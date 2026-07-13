Оставил сына в морге и улетел в Израиль: за что Александра Домогарова травят зрители и как он связан с ДТП, виновником которого считают Ефремова
Легендарный актёр Александр Домогаров однажды признался: «Если честно, я ни с кем не дружу». Это откровение многое объясняет в его биографии. «Гардемарин» обладал редким магнетизмом, который притягивал к нему толпы. Однако за обаятельной внешностью скрывался непростой, вспыльчивый нрав. Далеко не каждый мог ужиться с таким характером. Жизнь звезды «Бандитского Петербурга» напоминала поле боя. Он постоянно оказывался в центре скандалов, а недоброжелатели лишь ждали удобного момента, чтобы нанести удар. Почему знаменитость, которого обожают миллионы, остаётся самым закрытым и противоречивым артистом своего поколения, читайте в материале «Радио 1».
«Никто не знает мою жизнь, но все о ней пишут»: откровения бунтаряАлександр Домогаров вырос в московской интеллигентной семье, где царили строгая дисциплина и любовь к искусству. Отец юноши, фронтовик и бывший артист, а впоследствии руководитель «Росконцерта», мечтал, чтобы сын пошёл по его стопам — стал военным, а не актёром.
Узнав о решении поступать в Щукинское училище, мужчина с досадой бросил: «Ну, иди в артисты, если больше ни на что не способен». К сожалению, глава семьи ушёл из жизни, когда Александру было всего 27 лет, так и не увидев актёрского триумфа наследника. Мать же всегда и во всём поддерживала первенца, мальчик доверял секреты и всегда советовался с ней. Она умерла, когда Домогарову исполнилось 38 лет. Потеря обоих родителей оказалась первой настоящей трагедией в жизни знаменитости.
Следующей жестокой трагедией в жизни коренного москвича стала смерть его сына Дмитрия. Едва отметив совершеннолетие, актёр женился на девушке, которую знал с детства. Вскоре у пары родился первенец. К сожалению, семейная жизнь не сложилась. После развода женщина всячески препятствовала общению Александра с ребёнком и запрещала заниматься его воспитанием. Но иногда им все же удавалось видеться и лишь спустя годы, когда Дмитрий повзрослел отец с сыном, смогли наладить близкие отношения. Однако 2008 год перечеркнул всё. До той страшной трагедии вера не занимала важного места в жизни Александра Домогарова — актёр бывал в храме только по большим праздникам и не изнурял себя постом. Но внезапная гибель 23-летнего Дмитрия стала для него настоящим ударом, мужчина буквально не понимал, как жить дальше.
«Когда погиб старший сын, я просто не знал, что делать. А ведь нужно было что-то делать, куда-то ехать, что-то организовывать. Друзья посоветовали сходить в храм. И я пошел. С того момента у меня началось какое-то сближение с религией», — признался телеведущий «СтарХиту».Дмитрий погиб под колёсами автомобиля. Его и ещё нескольких ребят сбил внедорожник, водитель которого не справился с управлением.
«Я не знаю, почему Бог наказывает детей за грехи родителей. Не знаю, как на это реагировать. Пожалуй, это единственный момент, с которым мне сложно смириться в религии», — подытожил легенда кинематографа.Тем временем в медиаространстве появились публикации, обвинявшие актёра в чёрствости: писали, что в день похорон актёр улетел на гастроли в Израиль и даже не простился с сыном. На самом деле Домогаров, провёл в морге всю ночь перед вылетом. Сами гастроли превратились для него в «личный ад» — об этом народный артист России позже рассказал в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1». Пережившему утрату ребёнка актёру приходилось выходить на сцену с разбитым сердцем.
Именно эти бесцеремонные спекуляции на чужом горе заставили Александра возненавидеть прессу. Журналисты грубо нарушали его личные границы.
«Никто из них ничего обо мне не знает, но все уверены, что в курсе любых подробностей моей жизни», — с горечью говорил Домогаров в интервью «7Дней».
Почему Александр Домогаров больше не даёт интервьюТравля со стороны прессы после трагедии с сыном привела к тому, что Александр Домогаров полностью отвернулся от журналистов. Постоянное искажение фактов и внимание к каждой мелочи его жизни заставили актёра замкнуться и надолго прекратить любые контакты с медиа. Связь артиста с женщинами также часто оказывалась в центре сплетен. Его романы были полны страстей, но обычно быстро заканчивались громкими скандалами. Однако у Домогарова были и стабильные отношения.
