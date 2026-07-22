Мать топила в ванной, Крутой подарил квартиру, а Малахов ударил в спину: почему на самом деле пропала Диана Анкудинова из шоу «Ты супер!»

22 июля 2026, 12:24

Диана Анкудинова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Диана Анкудинова — настоящий музыкальный феномен. Её выступления с уникальным контральто набирают миллионы просмотров по всему миру, а в шоу «Ты супер!» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, она дважды одержала победу. Однако за ослепительным успехом скрывается история, от которой кровь стынет в жилах: переломанные ключицы, попытки утопления в ванной и ледяная автобусная остановка, где трёхлетнюю малышку бросили замерзать. Как сейчас живёт певица, получившая в подарок от Игоря Крутого квартиру в Москве, и почему она оказалась в эпицентре громкого скандала с командой Андрея Малахова, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Единственная, кому дали родиться родители Из детдома в семью: кто вытащил Диану из ада? Ночные кошмары, панические атаки и побег в другой город Почему наставники «Голоса» не повернулись к Диане, и кто подарил ей квартиру в Москве? Травля в соцсетях, угрозы приёмной матери Аншлаги без раскрутки: как певица завоевывает публику

Единственная, кому дали родиться родители



Диана Анкудинова (Фото: Инстаграм* @dianadiva.official)

Из детдома в семью: кто вытащил Диану из ада?



Ирина Поник (Фото: Инстаграм* @dianadiva.official)

Ночные кошмары, панические атаки и побег в другой город

Почему наставники «Голоса» не повернулись к Диане, и кто подарил ей квартиру в Москве?



Игорь Крутой (Фото: Инстаграм* @igorkrutoy65)

Двойное изнасилование, побег из СИЗО и интернат: где сейчас на самом деле находится создатель «ВИD» Александр Любимов

Травля в соцсетях, угрозы приёмной матери



Диана Анкудинова (Фото: Инстаграм* @dianadiva.official)

«Голодовки, утопление, избиение ребёнка головой об стену, бросание зимой на остановке или не на остановке — неважно. Переломы ключиц, порванная губа и многое другое. Жестокое обращение с детьми и при этом пьянство. Это была моя прошлая жизнь», — делилась вокалистка в шоу «Секрет на миллион».

Аншлаги без раскрутки: как певица завоевывает публику