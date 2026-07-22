Мать топила в ванной, Крутой подарил квартиру, а Малахов ударил в спину: почему на самом деле пропала Диана Анкудинова из шоу «Ты супер!»
Диана Анкудинова — настоящий музыкальный феномен. Её выступления с уникальным контральто набирают миллионы просмотров по всему миру, а в шоу «Ты супер!» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, она дважды одержала победу. Однако за ослепительным успехом скрывается история, от которой кровь стынет в жилах: переломанные ключицы, попытки утопления в ванной и ледяная автобусная остановка, где трёхлетнюю малышку бросили замерзать. Как сейчас живёт певица, получившая в подарок от Игоря Крутого квартиру в Москве, и почему она оказалась в эпицентре громкого скандала с командой Андрея Малахова, читайте в материале «Радио 1».
Единственная, кому дали родиться родителиДиана родилась в крайне неблагополучной семье в дальневосточном Партизанске. Биологический отец девочки почти всё время отбывал сроки. А когда возвращался домой, супруги устраивали долгие возлияния со спиртным. Позже выяснился ещё один страшный факт: Диана оказалась 13-ой по счёту дочерью в этой семье и единственной, кому дали родиться. 12 раз мать прерывала беременность. Девочка появилась на свет лишь потому, что в этот раз у женщины просто не оказалось средств на оплату медицинской процедуры. Новорождённый ребёнок стал для родителей обузой. С первых месяцев жизни малышку не любили, били за малейший всхлип и оставляли голодной. Когда глава семьи снова угодил за решётку, в доме объявился очередной любовник матери, принеся с собой ещё больше жестокости. Физические издевательства стали для дитя обыденностью: пьяная родительница могла пытаться топить малышку в ванной, а основным рационом ребёнка была дешёвая солёная рыба. Из-за такого питания и постоянного ужаса уже к двум годам у девочки начались серьёзные проблемы со здоровьем. Развязка этой жуткой истории наступила глухой зимней ночью.
Методы воспитания биологической матери привели к чудовищному финалу: трёхлетнюю Диану бросили одну на автобусной остановке в сильный мороз. Кроха замерзала в полной темноте, пока на неё не наткнулись случайные прохожие. Девочку отвезли в отделение милиции, отогрели, накормили и передали органам опеки. А дальше был детский дом.
Из детдома в семью: кто вытащил Диану из ада?Адаптация в детском доме далась крайне тяжело. Педагоги сразу обратили внимание на серьёзные психологические проблемы: малышка панически боялась окружающих, мучительно заикалась и не переносила даже кратковременного одиночества, впадая в истерики. Из-за пережитого кошмара речь давалась ей с трудом — слова словно застревали в горле. Тогда один из сотрудников опеки предложил нестандартный метод — попробовать пропевать звуки.
Музыка помогла разблокировать зажатый страхом голос. Через полтора года Диану отправили на реабилитацию в специализированный санаторий Приморского края. Именно там случилось событие, перевернувшее судьбу будущей звезды. Местная массажистка Ирина Поник случайно узнала трагичную историю девочки с пронзительным взглядом.Женщина не смогла остаться равнодушной. Придя домой, она откровенно поделилась переживаниями с родными. Решение забрать воспитанницу из интерната пришло моментально: все домочадцы единодушно поддержали родственницу. Особенно настойчивой оказалась старшая 17-летняя наследница. Так в жизни Дианы появилась по-настоящему любящая мать и заботливая семья.
Ночные кошмары, панические атаки и побег в другой городСмена обстановки не принесла моментального облегчения. Травмы прошлого продолжали терзать ребёнка: годами девочку преследовали ночные кошмары, внезапные панические атаки и беспричинные рыдания. Ирина Поник окружила приёмную дочь безграничным терпением и заботой. К процессу восстановления подключилась вся семья: регулярные занятия с логопедами, консультации детских психологов, тщательный подбор рациона и, разумеется, бесконечная ласка и любовь. По мере того как страхи отступали, Диана увлеклась пением. Друг семьи, услышав чистое пение малышки, начал с ней заниматься, развивая слух и вокальные навыки.
