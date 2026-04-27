Театр Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» задолжал ФНС более 4,2 млн рублей

Театр Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» накопил долг перед налоговой службой более 4,2 млн рублей.



Как выяснила «Газета.Ru» после изучения сведений сервиса Rusprofile, в апреле организация певицы имела существенную задолженность перед ФНС. Размер неуплаченных налогов и штрафов достиг 4 266 048 рублей.

При этом в 2025 году театр принёс учредителям 402 млн рублей, включая 7,9 млн рублей чистой прибыли. «Золотое кольцо» функционирует как семейный бизнес Надежды Кадышевой. Надежда Никитична владеет 30% акций, а её сын Григорий Костюк — 70%. Супруг артистки Александр Костюк занимает пост руководителя театра.

Ранее стало известно, что у компании Сергея Жукова возникли долги перед ФНС.

Ольга Щелокова

