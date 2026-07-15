Связь с Ольгой Бузовой и отказ от дочери: бывший муж Ирины Салтыковой раскрыл истинную причину развода с певицей. Грязная изнанка брака с секс-символом 90-х

15 июля 2026, 19:41

Ирина Салтыкова (Фото: Инстаграм*@irinasaltykova_official)

Ирина Салтыкова окончила экономический факультет МГУ, но стала главным секс-символом 90-х. Её голос знала вся страна, клипы крутили по телевизору каждый день, а роль в «Брате-2» навсегда вписала имя артистки в историю российского кино. Но за ярким образом счастливой женщины скрывалась жизнь, полная боли и разочарований. Однако, по словам бывшего мужа, именно она унижала его и не давала чувствовать себя мужчиной. Что на самом деле происходило в семье звёздной пары и почему их дочь оказалась в центре конфликта, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Формула успеха Ирины Салтыковой Что общего у красного платья и начала звёздной карьеры? Что заставило Ирину уйти от мужа после восьми лет брака? Что скрывается за хитами «Серые глаза» и «Голубые глазки»? За что Ирина Салтыкова критикует Бузову и Боню

Формула успеха Ирины Салтыковой

Что общего у красного платья и начала звёздной карьеры?



Виктор Салтыков (Фото: Инстаграм* @victor_saltykov)

Что заставило Ирину уйти от мужа после восьми лет брака?



Алиса (Фото: Инстаграм*@irinasaltykova_official)

«Я плакала днями и ночами, ничего не соображала», — цитирует слова певицы издание «Страсти».

Что скрывается за хитами «Серые глаза» и «Голубые глазки»?

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За что Ирина Салтыкова критикует Бузову и Боню



Ольга Бузова (Фото: Инстаграм* @buzova86)

«Ну, ведёт себя как выскочка», — приводит слова секс-символа 90-х «news.rambler.ru».

«Я увидел совершенно близкое мне создание, которое меня понимало. Мы нашли друг друга, наши души нашли друг друга. И поэтому у нас всё получается. Для меня женщина — это всё-таки женщина. У Иры это понятие немного другое. Я не люблю грубых. Не люблю хамок. Ирина Салтыкова — хорошая матершинница. Женщина всё-таки должна быть женщиной», — цитирует артиста телеканал «78.ru».