Злополучная поездка Максима Галкина**, распад ЕС и полное поражение Украины: пророческие предсказания Михаила Задорнова, которые уже сбылись
В беспросветные и тяжёлые 90-е годы искромётные шутки пародиста буквально спасали россиян от уныния, возвращая им веру в себя и страну. Со временем вектор его интересов сместился: писатель с головой ушёл в патриотические изыскания в области мировой истории и лингвистики. Знакомые Михаила Задорнова считают, что юморист был наделён удивительным даром предвидения. Сегодня легендарные монологи кумира миллионов воспринимаются публикой уже не просто как сатира, а как пугающие пророчества. Почему он отказался от операции, кто подарил ему куклу вуду и какие предсказания стали реальностью, читайте в материале «Радио 1».
Что известно о его последних днях и обстоятельствах смертиГений сатиры ушёл из жизни 10 ноября 2017 года в Москве. Официальной причиной смерти стал рак головного мозга. В свои последние месяцы писатель принял тяжёлое, но осознанное решение: Задорнов отказался от бесперспективной терапии, предпочтя провести остаток дней в кругу самых близких людей, а не в больничных стенах.
Широкой публике о страшном диагнозе стало известно примерно за год до его кончины. Однако позже вскрылись трагические детали: ещё за несколько лет до рокового исхода врачи обнаружили у юмориста небольшое доброкачественное новообразование. Медики настоятельно рекомендовали срочное хирургическое вмешательство, но пародист, будучи заложником своего плотного гастрольного и рабочего графика, отложил операцию. Эта роковая отсрочка в итоге привела к необратимым последствиям.
По воспоминаниям друзей, Задорнов был человеком, который всегда настаивал на своём и редко прислушивался к чужим советам. Существует и более специфическая, почти мистическая версия, объясняющая фатальную беспечность сатирика в вопросах собственного здоровья. Согласно этой популярной легенде, ещё в юные годы одна знакомая гадалка по имени Любочка предрекла Михаилу: у него обнаружится опухоль, но она непременно окажется доброкачественной. Поначалу драматург воспринял это пророчество со свойственным ему скепсисом и иронией. Однако, получив реальный медицинский вердикт спустя десятилетия, титулованный шутовник вдруг вспомнил те давние слова.
Соратники убеждены: если эта история не вымысел, то именно вера в это «благополучное» предсказание могла сыграть с ним злую шутку: Задорнов, возможно, слишком рано успокоился, недооценил реальную угрозу и не стал предпринимать решительных действий. Несколько лет назад вдова юмориста Елена Бомбина выпустила книгу мемуаров «Другой Задорнов», в которой озвучила неожиданную гипотезу о природе болезни упруга. Она предположила, что фатальная опухоль мозга могла стать прямым следствием травмы головы, полученной мастером пера во время катания на горных лыжах в Швейцарии. В том злополучном путешествии компанию Задорнову составлял его коллега по цеху, ныне признанный иноагентом, Максим Галкин**. По словам Елены, Михаил Николаевич тогда проявил роковую беспечность, полностью проигнорировав необходимость использования защитного шлема и специальной экипировки.
«И вдруг на последнем пригорке Миша исчез из нашего поля зрения. По прошествии получаса мы поняли: что-то случилось. Через 40 минут Миша появился в сопровождении инструктора, странный и заторможенный. Когда он снял шапку, мы увидели громадную гематому на пол-лица. Максим** мгновенно вызвал скорую. В машине Миша вдруг перешёл на английский. Вначале это нас обнадёжило, а потом испугало. Дальше он говорил с санитарами только на английском», — написала безутешная супруга.
Тревожные симптомы на этом не закончились. В какой-то момент сатирик неожиданно произнёс свою знаменитую коронную фразу: «Ну, тупые». Однако «Предсказамус» совершенно не мог понять, к кому именно эти слова относились, и к тому же моментально забывал любую информацию, которую ему пытались донести. Окружающим пришлось напоминать травмированному гению, что этим ёмким определением он когда-то традиционно характеризовал американцев.
Временные провалы в памяти вынудили Задорнова задержаться в швейцарской клинике на несколько суток. Тем не менее выздоровление наступило столь же стремительно и непредсказуемо, как и сам внезапный приступ недомогания.
«Память вернулась внезапно в тот же день, когда при осмотре врачей ему показали счёт за один день пребывания в клинике. Миша сказал, что болеть в Швейцарии — слишком дорогое и бессмысленное удовольствие. И в тот же день выписался, — писала Бомбина в своих мемуарах.(Фото: istockphoto/LesDaMore)
А несколько лет назад близкая знакомая Михаила Задорнова озвучила мистическую версию кончины сатирика. Как заявила в эфире программы «Пусть говорят» экстрасенс Альбина Селицкая, роковую роль в судьбе юмориста мог сыграть зловещий презент — кукла вуду. Женщина, поддерживавшая дружеские отношения с артистом, убеждена: незадолго до смерти Михаил Николаевич получил этот предмет, от которого мастеру слова следовало немедленно отказаться из-за его разрушительной энергетики.
«У Задорнова все всегда горело, он говорил: «Сердце горит, и жизнь радует!» Он даже в диагноз не верил… Очень печально, что так случилось, а мог же быть другой сюжет. Мне известно, что Михаилу Николаевичу подарили метровую куклу вуду. Куклы нельзя нарекать именем человека, а Задорнов с удовольствием принял презент», — рассказала медиум.
Она открыто говорила и о своих опасениях.
«Кукла была непонятна, может, там было что-то внутри, какой-то свёрток… Она как-то плохо влияла на него, и через полгода Михаил Николаевич стал плохо выглядеть. Подарок точно сделал близкий человек, возможно, женщина», — добавила Селицкая.
