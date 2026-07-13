Откровенные фото и связь с Обамой: за что недолюбливают Меланию Трамп, почему она не поладила с дочерью мужа и врала про образование?
Модель из маленькой Словении, мечтавшая о тихой семейной жизни, вопреки собственным ожиданиям стала первой леди Америки. Однако за безупречными нарядами и ледяной улыбкой Мелании Трамп скрываются годы скандалов, молчаливого соперничества с падчерицей Иванкой и даже откровенная фотосессия, которую оппоненты пытались превратить в оружие против неё. Какие тайны хранит самая загадочная хозяйка Белого дома — читайте в материале «Радио 1».
Детство Мелании Трамп: тихая Севница и первые шаги к славеСловенский городок Севница, уютно прижавшийся к реке Саве, в 1970-х годах казался сонным и отстранённым от мира. В этой тишине, среди зелёных холмов социалистической Югославии, прошло детство Мелании Кнавс. Девочка росла в трудолюбивой и скромной семье: отец Виктор торговал автозапчастями, а мать Амалия работала на местной швейной фабрике. В их доме всегда царил идеальный порядок. От родительницы дочь унаследовала тонкий вкус и невероятное терпение.
По вечерам наследница с интересом наблюдала, как Амалия рисует эскизы платьев. Уже в пять лет будущая модель впервые вышла на подиум в Любляне, демонстрируя мамины наряды прямо в стенах швейного цеха. Она рано научилась превращать обычные вещи в стильные и тем самым выделяться из толпы.
Ради чего Мелания Трамп бросила университетПосле школы уроженка Словении поступила в училище фотографии и дизайна, а затем — на факультет архитектуры Люблянского университета. В юности у неё был роман с харизматичным Питером Бутолном, который позже стал политиком. Однако отношения быстро прекратились: Питера забрали в армию, а Мелания не стала ждать.Вскоре судьба сделала крутой поворот. Девушка выиграла конкурс на должность пресс-секретаря итальянской киностудии «Чинечитта» в Риме. Мир моды оказался привлекательнее архитектурных чертежей, и через год девушка бросила университет ради карьеры модели. Много лет спустя этот шаг для неё обернулся неприятными последствиями. В официальной биографии на сайте Белого дома указали, что у первой леди есть высшее образование.
Обнаружив неточность, американские избиратели устроили скандал, а Мелания предпочла промолчать. В 90-е годы модельный бизнес Милана и Парижа славился шумными вечеринками. Роскошь и ночная жизнь вскружили голову не одной юной особе. Однако Мелания Кнавс выбрала путь строгого аскета. Фотомодель из Восточной Европы избегала тусовок, всегда приходила вовремя и заслужила репутацию безупречного профессионала. Холодная красота будущей хозяйки Белого дома идеально подходила для рекламы элитной косметики и ювелирных украшений. Переехав в Нью-Йорк, девушка быстро украсила обложки топовых глянцевых журналов.
Что скрывалось за отказом Трампу?Совладелец агентства Metropolitan Models лично представил девушку проходившему мимо бизнесмену. На тот момент Мелании было 28 лет, а Дональду — уже 52. На вечеринке Трамп попросил у неё номер телефона. Бойкая манекенщица ответила отказом, но в ответ попросила контакты собеседника. Магнат протянул словенке стандартную визитку, при виде которой молодая женщина возмутилась.
«Что это? Я не собираюсь вести с тобой дела», —парировала она.Поняв намёк, миллиардер оставил все свои личные номера: рабочий, домашний в Нью-Йорке и из резиденции Мар-а-Лаго. Бурный роман развивался в момент развода девелопера с Марлой Мейплз. Когда Мелания усомнилась в серьёзности намерений бизнесмена, то просто уехала на родину. Дональд последовал за ней, осознав, что встретил особенную женщину. Предложения руки и сердца пришлось ждать целых пять лет. В Палм-Бич потомок шотландских иммигрантов преподнёс возлюбленной кольцо с 12-каратным бриллиантом. Пышная свадьба и рождение в 2006 году сына Бэррона ознаменовали новый этап.
Мелания полностью посвятила себя материнству, искренне полагая, что навсегда ушла из публичного поля. Однако судьба готовила супруге застройщика совсем иной сценарий.
Плагиат, прикосновения и надпись, взорвавшая соцсетиСтатус первой леди резко изменил жизнь Мелании. Каждый шаг супруги президента оказался под пристальным вниманием прессы. В 2016 году разразился первый скандал. На съезде Республиканской партии миссис Трамп произнесла речь, целые абзацы которой дословно копировали выступление Мишель Обамы.
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Спичрайтер Дональда взяла вину на себя, но репутация жены президента пострадала. Сама Мелания Трамп в мемуарах позже признала, что речь содержала «неоспоримые сходства» с выступлением Обамы, и обвинила команду кампании в том, что те не проверили текст перед эфиром. Накануне выборов оппоненты опубликовали откровенную фотосессию супруги Трампа для французского журнала. Ставка делалась на то, что пуританская Америка не оправится от увиденного.
Однако Дональд отреагировал спокойно и назвал эти снимки «высоким искусством». Сама экс-манекенщица позже призналась, что никогда не стыдилась своего тела. В 2017 году во время поездки в Израиль объективы зафиксировали, как бывшая фотомодель резко отдёрнула руку, когда муж попытался взять её за ладонь. Это сразу породило слухи о разводе. Позже первая леди объяснила жест строгим следованием протоколу, согласно которому президент должен идти чуть впереди. Самый громкий скандал случился в 2018 году. Посещая приют для детей-мигрантов в Техасе, Мелания надела обычную куртку с надписью: «Мне правда все равно. А тебе?». Этот наряд вызвал волну возмущения. Трамп заявил, что это послание лживым СМИ. Однако биографы полагают, что скрытый выпад был адресован падчерице Иванке, с которой у мачехи была конфронтация.
Скандалы с участием Милании ТрампВо время гуманитарной поездки в Кению Мелания появилась в белом пробковом шлеме. В Африке этот головной убор прочно ассоциируется с колониальным прошлым, что снова вызвало волну критики. Ситуацию усугубила бывшая подруга Стефани Уинстон-Уолкофф, выпустившая книгу с секретными аудиозаписями. В них первая леди США обсуждала детей-мигрантов без малейшего сочувствия, хотя пресс-служба администрации, публиковала заявления о поддержке.
Настоящей точкой невозврата стало 6 января 2021 года — день штурма Капитолия. Пока толпа громила здание, Мелания занималась инвентаризацией ковров и фарфора. Пресс-секретарь Стефани Гришэм умоляла её призвать протестующих к спокойствию, но получила твёрдый отказ. Позже, в интервью Fox News в 2022 году и в своих мемуарах «Мелания» (2024), она заявила, что была «не в курсе» событий, поскольку выполняла свои обязанности. Однако инсайдеры уверяли: первая леди всё осознавала, но предпочла не вмешиваться.