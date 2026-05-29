«Мы уже в аду»: терпит измены мужа и раскрыла настоящие причины брака. Изнанка семейной жизни Анжелики Варум и Леонида Агутина
В жизни Анжелики Варум нет места случайностям. Её появление на сцене, звучный псевдоним и первые хиты — результат кропотливой работы отца-композитора, который часами разучивал с ней партии. Но, шагнув навстречу славе и большой любви, певица словно повторила судьбу своего имени: стала «вторым голосом» в дуэте с Агутиным, добровольно уступила место и растворилась в муже. Почему звезда называет свой первый брак фиктивным, как философски оправдывает измены и от чего на самом деле угас её отец — в материале «Радио 1».
Что общего у Анжелики Варум и Маши РаспутинойБудущая знаменитость появилась на свет во Львове в семье композитора Юрия Варума Галины Шаповаловой — театрального режиссёра с украинско-немецкими корнями. При рождении девочку назвали Марией, а имя Анжелика — это псевдоним, возникший гораздо позже. Его придумал отец, который сам занимался продвижением юной певицы. Но дочери композитора это имя не понравилось.
«Если честно, имя Анжелика не стало для меня родным. Оно для меня очень жёсткое. Наличие буквы "ж" меня всегда смущало. Лучше Маша, помягче», — рассказывала артистка в беседе с Борисом Корчевниковым.История появления псевдонима оказалась совсем не романтичной.
«Свою первую пластинку я выпускала на студии «Гала рекордс». Там же чуть раньше начала издавать свои альбомы и певица Маша Распутина. Продюсеры посчитали, что две Маши под одним лейблом — это слишком. Ирония судьбы в том, что Маша Распутина вовсе не Маша, а Алла Агеева. Возможно, и я, в свою очередь, явилась причиной переименования какой-нибудь Анжелики с далеко идущими творческими планами в условную Варвару. Круговорот имён в шоу-бизнесе», — делилась Варум в интервью «Комсомольской правде».Родители Анжелики Варум расстались довольно рано. Мария росла с мамой после их развода, но папа девочку просто обожал. Перебравшись в Москву, Юрий Варум начал новую жизнь и женился снова. А его старшая дочь, получив школьный аттестат, немедленно последовала за ним, мечтая покорить столицу.
«Пела не очень хорошо»: с чего на самом деле начиналась карьера звездыПопытка поступить в Щукинское училище закончилась для Марии провалом. Тогда Юрий Варум пригласил дочь бэк-вокалисткой в свою студию и взялся за её карьеру. Он привлёк к работе композитора Кирилла Крастошевского. Их совместным дебютом стала песня «Полуночный ковбой», а благодаря договорённости с Юрием Николаевым певица выступила на телеконкурсе «Утренняя звезда». На момент участия Анжелике был 21 год. Телешоу предполагало участие тинейджеров, но будущая звезда выглядела совсем юной — и это не стало преградой. Друг семьи Кирилл Крастошевский вспоминал, что поначалу Варум пела не очень хорошо, и отец часами занимался с дочерью в студии, а на первых выступлениях она долго работала под фонограмму.
Брак по пропискеМария редко вспоминает свой первый брак с одноклассником Максимом Никитиным. В интервью Варум называла его вынужденным шагом.
«В девяностых было такое понятие, как прописка. Мальчик был иногородним, и расписались для того, чтобы обойтись без проблем с милицией. Мы были одноклассниками, позже вместе работали. Любовь наша к тому времени уже угасла. Оставалась только дружба», — поделилась Анжелика изданию «СтарХит».У Никитина об этих отношениях остались совсем иные воспоминания. Восемь лет он был рядом: развозил жену по концертам, таскал чемоданы, работал осветителем. Ситуация изменилась, когда в её жизни появился Леонид Агутин.
«Начался совместный проект с Агутиным. И моя работа стала неактуальной. Мы разошлись. Почти 20 лет не виделись. Недавно встретились в спортклубе, были рады друг друга видеть, обнялись, она мне показала свои семейные фото», — делился Максим в программе «Ты не поверишь!».Изначально с Агутиным сложился творческий союз: начинающий исполнитель попросил записать с ней трек, но постепенно стал появляться в доме артистки всё чаще. Вскоре ушли и муж, и вся команда, которую годами собирал отец певицы. Друг семьи Анжелики Варум Кирилл Крастошевский откыто говорил об этом в интервью.
«Леонид отодвинул, буквально „выжег“ всех, кто стоял рядом с Анжеликой до его появления. Дал ей несколько своих старых песен, которые сочинил задолго до встречи с ней, писал для своей прежней девушки, в том числе и „Королеву“. Анжелика и Леня начали петь дуэтом. Но Анжелика стала „вторым голосом“, приложением к мужу», — рассказал он журналу «Караван историй».Когда Юрий Варум сочинил «Колыбельную», он узнал, что дочь ждёт ребёнка от Агутина. После рождения дочери Лизы пара официально поженилась, и с тех пор супруги чаще всего выступают вместе.
Спасти жизнь или ускорить смерть? Две версии американской главы Юрия ВарумаОтстранившись от продюсирования дочери, Юрий Варум тяжело переживал, что его роль в карьере Анжелики завершена. Раскрутку взял на себя Леонид Агутин, однако новые композиции так и не смогли повторить успех прежних хитов. Вместе с семьёй композитор переехал в США, где, вопреки слухам о роскошном особняке, поселился в обычной квартире. Его давний коллега Кирилл Крастошевский в одном из интервью не однократно рассказывал о переживаниях композитора.
