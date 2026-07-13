Оставил сына в морге и улетел в Израиль: за что Александра Домогарова травят зрители и как он связан с ДТП, виновником которого считают Ефремова

13 июля 2026, 19:48

Александр Домогаров (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Легендарный актёр Александр Домогаров однажды признался: «Если честно, я ни с кем не дружу». Это откровение многое объясняет в его биографии. «Гардемарин» обладал редким магнетизмом, который притягивал к нему толпы. Однако за обаятельной внешностью скрывался непростой, вспыльчивый нрав. Далеко не каждый мог ужиться с таким характером. Жизнь звезды «Бандитского Петербурга» напоминала поле боя. Он постоянно оказывался в центре скандалов, а недоброжелатели лишь ждали удобного момента, чтобы нанести удар. Почему знаменитость, которого обожают миллионы, остаётся самым закрытым и противоречивым артистом своего поколения, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Никто не знает мою жизнь, но все о ней пишут»: откровения бунтаря Почему Александр Домогаров больше не даёт интервью Что на самом деле стояло за затянувшимся прощанием Домогарова «Ядовитая среда»: почему Гардемарин удалил все аккаунты и теперь общается только с избранными

«Никто не знает мою жизнь, но все о ней пишут»: откровения бунтаря



Александр Домогаров (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

«Когда погиб старший сын, я просто не знал, что делать. А ведь нужно было что-то делать, куда-то ехать, что-то организовывать. Друзья посоветовали сходить в храм. И я пошел. С того момента у меня началось какое-то сближение с религией», — признался телеведущий «СтарХиту».

«Я не знаю, почему Бог наказывает детей за грехи родителей. Не знаю, как на это реагировать. Пожалуй, это единственный момент, с которым мне сложно смириться в религии», — подытожил легенда кинематографа.



Александр Домогаров (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

«Никто из них ничего обо мне не знает, но все уверены, что в курсе любых подробностей моей жизни», — с горечью говорил Домогаров в интервью «7Дней».

Почему Александр Домогаров больше не даёт интервью



Мария Александрова и Александр Домогаров (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

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Что на самом деле стояло за затянувшимся прощанием Домогарова



Александр Домогаров (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

«Ядовитая среда»: почему Гардемарин удалил все аккаунты и теперь общается только с избранными