Обвинения в абьюзе от бывшей жены, роман с гимнасткой и проклятие одной роли: как живет после славы звезда «Кадетства» Артур Сопельник?
Актер театра и кино Артур Сопельник, известный зрителям по ролям в картинах «Кадетство», «Физрук» и «Ранетки», 26 мая празднует свой 35-й день рождения. Этот талантливый артист, чья карьера началась еще в детстве, прошел долгий путь от эпизодических ролей до статуса одного из самых узнаваемых молодых актеров. Однако за годы популярности в жизни Сопельника происходили не только творческие триумфы, но и громкие скандалы, а его личная драма в 2025 году стала настоящей сенсацией. Подробности — в материале «Радио 1».
От Дрездена до «Кадетства»Артур Сопельник родился 26 мая 1991 года в немецком городе Дрездене в семье потомственного военного. В 1996 году семья вернулась в Москву, где будущий актёр пошёл в первый класс. С раннего возраста Артур увлекался хоккеем и карате, получая строгое военное воспитание.
Любовь к сцене пришла к нему совершенно случайно, когда мальчик должен был прочитать перед классом басню Ивана Крылова «Волк и ягнёнок». Именно после этого выступления у Сопельника проснулся интерес к актерской профессии. Родители не стали противиться выбору сына и в 8 лет отдали его в студию при театре «Мел».
В кино Артур дебютировал еще школьником, получив свой первый опыт в драме «Аэропорт». Но настоящий успех и всенародная любовь пришли к нему в 2006 году, когда 15-летний актёр сыграл суворовца Александра Трофимова в культовом сериале «Кадетство».
После окончания школы Артур поступил в легендарное Щепкинское училище. Получив диплом, он продолжил образование в магистратуре и даже занимался преподаванием актерского мастерства. Помимо «Кадетства», Сопельник снимался в картинах «Ранетки», «Физрук», «Вместе навсегда» и «Метод», «Т-34», «Марьина роща». Всего фильмография актёра насчитывает более 45 работ, в которых он преимущественно играл второстепенных, но ярких персонажей.
Тайная свадьба и скандальный разводО личной жизни Артура долгое время было известно немногое. Несколько лет актёр состоял в отношениях с визажистом и гримером Елизаветой Туляковой. Пара поженилась в 2022 году, а через несколько месяцев влюбленные обвенчались в церкви. Казалось, что в семье царит идиллия и гармония. Однако в апреле 2025 года разразился грандиозный скандал.
Актёр объявил о разводе в своих социальных сетях, попытавшись преподнести расставание как мирное и обоюдное решение.
«Решение о расставании было принято давно. Не спонтанно, не на эмоциях. Сейчас у каждого давно уже своя жизнь, в которой есть место счастью и радости. Я благодарен Лизе за всё, что между нами было, за прожитые вместе годы, за поддержку, за путь, который мы прошли вместе. У каждого из нас свой путь. И пусть он будет честным, спокойным и по-своему светлым. Спасибо всем за понимание», — написал актер в соцсетях.
Такую же публичную позицию решила занять и его супруга. Однако, в отличие от него, Елизавета настроена была далеко не так миролюбиво.
«Справка 1: Некоторые мужья называют своё психологическое насилие и измены «сложными разговорами и непростыми месяцами». Справка 2: Иногда лучше всё же продолжать молчать. Справка 3: Тему считаю раскрытой настолько, что аж закрыли», – высказалась Елизавета в своём личном блоге.Бывшая жена Артура прямым текстом заявила, что их расставание завершилось совсем не на дружеской ноте, выдвинув против актёра обвинения в абьюзе и изменах.
Тайна гимнастки Арины АверинойОбвинения в супружеской неверности оказались не голословными. Практически сразу после новостей о разводе Артура стали замечать в компании известной гимнастки Арины Авериной. Пару видели вместе на нескольких светских мероприятиях, в том числе на премии Voice, где они держались достаточно скромно, но явно ближе, чем просто коллеги.
Поскольку Аверина известна широкой публике не меньше, чем сам актёр, поклонники и журналисты принялись строить догадки. Многие из них сошлись на том, что причиной громкого разрыва семьи Сопельника стал именно любовный треугольник, третьей стороной в котором оказалась спортсменка. Сам актёр предпочитает не комментировать слухи о своем романе с Ариной, но публика уже сделала свои выводы.
Проклятие одной ролиТворческая биография актёра складывалась не так гладко, как хотелось бы. После оглушительного успеха «Кадетства» Артур столкнулся с серьезной проблемой: для всех режиссёров и продюсеров он навсегда остался суворовцем Трофимовым.
«Куда бы я ни приходил, мне говорили: "Вы очень классный, замечательный, но вы — Саша Трофимов из «Кадетства»". Я считал, что лучший способ изменить этот мир — начать с себя. Хотя, конечно, это пришло не сразу. Через депрессию, через бешеные истерики — я всегда был очень импульсивным», — делился артист с MuseCube.Спустя несколько лет Сопельник смог перебороть себя и вернулся в профессию, но для этого ему пришлось начинать буквально с нуля.
«Вернуться к началу было сложным решением. Некоторые ломаются из-за этого. После успеха быть забытым трудно. Люди очень быстро меняют свои привязанности, особенно в наше время. И всё это меня сильно закалило», — вспоминал Артур.
Новые проекты и планы на 2026 год
Несмотря на жизненные перипетии, Артур продолжает активно сниматься. В феврале 2024 года на Первом канале вышел фильм-притча «Абрек» с Сопельником в главной роли, которую он посвятил своему отцу, работавшему сапёром. Ради этой роли актёр похудел на 12 килограммов. В 2025 году вышла с участием Артура драма «Последний день рождения», а в марте 2026 года свет увидела историческая драма «Князь Андрей» и картина «Литвяк».
Что касается личной жизни, где сейчас живёт Артур и с кем, доподлинно неизвестно. После скандального разрыва с женой актёр предпочитает не афишировать подробности своих амурных дел.