«Юра звонил из Америки. Он заметно постарел. Замкнулся. Писал мне по электронной почте: „Музыка не рождается. Не получается ничего. Где мои семнадцать лет?“ По-моему, плохо ему там было. Разок у него проскользнуло: „Я как на пожизненной ссылке в этой квартире“», — поведал он.Когда внучке Лизе исполнилось пять лет, Анжелика отправила дочь к отцу в Америку, официально сославшись на рекомендации врачей сменить климат из-за тяжёлой аллергии.
«Папа настолько надёжный, что не о чем было беспокоиться, и бабушка, папина вторая жена Люба, любила Лизу и заботилась о ней как о собственном ребёнке. Ответственность за семью придавала папе сил, он бесконечно любил внучку, говорил, что Лиза — его главный ребёнок. Понимаю, я-то появилась, когда им с мамой было по девятнадцать — какие в этом возрасте воспитатели?» — цитирует слова певицы телеканал «78.ru».Юрий Варум скончался в 64 года от осложнений диабета. Друзья композитора считали, что переезд в Штаты, где он чувствовал себя чужим и потерял творческий стимул, лишь ускорил болезнь. Анжелика же настаивала на обратном.
«Моего замечательного папочку из Москвы увезли в Америку с одной целью — спасти ему жизнь. Пятнадцать лет назад наши врачи сказали, что они этого сделать не смогут, и отправили домой умирать. Диагноз „диабет“, впоследствии „диабетическая стопа“, гангрена, заражение крови... Дело осложнялось тем, что у папы была привычка всё контролировать и никому не доверять, он не признавал врачей и лечение в принципе», — говорила артистка в интервью «7days.ru».Лиза осталась в США — здесь она выросла, адаптировалась и теперь пробует себя в музыке. С родителями отношения тёплые, они часто навещают дочь. На сегодняшний день у неё четыре альбома и собственная рок-группа Bruvvy.
Откровения АнжеликиОтправив дочь в США, Анжелика получила больше времени для карьеры и личной жизни, однако семейный союз с Агутиным оказался непростым. По её словам, отношения держатся на периодических «войнушках», которые лишь подогревают интерес. Певица приняла и более серьёзные испытания. Она перестала бороться с алкоголизмом мужа, видя в этом вынужденный профессиональный компромисс.
«Если б не допинг в виде алкоголя, Лёня просто не выжил бы в этой профессии. Он слишком эмоционален и ответственен в работе, а алкоголь помогает уменьшить накал. Да, это негатив, но это и компромисс», — приводит слова певицы «Экспресс газета».
К изменам Агутина Варум также относится с философским спокойствием.
«Измены, в которых признавался Агутин, я не хочу вычеркнуть из нашей жизни. Я с ними росла… Обижаться на цунами — это же нелепо, да? А ведь это уносит жизни людей, калечит. Так же и тут. Можно понять и простить. А можно понять и не простить. И это ваш выбор», — пояснила она в интервью Ирине Шихман.По словам певицы, для поддержания семейного тепла она опирается на семейные ритуалы: например, готовит для мужа только сама, считая процесс приготовления пищи интимным. Её взгляд на отношения остаётся неизменным: «Любимая для мужчины не та, с кем произошёл импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он на протяжении всей жизни посвящает стихи».
Мы уже в аду: что написала ВарумВ последнее время Анжелика Варум редко выпускает новые хиты, а слухи о переезде семьи в США усилились после её откровенной позиции по поводу СВО. В запрещённой соцсети певица выложила чёрный квадрат и продублировала текст на украинском языке.
«Любому здравомыслящему человеку понятно, что против. Но я обязана анализировать, хотя бы для того, чтобы мои дети жили с открытыми глазами, чтобы их не использовали как пушечное мясо, затыкая дыры в экономике. Мне казалось, что уроки истории, все книги, написанные о войне и о её предпосылках, никогда больше не позволят нам наступить на эти грабли. А нет! Всё, оказывается, возможно! Вне зависимости от исхода текущих событий, мы семимильными шагами движемся прямиком в ад! Точнее, по общечеловеческим меркам мы уже в аду! Кто виноват, рассудят потомки, если, конечно, выживут…» — написала она в блоге.Аналогичное мнение высказал и Леонид Агутин, после чего Варум больше не вела свои страницы. Несмотря на общественный резонанс, творческая деятельность дуэта в России не остановилась. Концерты стали реже из-за возраста и смены приоритетов: Агутин активно выступает сольно, собирая полные залы, тогда как Варум появляется преимущественно на закрытых мероприятиях. Пара по-прежнему живёт в российском доме, подаренном мужем, но регулярно летает в США к дочери Лизе.
Параллельно певица развивает предпринимательские проекты: вместе с братом владеет винным домом «Мильстрим» на Кубани и готовит к запуску именной бренд косметики. Свой нынешний этап жизни в одном из интервью Варум описывает лаконично:
«С возрастом научилась отсекать всё, что мешает. Могу себе позволить делать то, что нравится, и жить так, как хочется: без истерик и погони за чем-то эфемерным».