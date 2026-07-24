Злополучная поездка Максима Галкина**, распад ЕС и полное поражение Украины: пророческие предсказания Михаила Задорнова, которые уже сбылись

24 июля 2026, 14:31

Михаил Задорнов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В беспросветные и тяжёлые 90-е годы искромётные шутки пародиста буквально спасали россиян от уныния, возвращая им веру в себя и страну. Со временем вектор его интересов сместился: писатель с головой ушёл в патриотические изыскания в области мировой истории и лингвистики. Знакомые Михаила Задорнова считают, что юморист был наделён удивительным даром предвидения. Сегодня легендарные монологи кумира миллионов воспринимаются публикой уже не просто как сатира, а как пугающие пророчества. Почему он отказался от операции, кто подарил ему куклу вуду и какие предсказания стали реальностью, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что известно о его последних днях и обстоятельствах смерти Михаил Задорнов и его женщины: с кем юморист прошёл жизненный путь Пророчества сатирика, которые заставляют задуматься

Что известно о его последних днях и обстоятельствах смерти



Михаил Задорнов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

«И вдруг на последнем пригорке Миша исчез из нашего поля зрения. По прошествии получаса мы поняли: что-то случилось. Через 40 минут Миша появился в сопровождении инструктора, странный и заторможенный. Когда он снял шапку, мы увидели громадную гематому на пол-лица. Максим** мгновенно вызвал скорую. В машине Миша вдруг перешёл на английский. Вначале это нас обнадёжило, а потом испугало. Дальше он говорил с санитарами только на английском», — написала безутешная супруга.

«Память вернулась внезапно в тот же день, когда при осмотре врачей ему показали счёт за один день пребывания в клинике. Миша сказал, что болеть в Швейцарии — слишком дорогое и бессмысленное удовольствие. И в тот же день выписался, — писала Бомбина в своих мемуарах.

(Фото: istockphoto/LesDaMore)

«У Задорнова все всегда горело, он говорил: «Сердце горит, и жизнь радует!» Он даже в диагноз не верил… Очень печально, что так случилось, а мог же быть другой сюжет. Мне известно, что Михаилу Николаевичу подарили метровую куклу вуду. Куклы нельзя нарекать именем человека, а Задорнов с удовольствием принял презент», — рассказала медиум.

«Кукла была непонятна, может, там было что-то внутри, какой-то свёрток… Она как-то плохо влияла на него, и через полгода Михаил Николаевич стал плохо выглядеть. Подарок точно сделал близкий человек, возможно, женщина», — добавила Селицкая.

«Сегодня по просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принёс Богу покаяние в таинстве исповеди в Казанском соборе г. Москвы. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин», — рассказал в соцсетях священник Андрей Новиков.

Михаил Задорнов и его женщины: с кем юморист прошёл жизненный путь



Велта Калнберзина, Людмила Задорнова, Елена Бомбина и Елена Задорнова (Фото: РИА Новости/Стрингер)

«Смущаясь, я рассказала Задорнову, что с юности собираю его рассказы из журнала. Он был польщён, но точно не поверил! Пришлось на следующий день в доказательство принести зелёный портфель с его первыми рассказами», — рассказывала вдова.



Михаил Задорнов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

«Содержимое нас всех сразило. До слёз! Больше 25 лет Миша собирал все вещи дочери — детские рисунки, поделки, альбомы, открытки ему, спортивные грамоты и дипломы. Он сохранил её детские локоны в серебряной коробочке, первые написанные на клочке бумаги слова. Но меня прорвало, как плотину, от слёз, когда я увидела в чемодане сохраненные им детские варежки дочери. Вот тебе и язвительный сатирик, и циник!» — ностальгировала вдова.

«Дочь! У меня сложилось сейчас ощущение, что я сам с собой ругаюсь. Или со своим отражением в зеркале. Пора прекращать это делать», — приводит слова сатирика «360.ru».

«Скажу всем тем, кто говорит, что, мол, задорновская дочка вдруг родила. Троих. И в ряд, не устанавливая точки. Да, родила! Назло вражде! И не от русского, к тому же», — написала Елена Задорнова в блоге.



Марина Орлова (Фото: ВКонтакте @marinaorlovaofficial)

«Для меня он был старшим товарищем, учителем, наставником», — цитирует артистку «РЕН ТВ».

«Сначала писала ему лично, когда он в Германии был. Но у него же есть семья. И она заняла жёсткую позицию — никого к нему не допускать. Я не хотела на них как-то давить. Целый год он боролся. И эмоционально им было тяжело. Даже прощание с ним сделали камерным. Я задала вопрос о прощании. Мне мягко сказали, что будут только близкие», — вспоминала Марина Орлова в интервью журналу «Караван историй».

Пророчества сатирика, которые заставляют задуматься

«Украина войдёт в историю как страна, народ которой решил, что не хочет больше жить плохо, и стал жить ещё хуже. Украина как Ватикан: если над Майданом появляется чёрный дым — надо ждать смены папы», — высказался сатирик.

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«Отважный поступок: Генпрокуратура Украины завела дело на российский Генштаб и прислала повестку. Надо явиться, причём всем составом, вместе с армией», — шутил Задорнов.

«Мировые новости, 2018 год. США умоляют Россию забрать обнаглевших хохлов обратно в СССР», — говорил с иронией пародист.



Михаил Задорнов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

«Россия в очередной раз положила на то, что наложили в США», — говорится в этой шутке.

«У нас есть государство, а есть Родина. И враг каждый раз вычисляет слабость государства, но никогда не знает враг силы Родины», — сказал «Предсказамус».

«Скоро в Евросоюз будут входить только Германия, страны Балтии, Польша и, конечно же, Украина! Вот тогда немцам аукнутся все их сегодняшние гадости по отношению к нам. Потащат на себе нахлебников, узнают, каково было Советской России», — высказался сценарист.