как муж нашёл стабильную работу в компании по производству миниатюрных видеокамер.
Почему Ольга Зарубина вернулась в Россию из Америки?После ухода из жизни второго мужа Ольга получила приглашение на телевизионный проект «Ты суперстар!» и в 2007 году вернулась на родину. Певица возобновила концертную деятельность и гастроли. В 2012 году она представила пластинку, объединившую свежие композиции и проверенные временем шлягеры.
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Однако публика с прежним энтузиазмом принимала лишь её легендарные хиты конца 80-х. Сегодня экс-жена Малинина продолжает выступать на корпоративах и ретро-концертах, хотя былой славы уже не вернуть. Журналистов куда больше волнуют личные драмы исполнительницы, чем творческие планы.
Особое внимание привлекают сложные отношения с дочерью, которая тяжело переживала публичные разборки родителей, а также новые увлечения матери. В 2010 году артистка вышла замуж за администратора Андрея Салова, который был младше её на 13 лет, но этот брак распался через 5 лет. В 2020 году артистка призналась, что состоит в отношениях с мужчиной-предпринимателем своего возраста.
Как Маша Распутина и Ольга Зарубина разозлили интернет?Казалось бы, человек, чьи песни знает вся страна, вправе рассчитывать если не на почести, то хотя бы на достойную старость. Волна негодования среди российских звёзд эстрады по поводу скромных пенсионных выплат не утихает. После громкого заявления Маши Распутиной эстафету подхватила и Ольга Зарубина.
Артистка откровенно заявила, что в прошлом представителей шоу-бизнеса просто «обдурили» с начислениями. Ольга Зарубина поддержала жалобы на мизерную пенсию Маши Распутиной, которой за 40 лет стажа начислили всего 8 тысяч рублей. Сама 67-летняя певица получает около 16,7 тысячи, но признает, что этих денег едва хватает на оплату ЖКХ. Зарубина уверена, что в 1990-е годы артистов на пике славы «обдуривали», заставляя работать за наличные без налоговых отчислений, в чем она винит организаторов. Однако публика отреагировала на это с негодованием. Комментаторы в соцсетях недоумевают, почему звезды не заботились о пенсии самостоятельно.
Пользователи убеждены: знаменитости скрывают реальные доходы от фискальных органов, а потом, продолжая жить в роскоши, начинают жаловаться на скудное государственное обеспечение. Мнения обывателей разделились: одни недоумевают, другие возмущены, третьи иронизируют.
«Вот слушаю эти их жалобы и задаюсь вопросом: неужели все эти исполнители, имея хорошие гонорары за выступления, действительно надеялись, что будут в старости жить только на свою пенсию, и не создали себе подушку безопасности? Скорее, живые деньги их тогда интересовали куда больше, чем налоги и отчисления в пенсионный фонд»; «Да они скрывали свои истинные доходы. В отчетах в пенсионный фонд и налоговую указывали мизерные зарплаты, а пенсию не только за стаж платят, нужно было реальные доходы указывать»; «Запричитали. Все денег им мало. Спуститесь на землю, может, хватит?» «А в чем проблема? Только артисты, что ли, в таком положении? Они все компенсировали, выступая под фанеру даже после выхода на пенсию. А простые шахтеры, бухгалтеры, архитекторы и прочие бедолаги такой возможности лишены», — пишут фолловеры.