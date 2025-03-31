Довела себя до отказа органов и родила четверых детей от мужа, который отбил ее у коллеги: как живет Олеся Железняк

Олеся Железняк (Фото: Инстаграм* @jeleznyak_official)
Заслуженная артистка России Олеся Железняк активно снимается в кино и играет в театре. Многие знают и любят актрису по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Сваты».
О том, как сложилась жизнь Олеси Железняк — в материале «Радио 1».
Олеся Железняк родилась 11 ноября 1974 года в Москве. Отец был грузчиком, а мать — швеей. У Олеси есть две старшие сестры Оксана и Людмила. Детство Железняк неразрывно связано с Украиной, где появились на свет ее родители, поэтому актриса имеет украинское происхождение. Однако, по словам самой Олеси, она считает себя русской. Благодаря старшей сестре Людмиле Железняк в детстве пристрастилась к чтению. А еще увлеклась танцами.
Близкие Олеси не планировали увидеть ее актрисой. Стоит отметить, что вместо Плехановского института народного хозяйства, на который мать указала дочери, девушка поступила в хореографическую студию колледжа культуры. Ее зачислили на курс Людмилы Бойцовой. Оттуда она отправилась в театральную студию на Арбате и уже следующим шагом стало поступление в ГИТИС, которое не увенчалось успехом с первого раза.
Железняк с улыбкой выслушала вежливый отказ в приемной комиссии и решила, что обязательно появится там вновь. Затем она устроилась на работу в кордебалет цирка. Будущей актрисе удалось побывать с гастролями в Японии. Спустя некоторое время Железняк зачислили в ГИТИС на курс к Марку Захарову.
Театральная биография Олеси Железняк началась еще в студенческие годы с эпизодических ролей в спектаклях «Женитьба Фигаро» и «Юнона и Авось». Под конец учебы Марк Захаров попросил девушку принести свое фото для фойе и отнести документы в отдел кадров «Ленкома». Так Олеся поняла, что принята в знаменитый театр Захарова. В 2000-м она получила диплом и начала регулярно выходить на сцену.
Дебют артистки в кино состоялся благодаря съемкам в картине «Ландыш серебристый». Главная роль молниеносно сделала Железняк популярной. Режиссеры заметили актрису и уже вскоре она снялась сериале «Провинциалы». Работа стала приносить неплохие деньги.
Настоящая слава обрушилась на актрису после выхода сериала «Моя прекрасная няня». Затем фильмография Железняк пополнилась еще одним очень популярным ситкомом «Сваты». Над этим проектом она работала вместе с Владимиром Зеленским еще до начала его политической карьеры.
В 2015 году артистку пригласили на дубляж мультфильма «Головоломка». Она озвучила Печаль. Олеся с радостью согласилась попробовать себя в новом амплуа.
Всего в фильмографии Олеси Железняк более 60 работ и множество наград. За яркую игру в начале карьеры Олеся была награждена премией Международного фонда имени Евгения Леонова и премией «Дебют» за работу в спектакле «Жестокие игры». Ее дважды награждали премией «Московского комсомольца». А еще она стала лауреатом престижной театральной награды «Чайка-2002».
Олеся Железняк вышла замуж в начале 2000-х. С будущим супругом Спартаком Сумченко она познакомилась еще на занятиях подготовительных курсов во ВГИКе. Даже когда оба абитуриента поступили в разные учебные заведения, их роман продолжил развиваться. Однако большая ревность присутствовала в их отношениях.
Спартак был уверен, что все парни вокруг мечтают только об Олесе. Самыми опасными соперниками он считал красавчика-актёра с параллельного курса с амплуа героя-любовника и оператора, который красиво фотографировал Железняк. Однажды, встречая свою девушку после учебы, Сумченко не выдержал и набросился с кулаками на молодого человека. Когда все произошло, актер испытал страшный стыд, ведь Олеся не оценила его поступка и осудила за драку. После окончания учебы, влюбленные все же решили пожениться.
