Любовник сбежал, а ее окрестили «походной женой»: как начинался и чем закончился роман Татьяны Васильевой и Михаила Державина

05 августа 2026, 10:28

Татьяна Васильева (Фото: Кадр из передачи «Жизнь и судьба»)

Татьяна Васильева всегда отличалась завидной откровенностью, когда речь заходит о её личной жизни. Актриса никогда не скрывала, что долгие годы была возлюбленной главного режиссёра Театра сатиры Валентина Плучека, и честно признавалась: на этот роман она пошла во многом ради карьеры и желанных ролей. А несколько лет назад «Доротея» открыто заявила о длительных отношениях с Михаилом Державиным. Знаменитую артистку совершенно не смущал тот факт, что её коллега на тот момент был женат. Почему кинодива не боится говорить о прошлом, почти не ревновала звезду «Кабачка «13 стульев» и так и не стала его супругой, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Роман на фоне трёх браков Почему Васильева не ревновала Державина? Звонок от соперницы, который всё решил

Роман на фоне трёх браков



Михаил Державин (Фото: Кадр из передачи «Наедине со всеми»)

Почему Васильева не ревновала Державина?



Татьяна Васильева (Фото: Кадр из фильма «Дуэнья»)

«Когда его супруга уезжала отдыхать, я переселялась к Мише с вещами. Мы слушали джаз, он меня водил по гостям в такие дома, в которых я бы сама по себе не оказалась. Меня все воспринимали как «походную жену» в отсутствие настоящей, на что я не обижалась. Зато меня его мама и сестры любили», — приводит слова Васильевой «СтарХит».

Звонок от соперницы, который всё решил

«Он умел так ловко ускользать от всех, что казался совершенно "ничьим"», — признавалась Татьяна Васильева в программе «Судьба человека».

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Роксана Бабаян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

«Миша — удивительный человек, и я благодарна судьбе за то, что он был в моей жизни», — говорила Татьяна в интервью Борису Корчевникову.