Ни сцены, ни друзей: почему звезда «Пельменей» Андрей Рожков оказался в шаге от завода и играет для заключённых

27 марта 2026, 20:21

Участники команды «Уральские пельмени» (Фото: РИА Новости/Екатерины Чесноковой)

Андрея Рожкова называют одним из тех, кто стоял у истоков легендарных «Уральских пельменей». Его главный козырь — феноменальная способность примерять на себя любые роли: от сварливой бабки и учительницы химии до знаменитого Коли-жмота. Каждый персонаж получался у него невероятно живым и обаятельным. Что осталось за кадром, и какие ещё интересные подробности известны о жизни шоумена, читайте в материале «Радио 1».





Содержание О чём втайне мечтал тот, кому предстояло стать кумиром миллионов. Как Андрей Рожков строил своё главное счастье Через что прошёл Андрей Рожков в годы раскола «Уральских пельменей» За кулисами сегодняшнего дня

О чём втайне мечтал тот, кому предстояло стать кумиром миллионов.

«Сначала я хотел быть сталеваром: думал, это невероятно круто. По телевизору тогда часто показывали героев труда. А потом переключился на таксистов — наш сосед работал в таксопарке, всегда был при деньгах и с бокалом. Я решил: вот она, идеальная профессия. А вот чтобы выходить на сцену, мне в голову не приходило. И до сих пор не пойму, как так вышло», — вспоминал Рожков.

«Сначала я познакомился с Димой Соколовым, потом с Сергеем Исаевым. И именно стройотряд стал точкой сборки нашей команды. Там я встретил ещё много друзей, с которыми до сих пор поддерживаю отношения, мы часто видимся и вспоминаем прошлое. Но главное, что дали мне студенческие стройки, — это рабочие руки. За годы учёбы я освоил не одну-две, а пять или шесть специальностей: работал электросварщиком, водителем, бетонщиком, стропальщиком, плотником, отделочником… Всё это потом пригодилось», — рассказывал артист.

Как Андрей Рожков строил своё главное счастье

«Я был мужчина в самом соку. Работал в отделе снабжения на стройке, имел личный служебный автомобиль «Чебурашка». Конечно, я был завидным женихом!» — с иронией говорил Рожков.



Андрей Рожков (Фото: РИА Новости/Кирилла Каллиникова)

«В Эльвире я больше всего ценю её отношение к детям, рассудительность, спокойствие и умение делать дом настоящим. А когда она смеётся над моими шутками — это для меня лучшая награда», — рассказывал Рожков.

«Конечно, хотелось бы, чтобы они всегда были рядом. Это естественное человеческое желание. Но жизнь покажет. Может, уедут в другой город, а не за границу. Многие сейчас смотрят в сторону Питера, Москвы. Хотя у нас город достойный — третий в стране по активности, бизнесу, культурной жизни. Я, например, рад, что неподалёку есть замечательная Пермь», — с трепетом отзывался Рожков о малой родине.

Через что прошёл Андрей Рожков в годы раскола «Уральских пельменей»

«Тема сложная и щепетильная, лучше её стороной обойти, но с Нетиевским я общаюсь до сих пор», — признался он.



Андрей Рожков и Вячеслав Мясников (Фото: РИА Новости/Екатерины Чесноковой)

«Ни о каком распаде речь не идёт. Ребятам стало немного тесно существовать в рамках „Уральских пельменей“. Но всё равно они плавают в своей шлюпке где-то недалеко от основного корабля. Далеко не отплывают, потому что может унести в открытое море, где не просто легко потеряться, а можно не выжить. „Уральские пельмени“ — это единственное шоу, которое имеет авторские права, лицензию и прокатное удостоверение», — сказал Исаев.

«Мы с Мясниковым заработали в Березниках 5,5 миллиона. Сразу же приобрели яхту! Но нам мало, теперь ищем сокровища», — так Андрей Рожков с иронией ответил журналистам, сравнивавшим их сборы с доходами «Уральских пельменей».

«Олигархи, чё уж, бабки заработали бабками», «Найдёте сокровища, покупайте сразу остров, и мы к вам будем ездить, а не вы к нам», «Ну не знаю, можно ли за 5,5 лимона рублей купить яхту? Удачи!» — прокомментировали фанаты.

За кулисами сегодняшнего дня



«Мы и так постоянно пересекаемся на сцене, за кулисами, на репетициях. После этого сил на личные встречи уже просто не остаётся», — объяснял он в 2022 году.