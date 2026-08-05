Любовник сбежал, а ее окрестили «походной женой»: как начинался и чем закончился роман Татьяны Васильевой и Михаила Державина
Татьяна Васильева всегда отличалась завидной откровенностью, когда речь заходит о её личной жизни. Актриса никогда не скрывала, что долгие годы была возлюбленной главного режиссёра Театра сатиры Валентина Плучека, и честно признавалась: на этот роман она пошла во многом ради карьеры и желанных ролей. А несколько лет назад «Доротея» открыто заявила о длительных отношениях с Михаилом Державиным. Знаменитую артистку совершенно не смущал тот факт, что её коллега на тот момент был женат. Почему кинодива не боится говорить о прошлом, почти не ревновала звезду «Кабачка «13 стульев» и так и не стала его супругой, читайте в материале «Радио 1».
Роман на фоне трёх браковМихаил Державин трижды связывал себя узами брака. Его первой женой стала Екатерина, дочь прославленного Аркадия Райкина, однако их союз просуществовал всего два года. Второй спутницей актёра оказалась Нина Будённая, дочь легендарного маршала. В 1963 году женщина подарила супругу дочь Марию. А в 1980 году пан Ведущий из «Кабачка «13 стульев» встретил певицу Роксану Бабаян, которая стала третьей и последней любовью юмориста. Но в перерыве между вторым и третьим браками в судьбе народного артиста РСФСР случился яркий роман с Татьяной Васильевой. Их пылкие чувства не смог остудить даже штамп в паспорте — актёр на тот момент был ещё женат.
Почему Васильева не ревновала Державина?Татьяна Васильева попала в труппу Театра сатиры в 1969 году, сразу после получения диплома Школы-студии МХАТ. А уже через два года, в 1971 году, начинающей актрисе доверили роль Принцессы в легендарной постановке «Обыкновенное чудо», где её партнёром по сцене в образе Медведя стал Михаил.
Звезда «Дуэньи» с теплотой вспоминает, что самое начало её творческого пути неразрывно связано с Державиным: маэстро всегда был рядом и видел, как робкая выпускница превращается в настоящую звезду. Устоять друг перед другом артисты просто не смогли, и вскоре их общение вышло далеко за рамки рабочих будней. Зародился роман между «Бобчинским» и «Доротеей» на репетициях нового спектакля. Как признаётся Татьяна Григорьевна, не влюбиться в такого мужчину, как Державин, было просто невозможно. При этом актриса прекрасно знала его семью и с большим уважением отзывалась о супруге Михаила, Нине Будённой, называя её очень обаятельной женщиной. Однако частые и долгие отъезды Нины сыграли свою роль: пока жена была в разъездах, влюблённые актёры с удовольствием проводили время в его квартире.
«Когда его супруга уезжала отдыхать, я переселялась к Мише с вещами. Мы слушали джаз, он меня водил по гостям в такие дома, в которых я бы сама по себе не оказалась. Меня все воспринимали как «походную жену» в отсутствие настоящей, на что я не обижалась. Зато меня его мама и сестры любили», — приводит слова Васильевой «СтарХит».
Звонок от соперницы, который всё решилИх роман был долгим, но разрушать семью Державина Татьяна не стремилась. Актриса признается, что почти не ревновала Михаила.
«Он умел так ловко ускользать от всех, что казался совершенно "ничьим"», — признавалась Татьяна Васильева в программе «Судьба человека».Впрочем, если бы Державин позвал её замуж, Васильева согласилась бы не раздумывая. Но этого предложения звезда «Самой обаятельной и привлекательной» так и не дождалась. Их история подошла к концу лишь тогда, когда в жизни Михаила появилась Роксана Бабаян.
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До Татьяны всё чаще стали доходить слухи: Державин буквально не выпускает телефон из рук, часами общаясь с выпускницей ГИТИСа. Актриса сразу всё поняла — эта история неизбежно закончится маршем Мендельсона. Важно отметить, что Васильева не была разлучницей и не становилась причиной распада семьи Державина. К тому моменту Нина Будённая тоже уже нашла своё счастье с другим мужчиной. В итоге каждый из героев этого любовного многоугольника обрёл свою судьбу, а между бывшими возлюбленными сохранились тёплые, по-настоящему дружеские отношения.
«Миша — удивительный человек, и я благодарна судьбе за то, что он был в моей жизни», — говорила Татьяна в интервью Борису Корчевникову.