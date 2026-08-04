«Он стал ей настоящим отцом»: о чём говорили Валентина и Алексей Пимановы за день до его смерти и почему она не пришла на похороны
Валентина Пиманова мечтала стать художницей, но случайная встреча открыла ей дверь в телевидение. Журналистка стояла у истоков «Взгляда», редактировала «Поле чудес» и создала уникальную программу о жизни первых лиц государства. Её брак с Алексеем Пимановым длился больше 20 лет, а после развода они сохранили тёплые отношения. Однако на его похороны телеведущая не пришла. Что на самом деле произошло между бывшими супругами и почему сценаристка не простилась с ним, читайте в материале «Радио 1».
Друг, который открыл ей дверь в телевидениеВалентина Мельникова родилась летом 1961 года в столичной интеллигентной семье, где отец был архитектором, а мать — врачом Центральной поликлиники Минздрава. Из-за постоянной занятости родителей девочку воспитывали бабушки, обе связанные с искусством: художник-модельер Дома моделей и бывшая артистка кордебалета Большого театра, позже сменившая сцену на детскую редакцию на телевидении. Мельниковы жили в самом центре Москвы и дружили со знаменитыми художниками, актёрами и другими представителями столичной богемы. Валентина с восхищением слушала их рассказы и была уверена: рано или поздно она окажется в этом кругу. В детстве и юности девушка углублённо изучала английский, а после уроков ходила в художественную школу. Все родственники по отцовской линии занимались живописью, потому родители надеялись, что дочь пойдёт по стопам бабушки и станет художником-модельером. Поначалу юную наследницу это вполне устраивало, однако в старших классах, незадолго до выпуска, она вдруг переменила решение и твёрдо заявила, что связывать жизнь с изобразительным искусством не намерена.
По настоянию матери Валентина поступила на филологический факультет МГУ, а через год перевелась на журналистское направление. Именно там она познакомилась с Владиславом Листьевым, с которым их связала крепкая дружба. Защитив диплом, журналистка улетела в Дамаск преподавать русский язык.
Только через несколько лет девушка вернулась в родную Москву, где вновь увиделась с Владом и всерьёз задумалась о телевидении. Друг позвал её в свою команду, которая как раз работала над программой «Взгляд». Этому проекту Валентина отдала два года, а затем заняла пост главного редактора развлекательного шоу «Поле чудес». Вскоре на экранах появилась передача «За Кремлёвской стеной» о жизни первых лиц государства — именно она стала её ведущей.
«Это проект, который я вынашивала долго. Мне хотелось показать зрителям то, что обычно скрыто от глаз», — говорила Пиманова в интервью «Комсомольской правде».
Спокойный развод без скандалов — но что на самом деле произошло?Валентина не сомневалась, что встретит любовь на всю жизнь: бабушка с дедушкой прожили в браке 70 лет, а родители были вместе почти 60 лет. Первым увлечением телевизионной легенды 90‑х и 2000‑х годов стал одноклассник Алексей Жданов из соседнего дома. Вечерами они выгуливали собак и быстро сблизились.
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Позже общение прервалось: школьный друг уехал во Францию, где его отец служил генеральным консулом. Когда молодой человек вернулся, товарищи по парте снова стали видеться, и прежние чувства вспыхнули с новой силой. В 19 лет Валентина вышла замуж и взяла фамилию мужа, став Ждановой.
Спустя три года после свадьбы Валентина родила дочь Дарью. Однако когда девочке было всего пять лет, родители решили развестись. Как вспоминала сама журналистка в интервью журналу Woman.ru, в какой-то момент оба осознали: от прежней влюблённости ничего не осталось.
«Развелись спокойно, без скандалов. Так бывает», — признавалась Валентина.
Забытый пропуск, который изменил судьбуС Алексеем Пимановым Валентина познакомилась в то время, когда была уже редактором «Поля чудес». По рассказам близкого окружения, как-то раз она забыла пропуск дома, и его попросили провести журналистку в здание. Эта встреча стала для молодого человека судьбоносной: коллега влюбился с первого взгляда, тогда как Валентина поначалу не обратила на будущего супруга внимания. Позже они сблизились, Пиманов перешёл работать в «ВИD», а в 1992 году пара поженилась.
