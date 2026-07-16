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Один вычеркнул отца из жизни, другой предпочитает роскошь: как живут сыновья солиста «Любэ» Николая Расторгуева от разных женщин

Николай Расторгуев (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Узнаваемый баритон с характерной хрипотцой Николая Расторгуева стал настоящим символом группы «Любэ» в 90-е годы. Спустя много лет этот уникальный стиль исполнения и особый магнетизм возвращаются на сцену, но уже в устах его первенца. Павлу сейчас 47 лет. Его внешность поразительно напоминает отца в юные годы. Глядя на молодого артиста, порой кажется, что это не просто продолжатель семейной династии, а буквально оживший портрет музыканта тех времён. Почему старший сын надолго прервал общение со знаменитым отцом и как живёт младший наследник народного артиста РФ, читайте в материале «Радио 1».



Детство Павла Расторгуева: от первых аккордов отца до собственного пути

Павел Расторгуев родился в 1977 году в Москве. Его отец Николай Расторгуев на тот момент ещё не был знаменит. Со своей первой женой Валентиной будущий музыкант познакомился в подростковом возрасте на дне рождения приятеля. Её утончённая внешность, голубые глаза и мягкий нрав мгновенно покорили юношу.

Пара узаконила отношения сразу после достижения совершеннолетия. Поначалу молодожёны ютились у родителей невесты, а позже перебрались в съёмное жильё. Материальное положение семьи на тот момент было крайне шатким. Николай только покинул коллектив «Лейся, песня», поэтому денег катастрофически не хватало.

Павел Расторгуев (Фото: кадр РЕН ТВ. Новости)
Чтобы обеспечить родных, ему приходилось браться за любую работу. А когда Николай решил создать свой коллектив, будущую группу «Любэ», Валентина полностью взяла на себя бытовые и организационные вопросы. Супруга занималась репетициями, договаривалась о гастролях и фактически выполняла роль первого продюсера ансамбля.

Каким вырос продолжатель династии Расторгуевых Павел

Павел Расторгуев получил образование культуролога. Мужчина живёт в Люберцах, женат и воспитывает дочь Софью. В прошлом он профессионально играл на ударных. В июле 2025 года наследник заменил родителя в роли воеводы Фёдора в этно-опере «Князь Владимир», поскольку у главы семейства был слишком плотный график.
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Композитор Игорь Матвиенко отметил, что голос Павла является «идеальным совпадением» с тембром именитого родственника, а после исполнения песни «А река течёт» критики признали, что их вокал невозможно отличить. Позже отец и сын выступили вместе на VK Fest в одинаковых костюмах, что вызвало восторг публики и комментарии в духе «Двое из ларца, одинаковых с лица!». Видео с репетиций, попавшие в сеть, даже заставили некоторых пользователей усомниться в реальности происходящего и предположить, что кадры сгенерированы нейросетью.

История Расторгуева младшего

У музыканта есть и младший наследник, которого назвали Николаем. Малыш появился на свет в 1994 году. Его мать Наталья — вторая супруга артиста, ранее работала костюмером в ансамбле «Зодчие». Первые месяцы жизни мальчика оказались крайне тяжёлыми.

Он родился недоношенным и стремительно терял вес, что вызывало серьёзные опасения за жизнь ребёнка. По словам близких родственников, именно отец смог в критический момент раздобыть редкое лекарство и тем самым спасти жизнь своему сыну. Сын народного артиста России от второго брака не стал продолжать музыкальную династию. Его основное занятие — это бизнес: молодой человек увлёкся сетевым маркетингом.

Николай Расторгуев с супругой Натальей и сыном Николаем (Фото: Телеграм, @lyube35)
Николай предпочитает комфорт и роскошь, при этом гордится тем, что обеспечивает этот уровень жизни исключительно собственными силами. Пока предприниматель не обзавёлся собственной семьёй и продолжает проживать в родительском загородном доме. Сам Николай-старший отмечает сложный нрав младшего отпрыска: «У сына взрывной темперамент — он может вспылить из-за пустяка».

Николай Расторгуев с сыном Николаем (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Долгое время Николай находился в центре особого родительского внимания и был «любимчиком» отца, в то время как старший сын Павел когда-то тяжело переживал развод родителей и надолго прервал контакты с главой рода. Однако в последние годы ситуация изменилась к лучшему: мужчины преодолели былые обиды, наладили общение и теперь активно поддерживают друг друга.
Арсений Орлов

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