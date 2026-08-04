«Он стал ей настоящим отцом»: о чём говорили Валентина и Алексей Пимановы за день до его смерти и почему она не пришла на похороны

04 августа 2026, 16:43

Валентина Пиманова (Фото: Кадр из программы «Рождённые в СССР»)

Валентина Пиманова мечтала стать художницей, но случайная встреча открыла ей дверь в телевидение. Журналистка стояла у истоков «Взгляда», редактировала «Поле чудес» и создала уникальную программу о жизни первых лиц государства. Её брак с Алексеем Пимановым длился больше 20 лет, а после развода они сохранили тёплые отношения. Однако на его похороны телеведущая не пришла. Что на самом деле произошло между бывшими супругами и почему сценаристка не простилась с ним, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Друг, который открыл ей дверь в телевидение Спокойный развод без скандалов — но что на самом деле произошло? Забытый пропуск, который изменил судьбу Роль в «Александровском саду»: как Погодина покорила Пиманова Почему экс-супруга не пришла на похороны бывшего мужа?

Друг, который открыл ей дверь в телевидение



Валентина Пиманова (Фото: Кадр из программы «Кумиры»)

«Это проект, который я вынашивала долго. Мне хотелось показать зрителям то, что обычно скрыто от глаз», — говорила Пиманова в интервью «Комсомольской правде».

Спокойный развод без скандалов — но что на самом деле произошло?

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«Развелись спокойно, без скандалов. Так бывает», — признавалась Валентина.

Забытый пропуск, который изменил судьбу



Алексей Пиманов и его супруга Валентина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Это задевало. Я знала, что добилась всего сама, но объяснять это каждому было утомительно», — рассказывала Валентина в интервью «7 Дней».

«Для меня это было очень важно. Он стал ей настоящим отцом», — признавалась ведущая журналу Woman.ru.

Роль в «Александровском саду»: как Погодина покорила Пиманова



Алексей Пиманов и Ольга Погодина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Всё случилось само собой. Распались его и мой брак, после этого мы поняли, что всю жизнь друг друга и любили. Я уже год как рассталась с мужем в тот момент», — рассказывала Ольга Погодина в интервью «СтарХит».

Почему экс-супруга не пришла на похороны бывшего мужа?

«Если бы Лёше было плохо, он непременно сказал бы Вале», — призналась давняя знакомая.