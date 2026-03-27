Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева проверили совместимость в отношениях
Сергей Лазарев пришел на шоу «Натальная карта» и захотел выяснить, не упустил ли он когда-то свою настоящую любовь.
Роман певца и ведущей был темой для обсуждения многих. Поэтому Лазарев и Кудрявцева решили выяснить, подходят ли они друг другу.
Карты ведущей шоу Олеси Иванченко показали 69 — высокий уровень совместимости.
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева состояли в отношениях на протяжении четырёх лет. После разрыва они сохранили тёплые дружеские связи. Лазарев подчеркнул, что бывшая избранница всегда будет значимой фигурой для него и его близких. В 2013 году Кудрявцева связала свою жизнь с хоккеистом Игорем Макаровым.
