Называла нищебродом и пустым местом: правда ли властная жена Геннадия Хазанова уничтожила любовь дочери с Данко и что из этого вышло спустя 30 лет
Не так давно в эфире ток-шоу певец Данко (Александр Фадеев) неожиданно расплакался, вспоминая свою первую и самую сильную любовь — дочь известного сатирика Алису Хазанову. Их отношения разрушила мать девушки, якобы вмешавшаяся в роман молодых людей. С тех пор прошло тридцать лет, и жизнь развела их, но душевная рана, судя по слезам артиста, так и не зажила. Как всё начиналось и почему разрыв оказался столь болезненным, расскажет «Радио 1».
Звезда балета и её избранник: начало любвиВ начале девяностых годов в Москве было непростое время, но девятнадцатилетняя Алиса Хазанова смотрела в будущее с оптимизмом. Окончив хореографическое училище с красным дипломом, она сразу получила место солистки в балете Большого театра. В тех же стенах, но на периферии — в кордебалете — делал первые шаги молодой Александр Фадеев.
Их история началась в репетиционном зале на балетной постановке «Дон Кихота». Бесконечные па, общий мир интересов, опьяняющее чувство молодости и решительное нежелание думать о будущем — этого хватило, чтобы мгновенно вспыхнул роман. После вечерних прогонов они часами бродили по Москве, болтали обо всем подряд и буквально не могли надышаться друг другом. Их отношения быстро перешли на новый уровень: родители Алисы приобрели для дочери квартиру на набережной, и девушка сразу предложила Саше переехать. Так началась их четырёхлетняя семейная идиллия. Ребятам казалось, что эта безоблачная жизнь — навсегда, но судьба распорядилась иначе.
Кто на самом деле управлял домом сатирика?Существенная разница в социальном положении стала основным препятствием. Геннадий Хазанов тогда был на пике славы — собирал полные залы, а его гонорары исчислялись тысячами долларов. Но настоящим «серым кардиналом» в семье была его жена, Злата Иосифовна Эльбаум, вспоминают близкие. Она занималась бизнесом, поэтому считала, что всё должно быть так, как решила она. Алиса с детства привыкла ни в чём себе не отказывать. Дорогая импортная одежда, в восемнадцать — ключи от престижной иномарки, роскошная жизнь. Избранник девушки — обычный танцор кордебалета с официальной зарплатой сто рублей. Иногда у него не хватало денег даже на кино или мороженое для любимой. Видя в бедном танцоре угрозу благополучию единственной дочери, Злата Иосифовна открыто выступила против их романа. Она не скрывала презрения, напрямую называя Александра нищебродом и пустым местом, и чётко заявила: в их семье ему не будет места. Любопытно, что на Геннадия Хазанова Александр обиды не держит. По словам певца, знаменитый сатирик всегда был человеком добрым, спокойным, открытым. Вот только дома мастер разговорного жанра полностью подчинялся своей жене.
Она посмотрела ледяным взглядом...Несмотря на жёсткое давление, влюблённые не сдались и остались вместе. Поняв, что скандалы бессильны, мать Алисы перешла к радикальным мерам: под предлогом стажировки она срочно отправила дочь в Америку. Саша, не желая терять любимую, влез в долги и полетел следом. Однако родители сделали ответный ход — перевезли Алису в Израиль, куда у Фадеева не было возможности поехать. Так началась вынужденная разлука.
Спустя несколько месяцев Алиса всё же вернулась в Москву. Саша ждал возлюбленную с надеждой на воссоединение, но на пороге встретил совершенно чужого человека. Алиса посмотрела на него ледяным взглядом и сухо объявила о конце отношений. Без слёз, объяснений и прощаний дочь Геннадия Хазанова просто закрыла дверь, навсегда разорвав их связь.
«Твой малыш» и злой рок: как Данко прошёл путь от разбитого сердца к долгожданному счастьюРазрыв стал для Александра тяжелейшим ударом. Не в силах оставаться в Большом театре, где всё напоминало об Алисе, он ушёл из балета и полностью посвятил себя музыке. Вскоре до бывшего солиста классического танца дошли слухи, окончательно разрушившие последние надежды: Алиса вышла замуж за богатого швейцарского финансиста и родила ребёнка. Мать девушки своего добилась — обеспечила дочери статус и комфортную жизнь в Европе. Всю накопившуюся боль Александр выплеснул в песню «Твой малыш», которая стала не просто хитом, а искренним криком души, адресованным бывшей возлюбленной. Пришедшие слава и достаток, однако, не принесли личного счастья. Артиста преследовал злой рок: неудачный брак, развод и рождение двух дочерей, младшая из которых, Агата, появилась на свет с тяжёлой формой ДЦП. Долгие годы борьбы за здоровье ребёнка сопровождались тяжёлым публичным разрывом с его матерью. Лишь перешагнув пятидесятилетний рубеж, Данко обрёл долгожданное спокойствие. Он женился на Марии Силуяновой, и совсем недавно в их семье родился сын. Певец открыто делится радостью: спустя тридцать лет ему наконец удалось построить своё счастье, доказав, что даже после самых тяжёлых потерь жизнь способна дать второй шанс.
Оборванные связиКазалось, план Златы Иосифовны сработал безупречно. Алиса вышла замуж, родила дочерей, но позже развелась и вернулась в Россию. Здесь она вновь устроила личную жизнь, начала карьеру в театре и кино, а отец активно поддерживал её продвижение. Внучки учились в элитной школе, а сама жизнь текла размеренно и благополучно.
«Нет Тани Дэвис на этом свете»: слухи об инсценировке и несостыковки в деле. Куда пропали миллионы самой молодой жены Прохора Шаляпина
Однако эта выстроенная идиллия неожиданно рухнула. Внезапно бывшая балерина полностью переписала сценарий своей жизни: развелась со вторым мужем, собрала вещи и вместе с детьми переехала в Лондон. Сегодня наследница знаменитого юмориста играет в скромных проектах у режиссёров-эмигрантов, а её дочери постепенно адаптируются к иностранной среде. Алиса словно оборвала все связи с прошлым — от влиятельных московских родственников остались только воспоминания.