Ни сцены, ни друзей: почему звезда «Пельменей» Андрей Рожков оказался в шаге от завода и играет для заключённых
Андрея Рожкова называют одним из тех, кто стоял у истоков легендарных «Уральских пельменей». Его главный козырь — феноменальная способность примерять на себя любые роли: от сварливой бабки и учительницы химии до знаменитого Коли-жмота. Каждый персонаж получался у него невероятно живым и обаятельным. Что осталось за кадром, и какие ещё интересные подробности известны о жизни шоумена, читайте в материале «Радио 1».
О чём втайне мечтал тот, кому предстояло стать кумиром миллионов.Андрей Рожков появился на свет в марте 1971 года в Екатеринбурге (тогда — Свердловске). Родители работали на заводе, держались строго, но при этом любили шутку и ценили веселье. Сыну запрещали только три вещи: курить, употреблять алкоголь и прогуливать школу. В юности парень увлекался спортом и ходил в технический кружок.
Каждое лето Андрей гостил в Подмосковье у двоюродной бабушки Дуси. Позже именно её образ — ворчливая старуха, то и дело выкрикивающая «Игорь!» — станет его визитной карточкой на сцене. Но в молодости Рожков о карьере юмориста даже не задумывался. После школы он поступил в Уральский политехнический институт на специальность «инженер-сварщик».
«Сначала я хотел быть сталеваром: думал, это невероятно круто. По телевизору тогда часто показывали героев труда. А потом переключился на таксистов — наш сосед работал в таксопарке, всегда был при деньгах и с бокалом. Я решил: вот она, идеальная профессия. А вот чтобы выходить на сцену, мне в голову не приходило. И до сих пор не пойму, как так вышло», — вспоминал Рожков.
В институте он быстро втянулся в студенческую самодеятельность: ему нравились конкурсы, выступления и новые знакомства с такими же активными ребятами. В 1993-м Дмитрий Соколов предложил собрать команду КВН, которую назвали «Уральские пельмени». Первый успех пришёл в игре против студентов-юристов.
«Сначала я познакомился с Димой Соколовым, потом с Сергеем Исаевым. И именно стройотряд стал точкой сборки нашей команды. Там я встретил ещё много друзей, с которыми до сих пор поддерживаю отношения, мы часто видимся и вспоминаем прошлое. Но главное, что дали мне студенческие стройки, — это рабочие руки. За годы учёбы я освоил не одну-две, а пять или шесть специальностей: работал электросварщиком, водителем, бетонщиком, стропальщиком, плотником, отделочником… Всё это потом пригодилось», — рассказывал артист.
Как Андрей Рожков строил своё главное счастьеС холостяцкой жизнью Андрей решил закончить благодаря приятелям: они познакомили его с брюнеткой Эльвирой. Пара не торопилась в загс — сначала шесть лет проверяла чувства, и только потом сыграла свадьбу.
«Я был мужчина в самом соку. Работал в отделе снабжения на стройке, имел личный служебный автомобиль «Чебурашка». Конечно, я был завидным женихом!» — с иронией говорил Рожков.К появлению детей артист подошёл с юмором: его трое сыновей — Семён, Пётр и Макар — рождались каждый раз с шестилетним интервалом. Супруги шутили, что будут пробовать снова и снова, пока не родится девочка.
«В Эльвире я больше всего ценю её отношение к детям, рассудительность, спокойствие и умение делать дом настоящим. А когда она смеётся над моими шутками — это для меня лучшая награда», — рассказывал Рожков.Жена участника «Пельменей» — человек творческий. Она умудряется сочетать домашние хлопоты, воспитание ребят и собственную гончарную мастерскую. Семья живёт в доме под Екатеринбургом, который Андрей построил сам.
Перебираться в Москву юморист с родными не захотел: признаётся, что не представляет жизни без своих яблонь и уральской картошки. Хотя допускает, что дети, когда вырастут, могут решить уехать из родных мест.
«Конечно, хотелось бы, чтобы они всегда были рядом. Это естественное человеческое желание. Но жизнь покажет. Может, уедут в другой город, а не за границу. Многие сейчас смотрят в сторону Питера, Москвы. Хотя у нас город достойный — третий в стране по активности, бизнесу, культурной жизни. Я, например, рад, что неподалёку есть замечательная Пермь», — с трепетом отзывался Рожков о малой родине.
