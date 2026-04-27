Новый удар от избитой супруги? Скандальный развод Алибасова-младшего дошел до алиментов и наркотиков: зачем мать его дочки снова пошла в суд
Сын известного продюсера, Бари Алибасов-младший, снова оказался в суде: на этот раз начался очередной бракоразводный процесс. За короткое время пара успела предъявить друг другу множество взаимных обвинений — от бытового насилия до употребления запрещённых веществ. А недавно наследник звёздной фамилии сделал ещё одно громкое заявление, касающееся как супруги, так и их дочери. О том, чем закончился десятый бракоразводный процесс Алибасова-младшего и что именно он рассказал о своей семье, расскажет «Радио 1».
Ребёнок в обмен на штамп в паспортеМногие наверняка помнят байки из недавнего «героического прошлого», где лихие авантюристы и романтики якобы разыгрывали в карты жён. Насколько такие истории правдивы — вопрос спорный, но неприличных шуток на их счёт в своё время было не счесть. Забавно, что Бари-младший сам оказался персонажем похожего сюжета. Правда, в его случае проиграли не девушку, а парня, и не в карты, а в шахматы. Эту историю Бари однажды рассказал откровенно, делясь в интервью подробностями знакомства со своей прекрасной девушкой Ариной. Всё начиналось как обычный служебный роман. Ирония в том, что у Бари уже был печальный опыт романтических отношений. История произошла настолько неприятная, что он дал себе слово: больше никаких взаимных симпатий на работе и в бизнесе. Но, как это часто бывает, запретный плод сладок, а собственные запреты нарушать интереснее всего. Наследник знаменитого музыканта не устоял, когда Арина пришла на собеседование на позицию рекрутёра.
По словам звёздного отпрыска, прекрасная незнакомка сразу привлекла его внимание. Окончательно и бесповоротно Алибасов был сражён после того, как Арина предложила ему сыграть в шахматы — и обыграла его в каждой партии! Бари был очарован и покорён. Такое знакомство с будущей женой, которая ещё и в шахматы виртуозно играет, — это, пожалуй, одно из самых необычных событий не только в биографии нашего героя, но и во всей истории российского шоу-бизнеса. Дальше отношения пары развивались хоть и странно, но очень быстро. Бари предложил Арине завести ребёнка. Правда, в одном из интервью женщина сделала важное уточнение: Алибасов-младший с самого начала обещал на ней жениться. Именно этот факт, со слов Арины, и оказался той единственной причиной, которая побудила её решиться на беременность. Разумеется, версия самого Алибасова отличается кардинально.
Обвинение в употреблении запрещённых веществПо словам самого Бари, в начале отношений с Ариной он твёрдо решил, этот брак будет последним. Вечный жених чуть ли не клялся, что подошёл к решению о браке с новой избранницей максимально ответственно и серьёзно. При этом в интервью он без стеснения называл очередную женитьбу юбилейной. И это, надо признать, совсем не шутка — Арина стала десятой женой Алибасова. Здесь напрашивается закономерный вопрос: десять браков, девять разводов — что в этой истории могло пойти не так? Как показало развитие событий — абсолютно всё. Начать хотя бы с того, что к моменту появления на свет дочери Бари и Арина уже жили раздельно.
Мало того, бизнесмен забрал ребёнка и переехал к своему знаменитому отцу. А когда озадаченные обыватели спрашивали, что вообще происходит, Алибасов коротко пояснял: его десятая жена просто сошла с ума. А дальше стало только интереснее: Алибасов-младший прямо обвинил супругу в употреблении запрещённых веществ. При этом он особо подчеркнул, что доступ к этим препаратам у Арины был благодаря её служебному положению — она работала главным врачом реабилитационной клиники.
Вся эта ситуация предсказуемо привела к череде судебных разбирательств. Позже Алибасов признался, что выиграл у благоверной все тяжбы, потратив на это не менее миллиона рублей. При этом инстанции не стали возбуждать дело о разводе по причине того, что у пары недавно родилась дочь. Сама Арина, в свою очередь, заявляла, что обвинения супруга — возмутительная ложь, и даже подала на предпринимателя иск о защите чести и достоинства. Этот процесс был долгим и не единственным.
Новый виток скандала: алименты, банкротство и судыЕсть в нашем мире вещи, которые не меняются никогда. Восход солнца, смена сезонов... и бурная личная жизнь Алибасова-младшего. Страсти в ней кипят с завидным постоянством. Похоже, ещё чуть-чуть — и шумные семейные разбирательства Бари станут восприниматься как должное. Но, с другой стороны, каждый новый скандал вокруг звёздного наследника всё интереснее предыдущего. Так, в одном из последних интервью бизнесмен признался — он даже не догадывался о том, что женщина, не проживающая с ребёнком и состоящая с ним в законном браке, вправе подать на алименты. Оказалось — может. А больше всего наследника знаменитого музыканта возмутило то, что такой иск по закону подразумевает перечисление алиментов на дочь именно супруге. Алибасов по-прежнему активно продолжает обвинять жену: по его версии, иск об алиментах — лишь попытка Арины привлечь внимание, особенно на фоне её недавнего ухода из медицины.
Чем закончится эта история — неизвестно. Сам Бари признаётся: судов у них с Ариной было столько, что он уже сбился со счёта и перестал обращать на них внимание. В апреле 2026 года Федеральная налоговая служба подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании Бари Алибасова-младшего банкротом. Сумма задолженности, по разным данным, составляет от 750 тысяч до 1,9 миллиона рублей. Как уточняет издание «Московский комсомолец», компания Алибасова «БСБА» перестала сдавать отчётность с 2023 года, а её счета были заблокированы. На данный момент заявление судом ещё не принято к производству. Параллельно Пресненский районный суд рассматривает иск от десятой жены Алибасова Арины об определении места жительства их дочери Эммы.