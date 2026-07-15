Связь с Ольгой Бузовой и отказ от дочери: бывший муж Ирины Салтыковой раскрыл истинную причину развода с певицей. Грязная изнанка брака с секс-символом 90-х
Ирина Салтыкова окончила экономический факультет МГУ, но стала главным секс-символом 90-х. Её голос знала вся страна, клипы крутили по телевизору каждый день, а роль в «Брате-2» навсегда вписала имя артистки в историю российского кино. Но за ярким образом счастливой женщины скрывалась жизнь, полная боли и разочарований. Однако, по словам бывшего мужа, именно она унижала его и не давала чувствовать себя мужчиной. Что на самом деле происходило в семье звёздной пары и почему их дочь оказалась в центре конфликта, читайте в материале «Радио 1».
Формула успеха Ирины СалтыковойИрина Салтыкова (в девичестве Сапронова) родилась 5 мая 1966 года в небольшом тульском городе Северо-Задонск. Она росла в обычной семье: отец работал на железной дороге, а мать трудилась воспитателем в детском саду. Отличительная черта Ирины с детства — невероятная активность и нацеленность на результат.
До начала музыкальной карьеры девочка 12 лет занималась художественной гимнастикой и преуспевала в точных науках. Будущая звезда окончила строительный техникум и экономический факультет МГУ. Позже певица признавалась, что по складу ума всегда была математиком. Однако по профессии работать не довелось: во время учёбы студентка ограничивалась подработками секретарём-машинисткой.
Что общего у красного платья и начала звёздной карьеры?В 1986 году во время отдыха в Сочи в жизни юной Сапроновой произошли серьёзные перемены. На концерте группы «Форум» солист Виктор Салтыков обратил внимание на девушку в эффектном красном платье. После выступления музыкант пригласил её в ресторан и преподнёс шикарный букет. Ирина вежливо отказалась от цветов, но согласилась провести с ним вечер. Вспыхнувшая ревность певца к случайному мужчине, который решил пригласить спутницу вокалиста на танец, положила начало их роману. Через несколько дней после знакомства Сапронова провожала возлюбленного. На причале, не скрывая эмоций, молодые люди долго не могли расстаться. Затем начался период переписок и взаимных визитов друг к другу. В 1987 году Ирина и Виктор поженились, в 1988 году у них родилась дочь Алиса. После замужества Ирина взяла фамилию мужа, под которой позже стала известна широкой публике.
Что заставило Ирину уйти от мужа после восьми лет брака?По признанию Ирины, из восьми лет брака счастливым был лишь первый. У звезды 80-х начался творческий кризис, который он пытался преодолеть с помощью алкоголя. Салтыков пил, звонил среди ночи, впадал в депрессию, и всё это легло на плечи молодой женщины неподъёмным грузом.
В какой-то момент бывшая гимнастка проявила характер и поставила условие: если он хочет вернуться, то должен пройти лечение. Супруги расстались на три месяца. У певицы даже появился обеспеченный поклонник, но молодая женщина решила сохранить брак. Артист прошёл кодирование, и в доме на время наступило затишье. Однако зависимость вернулась, и теперь пагубная привычка сопровождалась рукоприкладством. Развод с Виктором стал для вокалистки началом чёрной полосы. У экс-солиста «Электроклуба» к тому времени уже была беременная девушка, которая позже стала его женой. А сама Ирина потеряла отца и узнала о страшном диагнозе.
«Я плакала днями и ночами, ничего не соображала», — цитирует слова певицы издание «Страсти».Однако материнский долг и внутренняя стойкость помогли Салтыковой справиться с недугом и окончательно разорвать эти отношения, несмотря на попытки бывшего супруга манипулировать чувствами бывшей возлюбленной.
Что скрывается за хитами «Серые глаза» и «Голубые глазки»?Музыкальная карьера Ирины началась ещё в период брака. Её пригласили в группу «Мираж» на место Натальи Ветлицкой. Она проработала в коллективе недолго. После ухода из «Миража» и развода с Виктором Ирина предприняла попытку заняться предпринимательством. Салтыкова арендовала коммерческие палатки на Кутузовском проспекте в Москве, где торговала одеждой, косметикой и ходовыми товарами. По её словам, это был «очень тяжёлый труд», который не приносил большого дохода.
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В одном из интервью сильная женщина признавалась, что бизнес «прогорел». Тогда коренная тулячка решила сосредоточиться на сольном творчестве. В 1994 году вышел дебютный трек «Отпусти меня». Однако настоящий прорыв случился после релиза композиции «Серые глаза» и откровенного видеоклипа на неё.
Автором музыки стал Олег Молчанов. Популярность росла стремительно, но была омрачена ссорой с Ветлицкой, которая обвинила коллегу в копировании своего стиля, что испортило их отношения. Второй альбом с хитом «Голубые глазки» закрепил за артисткой статус главного секс-символа страны.
Третий диск «Алиса» стал контрастным: мягким и лиричным и был посвящён взрослеющей дочери. Позже талант Ирины оценили и в кино. Её роль в картине Алексея Балабанова «Брат-2» навсегда вписала имя бывшей жены Салтыкова в историю отечественного кинематографа.
За что Ирина Салтыкова критикует Бузову и БонюПосле развода с Виктором Ирина больше не связывала себя узами брака. В её жизни появлялись известные мужчины — хоккеист Павел Буре, состоятельные бизнесмены. Однако каждый роман заканчивался разочарованием из-за измен или вредных привычек партнёров. Бывший супруг до сих пор позволяет себе критические замечания в её адрес, но певица предпочитает не вспоминать прошлое. Сегодня 60-летняя артистка ведёт уединённый образ жизни. Она редко выпускает новые композиции и появляется в СМИ преимущественно благодаря своему прямолинейному характеру. Ирина открыто и резко критикует коллег. Так звезда 90-х пренебрежительно раскритиковала поющую телеведущую Ольгу Бузову в шоу «Битва поколений». Артистке не понравилось ее выступление на сцене.
«Ну, ведёт себя как выскочка», — приводит слова секс-символа 90-х «news.rambler.ru».Главной опорой и радостью для певицы стала дочь Алиса. Девушка унаследовала музыкальный талант родителей и с 2012 года успешно выступает под псевдонимом Salt. Виктор Салтыков с дочерью не общается. При этом экс-солист «Форума» до сих пор благодарит свою поклонницу, которая когда-то вытащила его из алкогольного ада.
«Я увидел совершенно близкое мне создание, которое меня понимало. Мы нашли друг друга, наши души нашли друг друга. И поэтому у нас всё получается. Для меня женщина — это всё-таки женщина. У Иры это понятие немного другое. Я не люблю грубых. Не люблю хамок. Ирина Салтыкова — хорошая матершинница. Женщина всё-таки должна быть женщиной», — цитирует артиста телеканал «78.ru».