Со второй женой, театральной костюмершей Ириной Гуненковой, секс-символ 90-х прожил десять лет, бывшие супруги тепло общались вплоть до её смерти. Их общий сын Александр также стал актёром. Третий союз артиста с актрисой Натальей Громушкиной оказался крайне непростым. Их брак запомнился публике громкими разборками и открытым выяснением отношений. Журналисты с удовольствием обсуждали каждую деталь, доходя до прямых осуждений Домогарова в домашнем насилии. Сам «Русский Ален Делон» позже называл этот период крайне тяжёлым. Расставание с Натальей стало для него настоящей трагедией. В порыве отчаяния мужчина даже предпринял попытку свести счёты с жизнью. Вскоре после предыдущего разрыва случился роман с Мариной Александровой, начавшийся на съёмках фильма «Звезда эпохи». Эта амурная история оказалась очень короткой. Токсичный союз просуществовал всего два года и запомнился громкими публичными разборками.
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Пресса моментально отреагировала на конфликт. Журналисты выдвинули против актёра серьёзные обвинения, заявив о пристрастии Александра к спиртному и применении физической силы. Любые публикации о его частной жизни сразу вызывали у артиста бурную реакцию. Домогаров яростно отвергал неприятные слухи о себе. В диалоге с репортёрами герой-любовник нередко переходил на грубость и открытую агрессию. Неоднократно звучали и прямые угрозы судебными разбирательствами. Однако подобные вспышки гнева лишь провоцировали новые волны негативных заголовков.
Что на самом деле стояло за затянувшимся прощанием ДомогароваВскоре внимание СМИ переключилось с личной жизни на профессиональные трудности артиста. Осенью 2021 года в изданиях заговорили о возможном уходе корифея сцены из Театра имени Моссовета, где тот прослужил почти три десятилетия. По данным прессы, причиной разногласий стал конфликт с новым художественным руководителем Евгением Марчелли, который сменил на этом посту Павла Хомского. Прежний худрук всегда высоко ценил талант Домогарова и считал его одним из ведущих мастеров труппы.
Новый директор кардинально обновил репертуар и сменил творческий вектор. Часть труппы заменили, а кто-то покинул стены театра добровольно. Домогаров не принял такие перемены, а когда в СМИ заговорили о его увольнении, то не стал отрицать слухи. Напротив, сам подтвердил намерение покинуть сцену. Впрочем, на окончательный и бесповоротный шаг признанному мэтру потребовалось ещё три года. Сначала актёр решил выполнить свои профессиональные обязательства и доиграл все заявленные спектакли, где у него не было замены. Съездил на гастроли в Санкт-Петербург, где был полный аншлаг. Вскоре имя легенды появилось на афише новой постановки и это породило среди зрителей слухи о том, что заявление об уходе было лишь пиар-ходом, и на самом деле маэстро остаётся в труппе.
Однако конфликт с руководством лишь набирал обороты. Весной 2024 года Домогаров окончательно покинул театр. По словам коллег, к тому моменту знаменитость просто выдохся, бесконечно отстаивая свою позицию.
«Ядовитая среда»: почему Гардемарин удалил все аккаунты и теперь общается только с избраннымиВ прошлом Домогаров ценил обратную связь от поклонников и вёл несколько аккаунтов в соцсетях. Однако его попытки наладить диалог с аудиторией регулярно заканчивались скандалами. Виной всему служил взрывной темперамент звезды и категорическое неприятие чужих мнений.
Подобная реакция моментально притягивала армию недоброжелателей. Ссоры в комментариях вспыхивали из-за малейшего повода и затягивались на несколько суток. В результате чего артист удалял страницы, надолго пропадал из цифрового пространства, а затем внезапно возвращался и всё повторялось. Последний громкий скандал в сети произошёл в июне 2020 года. Тогда Домогаров резко высказался о массовой травле Михаила Ефремова, виновника смертельного ДТП. В своём посте виртуоз просил «не бросать камни» в коллегу. Старейшина труппы признался, что из-за злобы публики перестал уважать своих зрителей.
После чего ему стало тяжело выходить на сцену. После волны оскорблений за пост в защиту Ефремова Домогаров удалил все соцсети, назвав их «ядовитой» средой. Позже легендарный Де Бюсси вернулся в интернет, но ведёт лишь один закрытый аккаунт, где общается только с преданными зрителями.