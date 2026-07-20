Двойное изнасилование, побег из СИЗО и интернат: где сейчас на самом деле находится создатель «ВИD» Александр Любимов

20 июля 2026, 17:06

Александр Любимов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Александр Любимов стоял у истоков первой независимой телекомпании «ВИD». Его острые политические репортажи не раз оборачивались для него проблемами: тележурналиста отстраняли от эфиров, доходило до конфликтов с правоохранительными органами. Однажды съёмки программы закончились погоней и обвинением репортёра в двойном изнасиловании. Как Любимову удалось выкрутиться и почему его коллеги постоянно говорили о зависти, расскажет «Радио 1».





Содержание Почему создатель «ВИДа» не обижается на родителей, отправивших его в интернат? За что арестовали Александра Любимова Кто та женщина, с которой Любимов нашёл настоящее счастье?

Почему создатель «ВИДа» не обижается на родителей, отправивших его в интернат?



Александр Любимов (Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин)

«Папа уехал в командировку. Жилья нет. У мамы роман с актёром театра. Ну и куда меня девать?», — вспоминал кинопродюсер в программе «Малахов».

За что арестовали Александра Любимова



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Кто та женщина, с которой Любимов нашёл настоящее счастье?