Поцелуй с фанаткой и домашнее насилие: темная сторона жизни Анны Курниковой и её детей от Иглесиаса. Почему русская теннисистка замечена в инвалидном кресле?
Мировая слава спортсменки была обусловлена не столько спортивными титулами, сколько её уникальной способностью превратить теннис в яркое шоу. Анна Курникова покоряла корты, снималась в клипах с мировыми звёздами и кружила головы самым известным мужчинам планеты. Но за блеском славы скрывались слухи о криминальном прошлом, тайные романы и трагедии. А недавно её заметили в инвалидном кресле. Что на самом деле происходит с одной из самых обсуждаемых теннисисток 90-х и как сегодня выглядят её четверо детей, читайте в материале «Радио 1».
Как Анна Курникова пробилась в большой теннисАнна родилась 7 июня 1981 года в Москве. Её отец, Сергей Курников, был чемпионом страны по греко-римской борьбе и преподавателем физкультуры, мать, Алла Курникова, — тренер по теннису. С пяти лет Анна начала заниматься в московских клубах «Спартак» и «Сокольники» под руководством мастера спорта Ларисы Преображенской.
В 1994 году Курникова выиграла неофициальное мировое первенство в возрастной категории до 14 лет. В конце 1995 года начинающая теннисистка возглавила мировой юниорский рейтинг ITF и начала профессиональную карьеру. В 1996 году 15-летняя Анна Курникова дебютировала на Олимпийских играх в Атланте, став самой молодой участницей Олимпиад в истории России среди всех видов спорта. В том же году москвичка дошла до четвёртого раунда Открытого чемпионата США (US Open), установив рекорд для российских теннисисток такого возраста на турнирах Большого шлема.
«Мне очень помогла тогда моя мама. Без мамы я б никогда не стала звездою тенниса. Мы стали одними из первых в России, кто выкарабкался на арену большого тенниса. Мы приехали в США, не зная английского. Но многого с нею вдвоём добились», — признавалась Аня.В 1999 году Курникова впервые в истории российского тенниса возглавила мировой рейтинг WTA в парном разряде. За время профессиональной карьеры юная спортсменка выиграла 16 турниров WTA в парах, не имея при этом титулов в одиночном разряде.
Криминальный авторитет и слухи о романе: что скрывает прошлое Курниковой?В конце 90-х и начале 2000-х годов ряд британских таблоидов публиковал неподтверждённые сведения о финансировании раннего этапа карьеры Анны Курниковой. Согласно этим сообщениям, поддержку теннисистке якобы оказывал Яков Гофман, которого пресса характеризовала как московского криминального авторитета. В публикациях говорилось, что на обучение, проживание спортсменки в США и приобретение экипировки было потрачено около 500 тысяч долларов.
Также таблоиды распространяли информацию о романе между Гофманом и матерью теннисистки, Аллой Курниковой. Однако ни сама чемпионка, ни её семья эти домыслы не подтверждали. В официальных источниках этих данных нет. Согласно сообщениям прессы, общение Аллы Курниковой и Якова Гофмана прекратилось после переезда Анны в США. Таблоиды сообщали, что позднее Гофман пытался встретиться с ней на одном из теннисных турниров в столице, однако получил отказ.
В 1998 году Яков Гофман был убит в Москве. Правоохранительные органы квалифицировали это преступление как заказное убийство, связанное с переделом сфер влияния между организованными преступными группировками.
Что на самом деле было между Курниковой, Фёдоровым и Павлом Буре?В середине 90-х годов рекордсменка состояла в длительных романтических отношениях с хоккеистом Сергеем Фёдоровым, который в то время выступал в НХЛ. Однако сведения об их официальном браке в 1995 году не соответствуют действительности: пара никогда не связывала себя брачными узами.Сообщения о том, что Фёдоров и Буре соперничали за Курникову, так и остались газетными слухами без реальных подтверждений. Союз Анны и Фёдорова завершился в начале 2000-х годов. Одной из причин разрыва СМИ называли расстояние: рыцарь льда играл в Северной Америке, а теннисистка жила и тренировалась во Флориде.
Почему королева парного разряда до сих пор без штампа в паспорте?В 1999–2000 годах Анна возглавляла мировой рейтинг WTA в парном разряде. В 2003 году она завершила профессиональную спортивную карьеру из-за хронических болей в спине. К этому времени Курникова уже построила карьеру в медиаиндустрии: королева ракетки появлялась на обложках профильных и глянцевых журналов, участвовала в рекламных кампаниях и снималась в музыкальных клипах. В 2001 году на съёмках клипа Энрике Иглесиаса на песню «Escape» звезда корта познакомилась с певцом.
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Позднее исполнитель в интервью признавался, что изначально их общение не складывалось: музыкант считал её капризной, а спортсменка видела в нём высокомерного зануду. Однако впоследствии их профессиональные отношения переросли в долгий роман. У пары трое детей, хотя официально отношения возлюбленные не регистрировали.
В соцсетях испанский мачо признался, что не считает штамп в паспорте главным в отношениях.
«Я никогда не придавал большого значения куску бумаги с подписью. Наверное, потому что мои родители в своё время развелись. Печать вовсе не делает тебя счастливым. Аня со мною полностью согласна. Мы оба верим в честность и порядочность друг друга», — написал певец.