«Не был пай-мальчиком»: позор семьи, проблемы с наркотиками и несложившийся брак. Как сейчас живет звезда «Аутсорса» Даниил Стеклов?
Актёру Данилу Стеклову, известному зрителям по ярким ролям в скандальной экранизации «Мастер и Маргарита», остросюжетной «Трассе» и криминальной драме «Аутсорс», 18 января исполняется 33 года. Этот представитель одной из самых известных театральных династий России прошёл парадоксальный путь: бунтарь и «двоечник», выгнанный из школы, он сумел поступить в МХАТ и заслужить признание публики. Его жизнь оказалась насыщена не только творческими победами, но и личными драмами, борьбой с зависимостями и мучительным поиском собственного пути. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Даниила СтекловаДанил Андреевич Стеклов родился 18 января 1993 года в Москве. Он — внук народного артиста России Владимира Стеклова и сын заслуженной артистки РФ Агриппины Стекловой. Однако идиллическая картина «династической преемственности» была далека от реальности. Отец, режиссёр Андрей Зябликов, не присутствовал в его жизни. Родители расстались ещё до рождения Данила, и мать дала сыну свою фамилию.
Детство мальчика сложно было назвать безоблачным. Из-за занятости матери, строившей карьеру, он пять дней в неделю жил в школе-интернате, возвращаясь домой только на выходные.
«Мне не хватало домашнего уюта», — позже признавался актёр.
Там, в суровой атмосфере Диниил учился постоять за себя — в драках пять раз ломал пальцы — и осознал, что всё в жизни зависит только от него самого. Учёба даваласьбудущему артисту тяжело. Он был, по собственному определению, «двоечником-гуманитарием». После седьмого класса его отчислили за неуспеваемость, и дальнейшую программу (8–11 классы) он прошёл экстерном за два года, получив аттестат в 16 лет.
«Вся семья — артисты, а я двоечник. Единственное, что я любил — это читать, смотреть спектакли… Вот и попробовал поступить», — вспоминал он в интервью Starhit.ru.К удивлению многих, он сдал экзамены сразу в четыре ведущих театральных вуза. Решающей стала беседа с Константином Райкиным, после которой Данил выбрал его мастерскую в Школе-студии МХАТ. Именно Райкин, «великий и честнейший человек», по словам Стеклова, стал его главным учителем, закалившим дисциплиной «как в армии»:
«Я там немного пришел в форму. Появились какие-то амбиции, мечты, серьезные цели».
Его кинодебют состоялся ещё в студенчестве, в 2012 году, в короткометражке «Опасность полного исчезновения». А уже в 2014-м Стеклов появился в массовке кассовой комедии «Любовь в большом городе 3». Настоящим прорывом для молодого актёра стала роль в драме «Жги!» (2017) и работа в популярном сериале «Мурка» (2017). Однако подлинная известность пришла к Даниилу позже, с масштабными и сложными проектами: ролью Ивана Бездомного в нашумевшей экранизации «Мастер и Маргарита» (2024), следователя Луженкова в триллере «Трасса» (2024) и одной из центральных ролей в криминальной драме «Аутсорс» (2024-2025).
Сегодняза плечами Даниила Стеклова — десятки ролей в кино и постоянная работа на сценах Московского Художественного театра и Театра Наций. Он сумел доказать, что его фамилия — не привилегия, а вызов, который он принял.
Личная жизнь: от разрушительных страстей к тихому семейному счастьюЛичная жизнь Данила Стеклова долгое время была такой же бурной и нестабильной, как и его путь в профессию. В юности он, по собственному признанию, «не был пай-мальчиком». Его первым серьёзным романом и кратковременным браком стали отношения с коллегой по МХТ, актрисой Ниной Гусевой, дочерью известного телекомментатора. Молодые люди поженились в 2015 году, но этот союз быстро распался. Основной причиной, о которой открыто говорят источники, стало пристрастие Данила к алкоголю и запрещённым веществам, с которым он тогда не мог справиться.
Переломным моментом стала встреча с актрисой Надеждой Лумповой. Они познакомились в 2016 году на пробах к фильму «Аритмия», где по сценарию им нужно было целоваться. В картину ни один из них не попал, но искра промелькнула. В 2018 году у пары родился сын Пётр. Отцовство кардинально изменило Стеклова. Сейчас Данил и Надежда составляют прочную творческую и семейную пару, оставив позади ветреную молодость.
Тёмная полоса в жизни СтекловаЗа внешним благополучием наследника знаменитой династии долгое время скрывалась внутренняя борьба. Молодость Данила Стеклова была омрачена серьёзными проблемами с алкоголем и наркотиками, которые едва не разрушили его карьеру и жизнь. Актер не скрывает этого тёмного периода, говоря о нём как о важной части своей биографии.
Однако в его истории важен не срыв, а преодоление. Стеклов сумел найти в себе силы завязать. В интервью изданию Womanhit.ru 2021 года он с гордостью заявил, что уже целый год находится «на полной чистоте»:
«Чистоте от разных наркотических веществ, алкоголя, фастфуда, даже стараюсь ограничивать себя от социальных сетей».
Этот путь к трезвости и осознанности стал для него болезненным, но необходимым взрослением. Он связал его с отцовством, необходимостью быть примером для сына и новой серьёзностью в подходе к профессии. Этот опыт борьбы с самим собой, вероятно, добавил глубины и психологизма его поздним экранным работам, где ему часто доверяют роли сложных, надломленных персонажей.
Творческий успех, семейный очаг и главные роли Даниила СтекловаСегодня Данил Стеклов переживает гармоничный и продуктивный период своей жизни. Он счастлив в браке с Надеждой Лумповой, растит сына Петра и строит карьеру, опираясь исключительно на свой талант. Его творческая география обширна. Он — востребованный артист МХТ имени Чехова, где играет в спектаклях «В окопах Сталинграда» и новой премьере «Идиоты» по Достоевскому. Параллельно Стеклов сотрудничает с Театром Наций, где с 2023 года исполняет роль Гришки Отрепьева в «Борисе Годунове».
Но настоящий прорыв произошёл в кино. После роли поэта Ивана Бездомного в «Мастере и Маргарите» (2024) Стеклов прочно вошёл в число самых интересных актёров своего поколения. Год 2024-й стал для него невероятно насыщенным: на экраны вышли остросюжетный триллер «Трасса» и многосерийная криминальная драма «Аутсорс», где он сыграл одну из центральных ролей. В настоящее время актёр занят в новых проектах «Девятая планета», «Дети перемен. Новый сезон», «Секс. До и после 2» и «Уголёк».