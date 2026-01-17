17 января 2026, 15:19

Даниил Стеклов (Фото: Instagram*@ danilsteklov)

Актёру Данилу Стеклову, известному зрителям по ярким ролям в скандальной экранизации «Мастер и Маргарита», остросюжетной «Трассе» и криминальной драме «Аутсорс», 18 января исполняется 33 года. Этот представитель одной из самых известных театральных династий России прошёл парадоксальный путь: бунтарь и «двоечник», выгнанный из школы, он сумел поступить в МХАТ и заслужить признание публики. Его жизнь оказалась насыщена не только творческими победами, но и личными драмами, борьбой с зависимостями и мучительным поиском собственного пути. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Даниила Стеклова Личная жизнь: от разрушительных страстей к тихому семейному счастью Тёмная полоса в жизни Стеклова Творческий успех, семейный очаг и главные роли Даниила Стеклова



Биография Даниила Стеклова

«Мне не хватало домашнего уюта», — позже признавался актёр.

«Вся семья — артисты, а я двоечник. Единственное, что я любил — это читать, смотреть спектакли… Вот и попробовал поступить», — вспоминал он в интервью Starhit.ru.

«Я там немного пришел в форму. Появились какие-то амбиции, мечты, серьезные цели».

Личная жизнь: от разрушительных страстей к тихому семейному счастью

Тёмная полоса в жизни Стеклова

«Чистоте от разных наркотических веществ, алкоголя, фастфуда, даже стараюсь ограничивать себя от социальных сетей».

Творческий успех, семейный очаг и главные роли Даниила Стеклова