Вскоре она добилась первых побед на местных конкурсах юных дарований. Но оставалась одна серьёзная проблема. В небольшом городе все друг друга знали, и маленькая тульчанка то и дело натыкалась на свою биологическую мать. Каждое такое столкновение становилось для неё сильнейшим ударом. Наблюдая за мучениями ребёнка, Ирина решилась на радикальный шаг. Ради душевного покоя и будущего Дианы семья собрала вещи и уехала за тысячи километров — в Тольятти.
Почему наставники «Голоса» не повернулись к Диане, и кто подарил ей квартиру в Москве?В городе на Волге жизнь свела Диану с преподавателем вокала Светланой Вовк. Именно этот педагог смогла оценить по достоинству уникальный тембр своей ученицы и весь спектр её вокальных возможностей. Началась упорная работа. Юная вокалистка активно участвовала в музыкальных конкурсах и каждый раз возвращалась с победой.
Ирина всегда оставалась рядом — за кулисами, крепко сжимая руку названной дочери перед каждым выходом к зрителям. Идея попробовать силы в главном вокальном шоу страны «Голос. Дети» принадлежала учителю пения. Дорога к проекту оказалась непростой: пробиться на «слепые прослушивания» удалось лишь с четвёртой попытки. Однако на самой сцене произошло шокирующее событие — ни один из наставников не повернул кресло. Зрители по всей стране были в негодовании, не понимая такого решения жюри. Позже мэтры пояснили: голос юной исполнительницы оказался настолько зрелым, мощным и уникальным, что они попросту не знали, чему ещё способны её научить в детском формате. Сама Диана показала поразительную стойкость — не сломалась, искренне поблагодарила зал за поддержку и продолжила идти к своей мечте.
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Всё встало на свои места годом позже на шоу «Ты супер!». Композиция Dernière Danse в исполнении Дианы буквально взорвала сеть. Тульчанка одержала безоговорочную победу. Композитор Игорь Крутой высоко оценил юное дарование — композитор не только взял юную артистку под своё покровительство, но и подарил талантливой солистке квартиру в Москве. Это позволило Диане вместе с приёмной мамой Ириной и бабушкой переехать в столицу. Наступила пора серьёзной профессиональной деятельности: концертные туры, съёмки, досрочное окончание школы и успешное зачисление в ГИТИС на эстрадное отделение.
Травля в соцсетях, угрозы приёмной материРост популярности привлёк к Диане внимание её биологической матери, которая начала в соцсетях писать девушке о своём раскаянии. Помня о жестокости в детстве, певица немедленно заблокировала родительницу. Тогда кровные родственники перешли к другим методам давления. Из соцсетей посыпались навязчивые сообщения с подставных страниц, а затем начались и открытые угрозы в адрес опекунши. В травлю включились и дальние тёти с кузинами. Диана позже рассказывала, что родная мать не просто распускала руки, а систематически применяла к ней физическое насилие. Более того — ещё в младенчестве женщина пыталась лишить дочь жизни.
«Голодовки, утопление, избиение ребёнка головой об стену, бросание зимой на остановке или не на остановке — неважно. Переломы ключиц, порванная губа и многое другое. Жестокое обращение с детьми и при этом пьянство. Это была моя прошлая жизнь», — делилась вокалистка в шоу «Секрет на миллион».Понимая, что их интересуют лишь её слава и недвижимость, Диана обратилась за защитой в правоохранительные органы. Затем разросился громкий скандал, когда Анкудинову пригласили на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». По словам исполнительницы, вместо беседы о творчестве в эфир вывели репортаж с женщиной из окружения биологической матери девушки, которая рассказывала о детстве артистки. Экс-участница «Голоса» назвала эту информацию ложью и обвинила создателей программы в погоне за рейтингом через её боль.