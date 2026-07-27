Поцелуй с фанаткой и домашнее насилие: темная сторона жизни Анны Курниковой и её детей от Иглесиаса. Почему русская теннисистка замечена в инвалидном кресле?

27 июля 2026, 17:27

Анна Курникова (Фото: Инстаграм* @annakournikova)

Мировая слава спортсменки была обусловлена не столько спортивными титулами, сколько её уникальной способностью превратить теннис в яркое шоу. Анна Курникова покоряла корты, снималась в клипах с мировыми звёздами и кружила головы самым известным мужчинам планеты. Но за блеском славы скрывались слухи о криминальном прошлом, тайные романы и трагедии. А недавно её заметили в инвалидном кресле. Что на самом деле происходит с одной из самых обсуждаемых теннисисток 90-х и как сегодня выглядят её четверо детей, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как Анна Курникова пробилась в большой теннис Криминальный авторитет и слухи о романе: что скрывает прошлое Курниковой? Что на самом деле было между Курниковой, Фёдоровым и Павлом Буре? Почему королева парного разряда до сих пор без штампа в паспорте? Что известно о большой семье теннисной звезды Почему Курникова оказалась в инвалидном кресле

Как Анна Курникова пробилась в большой теннис



Анна Курникова (Фото: Инстаграм* @annakournikova)

«Мне очень помогла тогда моя мама. Без мамы я б никогда не стала звездою тенниса. Мы стали одними из первых в России, кто выкарабкался на арену большого тенниса. Мы приехали в США, не зная английского. Но многого с нею вдвоём добились», — признавалась Аня.

Криминальный авторитет и слухи о романе: что скрывает прошлое Курниковой?

Что на самом деле было между Курниковой, Фёдоровым и Павлом Буре?



Анна Курникова (Фото: Инстаграм* @annakournikova)

Почему королева парного разряда до сих пор без штампа в паспорте?

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«Я никогда не придавал большого значения куску бумаги с подписью. Наверное, потому что мои родители в своё время развелись. Печать вовсе не делает тебя счастливым. Аня со мною полностью согласна. Мы оба верим в честность и порядочность друг друга», — написал певец.

Что известно о большой семье теннисной звезды



Дети Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса (Фото: Инстаграм* @annakournikova)

Почему Курникова оказалась в инвалидном кресле