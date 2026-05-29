«Мы уже в аду»: терпит измены мужа и раскрыла настоящие причины брака. Изнанка семейной жизни Анжелики Варум и Леонида Агутина

29 мая 2026, 12:46

Анжелика Варум и Леонид Агутин (Фото: Инстаграм* @avarum)

В жизни Анжелики Варум нет места случайностям. Её появление на сцене, звучный псевдоним и первые хиты — результат кропотливой работы отца-композитора, который часами разучивал с ней партии. Но, шагнув навстречу славе и большой любви, певица словно повторила судьбу своего имени: стала «вторым голосом» в дуэте с Агутиным, добровольно уступила место и растворилась в муже. Почему звезда называет свой первый брак фиктивным, как философски оправдывает измены и от чего на самом деле угас её отец — в материале «Радио 1».





Содержание Что общего у Анжелики Варум и Маши Распутиной «Пела не очень хорошо»: с чего на самом деле начиналась карьера звезды Брак по прописке Спасти жизнь или ускорить смерть? Две версии американской главы Юрия Варума Откровения Анжелики Мы уже в аду: что написала Варум

Что общего у Анжелики Варум и Маши Распутиной

«Если честно, имя Анжелика не стало для меня родным. Оно для меня очень жёсткое. Наличие буквы "ж" меня всегда смущало. Лучше Маша, помягче», — рассказывала артистка в беседе с Борисом Корчевниковым.

Маша Распутина (Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин)

«Свою первую пластинку я выпускала на студии «Гала рекордс». Там же чуть раньше начала издавать свои альбомы и певица Маша Распутина. Продюсеры посчитали, что две Маши под одним лейблом — это слишком. Ирония судьбы в том, что Маша Распутина вовсе не Маша, а Алла Агеева. Возможно, и я, в свою очередь, явилась причиной переименования какой-нибудь Анжелики с далеко идущими творческими планами в условную Варвару. Круговорот имён в шоу-бизнесе», — делилась Варум в интервью «Комсомольской правде».

«Пела не очень хорошо»: с чего на самом деле начиналась карьера звезды

Брак по прописке

«В девяностых было такое понятие, как прописка. Мальчик был иногородним, и расписались для того, чтобы обойтись без проблем с милицией. Мы были одноклассниками, позже вместе работали. Любовь наша к тому времени уже угасла. Оставалась только дружба», — поделилась Анжелика изданию «СтарХит».

Анжелика Варум и Леонид Агутин (Фото: Инстаграм* @avarum)

«Начался совместный проект с Агутиным. И моя работа стала неактуальной. Мы разошлись. Почти 20 лет не виделись. Недавно встретились в спортклубе, были рады друг друга видеть, обнялись, она мне показала свои семейные фото», — делился Максим в программе «Ты не поверишь!».

«Леонид отодвинул, буквально „выжег“ всех, кто стоял рядом с Анжеликой до его появления. Дал ей несколько своих старых песен, которые сочинил задолго до встречи с ней, писал для своей прежней девушки, в том числе и „Королеву“. Анжелика и Леня начали петь дуэтом. Но Анжелика стала „вторым голосом“, приложением к мужу», — рассказал он журналу «Караван историй».

Спасти жизнь или ускорить смерть? Две версии американской главы Юрия Варума

«Юра звонил из Америки. Он заметно постарел. Замкнулся. Писал мне по электронной почте: „Музыка не рождается. Не получается ничего. Где мои семнадцать лет?“ По-моему, плохо ему там было. Разок у него проскользнуло: „Я как на пожизненной ссылке в этой квартире“», — поведал он.

«Папа настолько надёжный, что не о чем было беспокоиться, и бабушка, папина вторая жена Люба, любила Лизу и заботилась о ней как о собственном ребёнке. Ответственность за семью придавала папе сил, он бесконечно любил внучку, говорил, что Лиза — его главный ребёнок. Понимаю, я-то появилась, когда им с мамой было по девятнадцать — какие в этом возрасте воспитатели?» — цитирует слова певицы телеканал «78.ru».



Лиза (Фото: Инстаграм* @avarum)

«Моего замечательного папочку из Москвы увезли в Америку с одной целью — спасти ему жизнь. Пятнадцать лет назад наши врачи сказали, что они этого сделать не смогут, и отправили домой умирать. Диагноз „диабет“, впоследствии „диабетическая стопа“, гангрена, заражение крови... Дело осложнялось тем, что у папы была привычка всё контролировать и никому не доверять, он не признавал врачей и лечение в принципе», — говорила артистка в интервью «7days.ru».

Откровения Анжелики

«Если б не допинг в виде алкоголя, Лёня просто не выжил бы в этой профессии. Он слишком эмоционален и ответственен в работе, а алкоголь помогает уменьшить накал. Да, это негатив, но это и компромисс», — приводит слова певицы «Экспресс газета».



Леонид Агутин и певица Анжелика Варум (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Измены, в которых признавался Агутин, я не хочу вычеркнуть из нашей жизни. Я с ними росла… Обижаться на цунами — это же нелепо, да? А ведь это уносит жизни людей, калечит. Так же и тут. Можно понять и простить. А можно понять и не простить. И это ваш выбор», — пояснила она в интервью Ирине Шихман.

Мы уже в аду: что написала Варум

«Любому здравомыслящему человеку понятно, что против. Но я обязана анализировать, хотя бы для того, чтобы мои дети жили с открытыми глазами, чтобы их не использовали как пушечное мясо, затыкая дыры в экономике. Мне казалось, что уроки истории, все книги, написанные о войне и о её предпосылках, никогда больше не позволят нам наступить на эти грабли. А нет! Всё, оказывается, возможно! Вне зависимости от исхода текущих событий, мы семимильными шагами движемся прямиком в ад! Точнее, по общечеловеческим меркам мы уже в аду! Кто виноват, рассудят потомки, если, конечно, выживут…» — написала она в блоге.

«С возрастом научилась отсекать всё, что мешает. Могу себе позволить делать то, что нравится, и жить так, как хочется: без истерик и погони за чем-то эфемерным».