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«Он стал ей настоящим отцом»: о чём говорили Валентина и Алексей Пимановы за день до его смерти и почему она не пришла на похороны

Валентина Пиманова (Фото: Кадр из программы «Рождённые в СССР»)

Валентина Пиманова мечтала стать художницей, но случайная встреча открыла ей дверь в телевидение. Журналистка стояла у истоков «Взгляда», редактировала «Поле чудес» и создала уникальную программу о жизни первых лиц государства. Её брак с Алексеем Пимановым длился больше 20 лет, а после развода они сохранили тёплые отношения. Однако на его похороны телеведущая не пришла. Что на самом деле произошло между бывшими супругами и почему сценаристка не простилась с ним, читайте в материале «Радио 1».



Друг, который открыл ей дверь в телевидение

Валентина Мельникова родилась летом 1961 года в столичной интеллигентной семье, где отец был архитектором, а мать — врачом Центральной поликлиники Минздрава. Из-за постоянной занятости родителей девочку воспитывали бабушки, обе связанные с искусством: художник-модельер Дома моделей и бывшая артистка кордебалета Большого театра, позже сменившая сцену на детскую редакцию на телевидении. Мельниковы жили в самом центре Москвы и дружили со знаменитыми художниками, актёрами и другими представителями столичной богемы. Валентина с восхищением слушала их рассказы и была уверена: рано или поздно она окажется в этом кругу.

Валентина Пиманова (Фото: Кадр из программы «Кумиры»)
В детстве и юности девушка углублённо изучала английский, а после уроков ходила в художественную школу. Все родственники по отцовской линии занимались живописью, потому родители надеялись, что дочь пойдёт по стопам бабушки и станет художником-модельером. Поначалу юную наследницу это вполне устраивало, однако в старших классах, незадолго до выпуска, она вдруг переменила решение и твёрдо заявила, что связывать жизнь с изобразительным искусством не намерена.

По настоянию матери Валентина поступила на филологический факультет МГУ, а через год перевелась на журналистское направление. Именно там она познакомилась с Владиславом Листьевым, с которым их связала крепкая дружба. Защитив диплом, журналистка улетела в Дамаск преподавать русский язык.

Только через несколько лет девушка вернулась в родную Москву, где вновь увиделась с Владом и всерьёз задумалась о телевидении. Друг позвал её в свою команду, которая как раз работала над программой «Взгляд». Этому проекту Валентина отдала два года, а затем заняла пост главного редактора развлекательного шоу «Поле чудес». Вскоре на экранах появилась передача «За Кремлёвской стеной» о жизни первых лиц государства — именно она стала её ведущей.

«Это проект, который я вынашивала долго. Мне хотелось показать зрителям то, что обычно скрыто от глаз», — говорила Пиманова в интервью «Комсомольской правде».

Спокойный развод без скандалов — но что на самом деле произошло?

Валентина не сомневалась, что встретит любовь на всю жизнь: бабушка с дедушкой прожили в браке 70 лет, а родители были вместе почти 60 лет. Первым увлечением телевизионной легенды 90‑х и 2000‑х годов стал одноклассник Алексей Жданов из соседнего дома. Вечерами они выгуливали собак и быстро сблизились.
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Позже общение прервалось: школьный друг уехал во Францию, где его отец служил генеральным консулом. Когда молодой человек вернулся, товарищи по парте снова стали видеться, и прежние чувства вспыхнули с новой силой. В 19 лет Валентина вышла замуж и взяла фамилию мужа, став Ждановой.

Спустя три года после свадьбы Валентина родила дочь Дарью. Однако когда девочке было всего пять лет, родители решили развестись. Как вспоминала сама журналистка в интервью журналу Woman.ru, в какой-то момент оба осознали: от прежней влюблённости ничего не осталось.

«Развелись спокойно, без скандалов. Так бывает», — признавалась Валентина.

Забытый пропуск, который изменил судьбу

С Алексеем Пимановым Валентина познакомилась в то время, когда была уже редактором «Поля чудес». По рассказам близкого окружения, как-то раз она забыла пропуск дома, и его попросили провести журналистку в здание. Эта встреча стала для молодого человека судьбоносной: коллега влюбился с первого взгляда, тогда как Валентина поначалу не обратила на будущего супруга внимания. Позже они сблизились, Пиманов перешёл работать в «ВИD», а в 1992 году пара поженилась.