В 2003 году у пары родился сын Савелий. Следующие дети, Агафья, Прохор и Фома появились на свет в ноябре 6, 7 и 8 числа 2006, 2010 и 2013 года соответственно. Муж Олеси Железняк присутствовал на всех родах и каждый раз не мог сдержать слёз.
Комплекс по поводу внешности всегда присутствовал в жизни Олеси Железняк. Она должна была выступать в «Ленкоме» с такими мастодонтами советского кинематографа, как Олег Янковский, Инна Чурикова, Александр Абдулов, Леонид Броневой. Начинающая артистка чувствовала себя недостойной, на репетициях была скованной и буквально не могла сказать ни слова.
Дошло до того, что Олеся перестала есть, практически не спала, а однажды чуть не потеряла сознание прямо на сцене. В итоге Железняк оказалась в больнице, причем в окружении пожилых людей, ведь состояние ее здоровья совсем не соответствовало возрасту.
На состоянии сказывались и терзающие мысли о личной жизни. Олеся не знала, стоит ли ей продолжать отношения с агрессором. Однако молодой человек проявил себя наилучшим образом. Каждый день он стоял у больничной койки, приносил фрукты и поддерживал. В итоге Железняк восстановилась и вернулась в театр.
Сегодня Олеся Железняк продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках театра «Ленком». Кроме того, она продолжает сниматься в кино.
В 2024 году с её участием вышли мини-сериалы «Орлинская. Молния Зевса» и «Орлинская. Козни амура», а также фильм «Один хороший день».
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Детство и юность Олеси Железняк
Олеся Железняк родилась 11 ноября 1974 года в Москве. Отец был грузчиком, а мать — швеей. У Олеси есть две старшие сестры Оксана и Людмила. Детство Железняк неразрывно связано с Украиной, где появились на свет ее родители, поэтому актриса имеет украинское происхождение. Однако, по словам самой Олеси, она считает себя русской. Благодаря старшей сестре Людмиле Железняк в детстве пристрастилась к чтению. А еще увлеклась танцами.
Близкие Олеси не планировали увидеть ее актрисой. Стоит отметить, что вместо Плехановского института народного хозяйства, на который мать указала дочери, девушка поступила в хореографическую студию колледжа культуры. Ее зачислили на курс Людмилы Бойцовой. Оттуда она отправилась в театральную студию на Арбате и уже следующим шагом стало поступление в ГИТИС, которое не увенчалось успехом с первого раза.
Железняк с улыбкой выслушала вежливый отказ в приемной комиссии и решила, что обязательно появится там вновь. Затем она устроилась на работу в кордебалет цирка. Будущей актрисе удалось побывать с гастролями в Японии. Спустя некоторое время Железняк зачислили в ГИТИС на курс к Марку Захарову.
Карьера Олеси Железняк
Театральная биография Олеси Железняк началась еще в студенческие годы с эпизодических ролей в спектаклях «Женитьба Фигаро» и «Юнона и Авось». Под конец учебы Марк Захаров попросил девушку принести свое фото для фойе и отнести документы в отдел кадров «Ленкома». Так Олеся поняла, что принята в знаменитый театр Захарова. В 2000-м она получила диплом и начала регулярно выходить на сцену.
Дебют артистки в кино состоялся благодаря съемкам в картине «Ландыш серебристый». Главная роль молниеносно сделала Железняк популярной. Режиссеры заметили актрису и уже вскоре она снялась сериале «Провинциалы». Работа стала приносить неплохие деньги.
«Мне платили 100 долларов за смену. Всего их у меня было 19. На тот момент это были огромные деньги. Я помню, что себе тогда купила пальто, сапоги, а остальные деньги отдала маме», — вспоминала Олеся.
Настоящая слава обрушилась на актрису после выхода сериала «Моя прекрасная няня». Затем фильмография Железняк пополнилась еще одним очень популярным ситкомом «Сваты». Над этим проектом она работала вместе с Владимиром Зеленским еще до начала его политической карьеры.
