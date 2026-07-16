Один вычеркнул отца из жизни, другой предпочитает роскошь: как живут сыновья солиста «Любэ» Николая Расторгуева от разных женщин

16 июля 2026, 13:48

Николай Расторгуев (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Узнаваемый баритон с характерной хрипотцой Николая Расторгуева стал настоящим символом группы «Любэ» в 90-е годы. Спустя много лет этот уникальный стиль исполнения и особый магнетизм возвращаются на сцену, но уже в устах его первенца. Павлу сейчас 47 лет. Его внешность поразительно напоминает отца в юные годы. Глядя на молодого артиста, порой кажется, что это не просто продолжатель семейной династии, а буквально оживший портрет музыканта тех времён. Почему старший сын надолго прервал общение со знаменитым отцом и как живёт младший наследник народного артиста РФ, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство Павла Расторгуева: от первых аккордов отца до собственного пути Каким вырос продолжатель династии Расторгуевых Павел История Расторгуева младшего

Детство Павла Расторгуева: от первых аккордов отца до собственного пути



Павел Расторгуев (Фото: кадр РЕН ТВ. Новости)

Каким вырос продолжатель династии Расторгуевых Павел

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История Расторгуева младшего



Николай Расторгуев с супругой Натальей и сыном Николаем (Фото: Телеграм, @lyube35)