Программа «За кремлёвской стеной» стала совместным проектом медийной четы. Передача почти сразу завоевала симпатии зрителей, впервые открыв аудитории повседневную жизнь тех, кто стоит у руля государства. В скором времени Алексею предложили возглавить студию «Политика».

Алексей Пиманов и его супруга Валентина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Согласиться телеведущий решился только благодаря жене, которая убедила его сделать этот шаг. После чего Валентина сознательно ушла на второй план, рассудив, что её неизменное присутствие рядом с мужем лишь раздражает окружающих. Чуть позже журналистка пришла в программу «Время», по-прежнему помогая благоверному в профессиональном росте. Тогда же поползли слухи, будто место ведущей ей устроил глава семейства. Эти пересуды глубоко ранили Валентину.

«Это задевало. Я знала, что добилась всего сама, но объяснять это каждому было утомительно», — рассказывала Валентина в интервью «7 Дней».
Впрочем, на отношениях супругов пересуды никак не сказывались. Бытовые вопросы никогда не становились поводом для размолвок, а Дарью, дочь Валентины, Алексей принял как родную и дал девочке свою фамилию.

«Для меня это было очень важно. Он стал ей настоящим отцом», — признавалась ведущая журналу Woman.ru.
На долю супругов выпало тяжёлое испытание: у Валентины отказали ноги. Как писали СМИ, причиной стала врачебная ошибка после обращения к мануальному терапевту на фоне врождённой деформации позвоночника. Алексей был готов оставить работу, чтобы ухаживать за женой, но супруга не позволила ему этого сделать. Молодая женщина проходила лечение и буквально заново училась ходить, превозмогая мучительную боль. Сила духа и упорство победили: сценаристка вернулась к привычному ритму жизни и работе.

Роль в «Александровском саду»: как Погодина покорила Пиманова

Третью избранницу, актрису Ольгу Погодину, Алексей нашёл не в жизни, а в кадре — точнее, в поисках героини для «Александровского сада». Ольга выдержала 18 изнурительных проб и в итоге получила роль, а заодно, похоже, и сердце режиссёра. Рабочие отношения постепенно переросли в нечто большее, и после того как Погодина оформила развод, журналист и актриса начали встречаться.

Алексей Пиманов и Ольга Погодина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Чувства держали в тайне до самого последнего момента — общественность узнала о романе лишь в 2013 году, когда пара уже сыграла свадьбу. В прессе тут же разразился скандал: Ольгу поспешили объявить разлучницей, но бывшая жена Пиманова вскоре охладила пыл злопыхателей, заявив, что её вина в разводе переоценена: никто никого не уводил, оба брака развалились сами.

«Всё случилось само собой. Распались его и мой брак, после этого мы поняли, что всю жизнь друг друга и любили. Я уже год как рассталась с мужем в тот момент», — рассказывала Ольга Погодина в интервью «СтарХит».
Со временем и Валентина встретила нового мужчину, рядом с которым вновь обрела счастье.

Почему экс-супруга не пришла на похороны бывшего мужа?

Ведущая Валентина Пиманова после развода всегда поддерживала связь с бывшим мужем Алексеем Пимановым, но на его похороны не пришла. Отсутствие экс-супруги на церемонии прощания вызвало много вопросов. Однако подруги и знакомые семьи пояснили ситуацию. По словам подруги, за день до смерти журналиста Валентина созванивалась с ним по текущим делам. Он всегда приходил ей на помощь, и в тот день ничто не предвещало беды.

«Если бы Лёше было плохо, он непременно сказал бы Вале», — призналась давняя знакомая.
Поэтому известие о его уходе стало для женщины сильным шоком. Знакомые семьи считают, что причиной отсутствия телеведущей на траурном мероприятии могли быть личное состояние, организационные сложности или просто паника от внезапной потери — человек не сразу находит в себе силы для публичных ритуалов. Однако близкие подчёркивали главное: между ними не было конфликта.
Арсений Орлов

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