Татьяна Кравченко и Олеся Железняк (Фото: Инстаграм* @jeleznyak_official)
В 2015 году артистку пригласили на дубляж мультфильма «Головоломка». Она озвучила Печаль. Олеся с радостью согласилась попробовать себя в новом амплуа.
Всего в фильмографии Олеси Железняк более 60 работ и множество наград. За яркую игру в начале карьеры Олеся была награждена премией Международного фонда имени Евгения Леонова и премией «Дебют» за работу в спектакле «Жестокие игры». Ее дважды награждали премией «Московского комсомольца». А еще она стала лауреатом престижной театральной награды «Чайка-2002».
Личная жизнь Олеси Железняк
Олеся Железняк вышла замуж в начале 2000-х. С будущим супругом Спартаком Сумченко она познакомилась еще на занятиях подготовительных курсов во ВГИКе. Даже когда оба абитуриента поступили в разные учебные заведения, их роман продолжил развиваться. Однако большая ревность присутствовала в их отношениях.
Спартак был уверен, что все парни вокруг мечтают только об Олесе. Самыми опасными соперниками он считал красавчика-актёра с параллельного курса с амплуа героя-любовника и оператора, который красиво фотографировал Железняк. Однажды, встречая свою девушку после учебы, Сумченко не выдержал и набросился с кулаками на молодого человека. Когда все произошло, актер испытал страшный стыд, ведь Олеся не оценила его поступка и осудила за драку. После окончания учебы, влюбленные все же решили пожениться.
В 2003 году у пары родился сын Савелий. Следующие дети, Агафья, Прохор и Фома появились на свет в ноябре 6, 7 и 8 числа 2006, 2010 и 2013 года соответственно. Муж Олеси Железняк присутствовал на всех родах и каждый раз не мог сдержать слёз.
Олеся Железняк с семьей (Фото: Инстаграм* @jeleznyak_official)
«Я просто люблю его, мне не нужно, чтобы он меня завоевывал. Прекрасно обхожусь без подарков, а цветы приношу из театра», — делилась актриса.
Как Олеся Железняк довела себя до больницы
Комплекс по поводу внешности всегда присутствовал в жизни Олеси Железняк. Она должна была выступать в «Ленкоме» с такими мастодонтами советского кинематографа, как Олег Янковский, Инна Чурикова, Александр Абдулов, Леонид Броневой. Начинающая артистка чувствовала себя недостойной, на репетициях была скованной и буквально не могла сказать ни слова.
Дошло до того, что Олеся перестала есть, практически не спала, а однажды чуть не потеряла сознание прямо на сцене. В итоге Железняк оказалась в больнице, причем в окружении пожилых людей, ведь состояние ее здоровья совсем не соответствовало возрасту.
«Как мне потом объяснили врачи — там мне было самое место. Все мои органы оказались изношенными, как у древней старухи: не работали печень, почки, желудок, было истощение сердечной мышцы. Меня переводили из отделения в отделение. Начался нескончаемый круговорот обследований, процедур, уколов, капельниц. В результате моя карта распухла до гигантских размеров и стала даже толще, чем у пожилых пациентов, населяющих это медицинское учреждение», — вспоминала она.
На состоянии сказывались и терзающие мысли о личной жизни. Олеся не знала, стоит ли ей продолжать отношения с агрессором. Однако молодой человек проявил себя наилучшим образом. Каждый день он стоял у больничной койки, приносил фрукты и поддерживал. В итоге Железняк восстановилась и вернулась в театр.
Олеся Железняк сегодня
Сегодня Олеся Железняк продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках театра «Ленком». Кроме того, она продолжает сниматься в кино.
Олеся Железняк (Фото: Инстаграм* @jeleznyak_official)
В 2024 году с её участием вышли мини-сериалы «Орлинская. Молния Зевса» и «Орлинская. Козни амура», а также фильм «Один хороший день».
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