Откровенные фото и связь с Обамой: за что недолюбливают Меланию Трамп, почему она не поладила с дочерью мужа и врала про образование?

13 июля 2026, 19:24

Мелания Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Модель из маленькой Словении, мечтавшая о тихой семейной жизни, вопреки собственным ожиданиям стала первой леди Америки. Однако за безупречными нарядами и ледяной улыбкой Мелании Трамп скрываются годы скандалов, молчаливого соперничества с падчерицей Иванкой и даже откровенная фотосессия, которую оппоненты пытались превратить в оружие против неё. Какие тайны хранит самая загадочная хозяйка Белого дома — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство Мелании Трамп: тихая Севница и первые шаги к славе Ради чего Мелания Трамп бросила университет Что скрывалось за отказом Трампу? Плагиат, прикосновения и надпись, взорвавшая соцсети Скандалы с участием Милании Трамп

Детство Мелании Трамп: тихая Севница и первые шаги к славе

Ради чего Мелания Трамп бросила университет



Мелания Трамп (Фото: РИА Новости/Алексей Алексеев)

Что скрывалось за отказом Трампу?

«Что это? Я не собираюсь вести с тобой дела», —парировала она.



Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Сергей Булкин)

Плагиат, прикосновения и надпись, взорвавшая соцсети

Совратила юного сына подруги и отомстила мужу за стриптизершу: постыдные тайны дочери Валентины Талызиной всплыли на шоу «Секрет на миллион»



Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп (Фото: РИА Новости/Игорь Наймушин)

Скандалы с участием Милании Трамп