Программа «За кремлёвской стеной» стала совместным проектом медийной четы. Передача почти сразу завоевала симпатии зрителей, впервые открыв аудитории повседневную жизнь тех, кто стоит у руля государства. В скором времени Алексею предложили возглавить студию «Политика». Согласиться телеведущий решился только благодаря жене, которая убедила его сделать этот шаг. После чего Валентина сознательно ушла на второй план, рассудив, что её неизменное присутствие рядом с мужем лишь раздражает окружающих. Чуть позже журналистка пришла в программу «Время», по-прежнему помогая благоверному в профессиональном росте. Тогда же поползли слухи, будто место ведущей ей устроил глава семейства. Эти пересуды глубоко ранили Валентину.
«Это задевало. Я знала, что добилась всего сама, но объяснять это каждому было утомительно», — рассказывала Валентина в интервью «7 Дней».Впрочем, на отношениях супругов пересуды никак не сказывались. Бытовые вопросы никогда не становились поводом для размолвок, а Дарью, дочь Валентины, Алексей принял как родную и дал девочке свою фамилию.
«Для меня это было очень важно. Он стал ей настоящим отцом», — признавалась ведущая журналу Woman.ru.На долю супругов выпало тяжёлое испытание: у Валентины отказали ноги. Как писали СМИ, причиной стала врачебная ошибка после обращения к мануальному терапевту на фоне врождённой деформации позвоночника. Алексей был готов оставить работу, чтобы ухаживать за женой, но супруга не позволила ему этого сделать. Молодая женщина проходила лечение и буквально заново училась ходить, превозмогая мучительную боль. Сила духа и упорство победили: сценаристка вернулась к привычному ритму жизни и работе.
Роль в «Александровском саду»: как Погодина покорила ПимановаТретью избранницу, актрису Ольгу Погодину, Алексей нашёл не в жизни, а в кадре — точнее, в поисках героини для «Александровского сада». Ольга выдержала 18 изнурительных проб и в итоге получила роль, а заодно, похоже, и сердце режиссёра. Рабочие отношения постепенно переросли в нечто большее, и после того как Погодина оформила развод, журналист и актриса начали встречаться. Чувства держали в тайне до самого последнего момента — общественность узнала о романе лишь в 2013 году, когда пара уже сыграла свадьбу. В прессе тут же разразился скандал: Ольгу поспешили объявить разлучницей, но бывшая жена Пиманова вскоре охладила пыл злопыхателей, заявив, что её вина в разводе переоценена: никто никого не уводил, оба брака развалились сами.
«Всё случилось само собой. Распались его и мой брак, после этого мы поняли, что всю жизнь друг друга и любили. Я уже год как рассталась с мужем в тот момент», — рассказывала Ольга Погодина в интервью «СтарХит».Со временем и Валентина встретила нового мужчину, рядом с которым вновь обрела счастье.
Почему экс-супруга не пришла на похороны бывшего мужа?Ведущая Валентина Пиманова после развода всегда поддерживала связь с бывшим мужем Алексеем Пимановым, но на его похороны не пришла. Отсутствие экс-супруги на церемонии прощания вызвало много вопросов. Однако подруги и знакомые семьи пояснили ситуацию. По словам подруги, за день до смерти журналиста Валентина созванивалась с ним по текущим делам. Он всегда приходил ей на помощь, и в тот день ничто не предвещало беды.
«Если бы Лёше было плохо, он непременно сказал бы Вале», — призналась давняя знакомая.Поэтому известие о его уходе стало для женщины сильным шоком. Знакомые семьи считают, что причиной отсутствия телеведущей на траурном мероприятии могли быть личное состояние, организационные сложности или просто паника от внезапной потери — человек не сразу находит в себе силы для публичных ритуалов. Однако близкие подчёркивали главное: между ними не было конфликта.