Через что прошёл Андрей Рожков в годы раскола «Уральских пельменей»В 2000-м «Уральские пельмени» взяли чемпионство в Высшей лиге КВН. С того момента жизнь команды резко изменилась. Спустя девять лет Андрей вместе с товарищами запустил шоу на федеральном канале. Всё шло гладко, пока не встал вопрос о финансах.
В середине 2010-х участники обвинили Сергея Нетиевского в том, что он присваивал львиную долю гонораров с концертов и корпоративов. Однако Андрей Рожков, в отличие от некоторых коллег, не стал выливать на бывшего директора ушаты грязи, хотя и назвал ситуацию непростой.
«Тема сложная и щепетильная, лучше её стороной обойти, но с Нетиевским я общаюсь до сих пор», — признался он.Пока в коллективе шли судебные тяжбы с Нетиевским, Рожков и Вячеслав Мясников решили, что пора идти своей дорогой. Для многих зрителей дуэт этих двоих был главным магнитом на концертах уральцев — их миниатюры славились глубиной и смыслом. Окончательный разрыв произошёл в 2018 году.
«Ни о каком распаде речь не идёт. Ребятам стало немного тесно существовать в рамках „Уральских пельменей“. Но всё равно они плавают в своей шлюпке где-то недалеко от основного корабля. Далеко не отплывают, потому что может унести в открытое море, где не просто легко потеряться, а можно не выжить. „Уральские пельмени“ — это единственное шоу, которое имеет авторские права, лицензию и прокатное удостоверение», — сказал Исаев.Мясников и Рожков создали проект «Ваши пельмени» и отправились с программой по Свердловской области, Пермскому краю, Тюмени и Челябинску. Несмотря на преданную аудиторию, залы порой заполнялись не полностью даже при вполне доступных билетах.
«Мы с Мясниковым заработали в Березниках 5,5 миллиона. Сразу же приобрели яхту! Но нам мало, теперь ищем сокровища», — так Андрей Рожков с иронией ответил журналистам, сравнивавшим их сборы с доходами «Уральских пельменей».Зрители оценили юмор и поддержали игру.
«Олигархи, чё уж, бабки заработали бабками», «Найдёте сокровища, покупайте сразу остров, и мы к вам будем ездить, а не вы к нам», «Ну не знаю, можно ли за 5,5 лимона рублей купить яхту? Удачи!» — прокомментировали фанаты.В 2017-м артист попробовал себя в кино, снявшись в комедии «Везучий случай» с друзьями. Затем последовала пауза, и в 2024-м Рожков вновь появился на экранах: сыграл в «Ёлках-11», исполнил роль бабушки Анны Фёдоровны в фильме «Мама будет против-2», а также мелькнул в эпизоде «Тура с Иванушками».
За кулисами сегодняшнего дняК 2021 году дуэт с Вячеславом Мясниковым распался. Артист оказался в подвешенном состоянии, но уральцы не бросают своих — в соцсетях Уральского завода химического машиностроения даже появилось предложение взять Рожкова обратно на завод сварщиком.
Впрочем, работа нашлась. В середине апреля 2025 года на канале СТС стартовал комедийный сериал «Киловаттино», где Андрей исполняет главную роль: его персонаж — деревенский житель Вадим Голубев, который решает сколотить состояние на криптовалюте.
Если серьёзно, то Рожков давно и плотно занимается благотворительностью. В мае 2023-го к нему обратились ребята из команды «Пара Фраз» с предложением выступить в екатеринбургской колонии № 10 — артист согласился сразу. А в феврале 2025-го он снова отправился в колонию в Кировграде и организовал там хоккейный турнир для заключённых. С бывшими коллегами по «Уральским пельменям» отношения со временем выровнялись, но общаться вне работы Андрей не стремится.
«Мы и так постоянно пересекаемся на сцене, за кулисами, на репетициях. После этого сил на личные встречи уже просто не остаётся», — объяснял он в 2022 году.
Сегодня Андрею Рожкову 54 года. Артист всё так же остаётся в Екатеринбурге и не помышляет о столице. Он продолжает необычный проект: знакомит жителей страны и земляков из Свердловской области с местным фольклором. Андрей — большой патриот родного края, в юности мечтавший сочинять сказки, — теперь предлагает слушать их в исполнении известных уральцев. Выпуски он выкладывает у себя во «ВКонтакте», чередуя с новостями о творческих делах.
В конце 2025 года актёр поддержал в любимом Екатеринбурге традиционный новогодний альманах «Ёлки-12» в роли посла. Для гостей организовали особый киносеанс — перед началом фильма все желающие пообщались с прославленным земляком, узнали подробности его работы над картиной и получили ответы на свои вопросы.