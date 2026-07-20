Двойное изнасилование, побег из СИЗО и интернат: где сейчас на самом деле находится создатель «ВИD» Александр Любимов
Александр Любимов стоял у истоков первой независимой телекомпании «ВИD». Его острые политические репортажи не раз оборачивались для него проблемами: тележурналиста отстраняли от эфиров, доходило до конфликтов с правоохранительными органами. Однажды съёмки программы закончились погоней и обвинением репортёра в двойном изнасиловании. Как Любимову удалось выкрутиться и почему его коллеги постоянно говорили о зависти, расскажет «Радио 1».
Почему создатель «ВИДа» не обижается на родителей, отправивших его в интернат?Александр Любимов родился в Лондоне в 1962 году. Его отец, Михаил Любимов, служил в разведке, а мать, Екатерина Вишневская, была актрисой. Когда мальчику исполнилось три года, семья переехала в Москву. А ещё через три года родители развелись. Несмотря на свою занятость, папа всегда оставался для него близким человеком.
У родительницы тоже не было времени на сына — женщина строила отношения с коллегой по театру. Свидания часто проходили в той же комнате, где она проживала с ребёнком. Чтобы отпрыск не мешал её личной жизни, Сашу отправили на два года в интернат. Обиды на родных Александр не держал и был уверен, что именно эта свобода помогла ему рано повзрослеть.
«Папа уехал в командировку. Жилья нет. У мамы роман с актёром театра. Ну и куда меня девать?», — вспоминал кинопродюсер в программе «Малахов».С 15 лет подросток жил самостоятельно, а позже поступил в МГИМО на экономиста-международника. В вузе будущий журналист выучил английский, датский и французский — эти знания Любимов применял, когда нужно было заработать. Студент переводил тексты, а когда не было других вариантов, шёл грузчиком на Микояновский мясокомбинат.
По распределению Александра хотели отправить в Данию, но молодой человек так хотел остаться в Москве, что нашёл работу сам. Так целеустремлённый выпускник попал на «Гостелерадио», где вёл передачи на датском языке. Вскоре он перешёл на телевидение и познакомился там с Владом Листьевым, Олегом Вакуловским и Дмитрием Захаровым. Вместе они и создали легендарную программу «Взгляд».
За что арестовали Александра ЛюбимоваВ 1988 году Александр с командой расследовал связи местной мафии с властями в одном из регионов. Корреспонденту не раз давали понять, что за этим последует, однако Любимов проигнорировал предупреждения и завершил съёмки.
Сразу после выхода сюжета в эфир его арестовали. В СИЗО ему предъявили обвинения в хулиганстве и двойном изнасиловании несовершеннолетних. Александру грозил немалый срок, но ему удалось сбежать. Когда 26-летний молодой человек добрался до Москвы, его уже встречали представители Генеральной прокуратуры.
Выяснилось, что показания против журналиста дали две девочки 12 и 13 лет. За ложь им пообещали по квартире. Дело закрыли благодаря общественному резонансу: главный редактор Центрального ТВ Эдуард Сагалаев вышел в эфир и рассказал всю историю от начала до конца. Казалось, после такого кошмара можно выдохнуть. Но травля только начиналась. На смену уголовным обвинениям пришли другие — не менее болезненные. Любимова также упрекали в зависти к коллегам. Острый конфликт возник после убийства Владислава Листьева, когда Александр возглавил телекомпанию «ВИD». Телевизионный гуру публично выразил соболезнования, назвав погибшего близким другом. В ответ на это вдова Листьева, Альбина Назимова, тут же обвинила соавтора «Взгляда» во лжи. По её словам, Александр не проявлял к коллеге уважения, поэтому о товариществе не могло быть и речи. Эту версию подтвердил и журналист Евгений Додолев.
Бывший главред «Московской комсомолки» утверждал, что в последний год жизни Листьева соратники полностью игнорировали друг друга. Вдова Сергея Бодрова-младшего также упрекала журналиста в самолюбии. Поводом стало интервью, в котором Любимов заявил, что именно благодаря ему Бодров появился в «Взгляде».
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Жена актёра опровергла эти слова. По версии женщины, Сергея в проект позвал телепродюсер Кушнерев, а Александр лишь пытался присвоить чужие заслуги. Она также напомнила о сорванных в последний момент съёмках. Тогда под ударом оказались её муж и режиссёр Алексей Балабанов. Несмотря на скандалы, Любимов удержался на телевидении. Карьера телевизионного гуру успешно развивается и по сей день, а надёжным тылом «взглядовца» стала вторая жена.
Кто та женщина, с которой Любимов нашёл настоящее счастье?Первый союз Александра Любимова продлился всего два года. Он познакомился с Татьяной Пушкиной в буфете телецентра «Останкино». Уже через неделю журналист сделал избраннице предложение. Свадьба состоялась стремительно, а вскоре у пары родилась дочь Екатерина. Любимов принял как родного сына жены от первого брака, однако и это не уберегло семью от развода. По слухам, брак расторгли из-за вечных отлучек мужа и его пренебрежительного отношения к работе супруги. Личное счастье журналист обрёл, связав себя узами Гименея с Натальей Куниковой, специалистом по японскому языку. Их союз оказался крепким: в семье выросли трое сыновей. Позже супруги взяли под крыло осиротевшую дочь своих друзей-соседей. Девочка избежала детского дома и получила полноценное воспитание. Корреспондент с женой воспитали чужого ребёнка как родного.
В мае 2026 года телепродюсер посетил Нижний Новгород, где провёл несколько встреч с общественностью. Любимов выступил в рамках «Кремлёвского лектория» и перед участницами проекта «Женское лидерство». В процессе общения с участниками вице-президент Академии российского телевидения поделился профессиональными секретами журналистики и порассуждал на тему семейных ценностей. Также Александр Михайлович выразил мнение, что мир, несмотря на видимые проблемы, становится лучше. Он также критически высказался о природе современных новостей, отметив, что в них часто показывают нетипичные, драматичные события.