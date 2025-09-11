Работа дворником, связь с Зеленским и угроза инвалидности: как сейчас живет звезда «Сватов» Федор Добронравов
Народному артисту России Федору Добронравову 11 сентября исполняется 64 года. Популярность пришла к актеру не сразу — до получения звездного статуса ему пришлось пережить отказы, провалы при поступлении в театральные вузы, переезды и работу дворником. О том, что известно о жизни Федора Добронравова сегодня, расскажет «Радио 1».
Детство и юность Федора Добронравова
Федор Добронравов родился 11 сентября 1961 года в Таганроге. Мальчик с раннего возраста был знаком со сценой, он часто выступал на концертах, исполняя песни. В юности Федор мечтал стать клоуном, даже ставил цирковые номера в Летнем театре в Таганроге. Он осознавал, что для получения этой профессии необходима хорошая физическая подготовка. Добронравов усиленно занимался спортом: баскетболом, боксом, волейболом, прыжками в воду, по которым получил разряд.
После школы молодой человек отправился в Москву с целью поступить в цирковое училище, но этому помешало то, что Федор не отслужил в рядах Советской армии. Поэтому ему предложили вернуться через несколько лет.
В период с 1979 по 1981 год он проходил срочную службу в ВДВ в Азербайджане. После демобилизации Добронравов работал слесарем на заводе, дворником в детском саду. Он несколько раз пытался поступить в театральные училища столицы, но ему везде отказывали. Вернувшись в Таганрог, Федор принимал активное участие в самодеятельности, с друзьями поставил знаменитую рок-оперу «Жажда над ручьем».
Федор Добронравов (Фото: Инстаграм* @viktor_dobronravov)
Спустя время будущий актер поехал поступать в Воронежский институт искусств, куда был зачислен с первого раза. После окончания учебного заведения выпускника пригласили в Молодежный театр, на сцене которого он выступал на протяжении двух лет. Вместе с однокурсниками создал собственный театр «Рубль».
Значимым событием, которое изменило карьеру Добронравова, стал приезд Аркадия Райкина в Воронеж в 1990 году. Мэтр заметил талантливого артиста и сразу пригласил его в свой театр «Сатирикон». В том же году Федор окончательно переехал в Москву. Поначалу Добронравову приходилось параллельно с работой в театре мыть полы в Третьяковке и работать дворником.
Карьера Федора Добронравова
В 1993 году Федор Добронравов дебютировал в драме «Русский регтайм». После чего он появился в лентах «Тайны дворцовых переворотов», «Убойная сила», «Ликвидация», «Марш Турецкого» и других.
В январе 2002 года он получил звание заслуженного артиста Российской Федерации, а в марте 2011 года — народного артиста Российской Федерации.
Несмотря на многочисленные работы в кино («Папины дочки», «Счастливы вместе», «Лучший город Земли»), любовь и признание пришли к артисту в 2008 году, когда он начал сниматься в проекте студии «Квартал 95» Владимира Зеленского, тогда еще ведущего, продюсера и шоумена. В сериале «Сваты» Федор Добронравов исполнил роль Ивана Будько. Зрители так прониклись трогательной историей бабушек и дедушек, которые беззаветно любят свою единственную внучку, что создатели решили продлить сериал на семь сезонов.
Актер также снимался в скетч-шоу «6 кадров». На сегодняшний день в его фильмографии более 160 работ.
Федор Добронравов (Фото: Инстаграм* @viktor_dobronravov)
В 2012 году Добронравов поучаствовал в съемках популярного телевизионного проекта «Две звезды» и вместе с Леонидом Агутиным стал победителем четвертого сезона шоу.
Спустя четыре года артист создал продюсерский центр собственного имени, пилотным проектом которого стал спектакль «Чудики» по произведениям Василия Шукшина. В постановке у Добронравова сразу девять ролей. С этим проектом он гастролировал не только по России, но и посетил столицу Латвии Ригу.
В 2021-м актер отправился в гастрольный тур по городам РФ с программой «Творческий вечер Федора Добронравова». Народный артист не только исполнял любимые песни, но и делился со зрителями историями о встречах с выдающимися актерами и режиссерами.
Личная жизнь Федора Добронравова
Федор Добронравов много лет женат на Ирине Перепеленко. С Ириной артист вместе более 30 лет. Их знакомство произошло в Таганроге, во Дворце культуры, — девушка посещала танцевальный кружок. Супруга актера по образованию воспитатель детского сада, сначала сидела дома с маленькими детьми, потом пошла работать. Добронравов признателен жене за то, что годами терпела его увлеченность творчеством, когда семья уходила на второй план, напоминала, чтобы не забывал о тех, кто ждет дома.
Пара вырастила двух сыновей, Виктора и Ивана, которые пошли по стопам отца и стали актерами.
Федор Добронравов с сыновьями (Фото: Инстаграм* @dobronravov.fedor)
Народная артистка России Татьяна Кравченко в программе «Судьба человека» призналась, что во время съемок в сериале «Сваты» пыталась увести Добронравова из семьи, но коллеги вовремя прояснили отношения.
«С Федей Добронравовым мы сдружились. И я даже чуть-чуть влюбилась в него. Нечистый попутал! А как не влюбиться, если мы сутки в кровати проводим?» — делилась она.
Что известно о состоянии здоровья актера
Федор Добронравов весной прошлого года отменил все свои спектакли по состоянию здоровья. Согласно информации Telegram-канала SHOT, актер обратился в больницу с жалобами на боли в шее и позвоночнике, после чего перенес операцию, без которой ему якобы грозила инвалидность.
На сайте продюсерского центра «Федор Добронравов» сообщалось, что артист взял паузу в карьере до конца 2024 года.
Чем сейчас занимается Добронравов
Федор Добронравов после паузы в карьере вернулся к съемкам в кино. Он принимал участие в съемках фильма «Семь верст до рассвета» о Герое Советского Союза Матвее Кузьмине. По словам артиста, от этого предложения он не мог отказаться.
«Как можно было отказать... Великая война, великий подвиг. Для каждого артиста счастье — сыграть в таком фильме. Другое дело, смогу ли я в меру своего маленького таланта все это сделать. А насчет соглашаться или нет — я даже не думал», — рассказывал он.
Федор Добронравов (Фото: Инстаграм* @dobronravov.fedor)
В начале этого года на экраны вышел фильм «Финист. Первый богатырь» с участием Федора Добронравова. Ему досталась роль ученого-изобретателя Анарифа — впервые в карьере Федор Викторович выступил отрицательным героем.
Артист также продолжает работать в театре. Добронравов участвует в постановках «Ты где-то рядом» и «Забор».
