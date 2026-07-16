Один вычеркнул отца из жизни, другой предпочитает роскошь: как живут сыновья солиста «Любэ» Николая Расторгуева от разных женщин
Узнаваемый баритон с характерной хрипотцой Николая Расторгуева стал настоящим символом группы «Любэ» в 90-е годы. Спустя много лет этот уникальный стиль исполнения и особый магнетизм возвращаются на сцену, но уже в устах его первенца. Павлу сейчас 47 лет. Его внешность поразительно напоминает отца в юные годы. Глядя на молодого артиста, порой кажется, что это не просто продолжатель семейной династии, а буквально оживший портрет музыканта тех времён. Почему старший сын надолго прервал общение со знаменитым отцом и как живёт младший наследник народного артиста РФ, читайте в материале «Радио 1».
Детство Павла Расторгуева: от первых аккордов отца до собственного путиПавел Расторгуев родился в 1977 году в Москве. Его отец Николай Расторгуев на тот момент ещё не был знаменит. Со своей первой женой Валентиной будущий музыкант познакомился в подростковом возрасте на дне рождения приятеля. Её утончённая внешность, голубые глаза и мягкий нрав мгновенно покорили юношу.
Пара узаконила отношения сразу после достижения совершеннолетия. Поначалу молодожёны ютились у родителей невесты, а позже перебрались в съёмное жильё. Материальное положение семьи на тот момент было крайне шатким. Николай только покинул коллектив «Лейся, песня», поэтому денег катастрофически не хватало. Чтобы обеспечить родных, ему приходилось браться за любую работу. А когда Николай решил создать свой коллектив, будущую группу «Любэ», Валентина полностью взяла на себя бытовые и организационные вопросы. Супруга занималась репетициями, договаривалась о гастролях и фактически выполняла роль первого продюсера ансамбля.
Каким вырос продолжатель династии Расторгуевых ПавелПавел Расторгуев получил образование культуролога. Мужчина живёт в Люберцах, женат и воспитывает дочь Софью. В прошлом он профессионально играл на ударных. В июле 2025 года наследник заменил родителя в роли воеводы Фёдора в этно-опере «Князь Владимир», поскольку у главы семейства был слишком плотный график.
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Композитор Игорь Матвиенко отметил, что голос Павла является «идеальным совпадением» с тембром именитого родственника, а после исполнения песни «А река течёт» критики признали, что их вокал невозможно отличить. Позже отец и сын выступили вместе на VK Fest в одинаковых костюмах, что вызвало восторг публики и комментарии в духе «Двое из ларца, одинаковых с лица!». Видео с репетиций, попавшие в сеть, даже заставили некоторых пользователей усомниться в реальности происходящего и предположить, что кадры сгенерированы нейросетью.
История Расторгуева младшегоУ музыканта есть и младший наследник, которого назвали Николаем. Малыш появился на свет в 1994 году. Его мать Наталья — вторая супруга артиста, ранее работала костюмером в ансамбле «Зодчие». Первые месяцы жизни мальчика оказались крайне тяжёлыми.
Он родился недоношенным и стремительно терял вес, что вызывало серьёзные опасения за жизнь ребёнка. По словам близких родственников, именно отец смог в критический момент раздобыть редкое лекарство и тем самым спасти жизнь своему сыну. Сын народного артиста России от второго брака не стал продолжать музыкальную династию. Его основное занятие — это бизнес: молодой человек увлёкся сетевым маркетингом. Николай предпочитает комфорт и роскошь, при этом гордится тем, что обеспечивает этот уровень жизни исключительно собственными силами. Пока предприниматель не обзавёлся собственной семьёй и продолжает проживать в родительском загородном доме. Сам Николай-старший отмечает сложный нрав младшего отпрыска: «У сына взрывной темперамент — он может вспылить из-за пустяка». Долгое время Николай находился в центре особого родительского внимания и был «любимчиком» отца, в то время как старший сын Павел когда-то тяжело переживал развод родителей и надолго прервал контакты с главой рода. Однако в последние годы ситуация изменилась к лучшему: мужчины преодолели былые обиды, наладили общение и теперь активно поддерживают друг друга.