Несмотря на многолетнюю приверженность язычеству и резкую критику церкви, перед самой смертью писатель неожиданно принял решение о покаянии и исповеди.
«Сегодня по просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принёс Богу покаяние в таинстве исповеди в Казанском соборе г. Москвы. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин», — рассказал в соцсетях священник Андрей Новиков.
Михаил Задорнов и его женщины: с кем юморист прошёл жизненный путьЧетыре женщины сыграли главную роль в жизни ведущего «Смехопанорамы». Началось всё с юрмальской ровесницы Велты Калнберзини. Дочь первого секретаря ЦК Компартии Латвии покорила сердце юного Задорнова ещё в детские годы. Повзрослев, они вместе отправились покорять столицу. А в 1971 году возлюбленные официально оформили брак. Примечательно, что на фоне последующих лингвистических и исторических изысканий сатирика его первая жена была настоящим академическим светилом: доктором филологических наук и многолетним преподавателем филфака МГУ. Однако, сделав ставку на карьеру, супруги так и не обзавелись потомством. Со своей будущей женой Еленой Бомбиной Задорнов познакомился на концерте в Риге. Девушка, с юных лет собиравшая его публикации, попала на это выступление совершенно случайно: из-за плохой погоды она предпочла концерт пляжному отдыху, предложенному подругой. Ненастная погода загнала девушек в концертный зал, а обычное любопытство привело поклонниц прямо за кулисы. На календаре был знаковый 1984 год — именно тогда Михаил Задорнов обрёл всесоюзную славу. Настоящим триумфом для писателя стал легендарный монолог «Девятый вагон», который прогремел в эфире культовой телепередачи «Вокруг смеха».
«Смущаясь, я рассказала Задорнову, что с юности собираю его рассказы из журнала. Он был польщён, но точно не поверил! Пришлось на следующий день в доказательство принести зелёный портфель с его первыми рассказами», — рассказывала вдова.
В то время Елена осваивала профессию кибернетика, однако в будущем сменила направление, став личным администратором и верной спутницей сатирика в его бесконечных гастролях. В 1990 году их союз был скреплён рождением дочери. Примечательно, что первая жена, Велта Яновна, прекрасно знала о существовании этой связи. Тем не менее Задорнову удавалось поддерживать удивительно ровные и даже тёплые отношения с обеими женщинами, виртуозно обходя острые углы.
Эту тему любовного треугольника он даже иронично обыграл в своей пьесе «Последняя попытка, или Хочу вашего мужа». Сюжет произведения, которое позже дважды экранизировали, вращался вокруг мужчины, разрывающегося между законной супругой и молодой возлюбленной. Формально Михаил Николаевич оставался мужем Велты до конца своих дней, но при этом был любящим и заботливым отцом для своей младшей дочери Елены. Однако в этой истории осталась и доля загадки: всего за две недели до кончины сатирика родственники обнаружили в его доме чемодан, надёжно запертый на кодовый замок.
«Содержимое нас всех сразило. До слёз! Больше 25 лет Миша собирал все вещи дочери — детские рисунки, поделки, альбомы, открытки ему, спортивные грамоты и дипломы. Он сохранил её детские локоны в серебряной коробочке, первые написанные на клочке бумаги слова. Но меня прорвало, как плотину, от слёз, когда я увидела в чемодане сохраненные им детские варежки дочери. Вот тебе и язвительный сатирик, и циник!» — ностальгировала вдова.
Окружающие не раз подмечали, что дочь во многом унаследовала отцовский непростой нрав. Ирония заключалась в том, что именно это поразительное сходство характеров порой становилось причиной жарких домашних разногласий и конфликтов.
«Дочь! У меня сложилось сейчас ощущение, что я сам с собой ругаюсь. Или со своим отражением в зеркале. Пора прекращать это делать», — приводит слова сатирика «360.ru».
Широкую огласку история о двойной жизни сатирика получила лишь в 2006 году. Столкнувшись с публикациями в прессе, подчёркивающими её статус «внебрачного» ребёнка, дочь открыто упрекнула в этом отца. Эмоциональный всплеск, спровоцированный обвинениями наследницы, подтолкнул Задорнова к решительному шагу: пародист официально развёлся с первой женой и узаконил свои отношения с Еленой Бомбиной. В отличие от своего знаменитого родителя, преемница юмориста не разделяла его глубокой привязанности к отечеству и решила покинуть Россию. Девушка отправилась на Мальту, где всерьёз посвятила себя изучению изобразительного искусства.
В 2021 году она официально зарегистрировала брак с ливанцем Али Тартузи. А недавно стало известно, что Елена стала матерью тройни. Примечательно, что о столь значимом событии молодая женщина сообщила публике в весьма своеобразной манере.
«Скажу всем тем, кто говорит, что, мол, задорновская дочка вдруг родила. Троих. И в ряд, не устанавливая точки. Да, родила! Назло вражде! И не от русского, к тому же», — написала Елена Задорнова в блоге.В последние годы жизни Задорнов тесно сотрудничал с 31-летней актрисой Мариной Орловой, которую СМИ прозвали «последней музой» Задорнова. Несмотря на совместные гастроли и упорные слухи, артистка категорически отрицала наличие между ними романтической связи, подчёркивая исключительно профессиональный и творческий характер их общения.
«Для меня он был старшим товарищем, учителем, наставником», — цитирует артистку «РЕН ТВ».
В последние дни жизни сатирик находился в окружении обеих супруг и дочери, Марину Орлову к его постели так и не допустили.
«Сначала писала ему лично, когда он в Германии был. Но у него же есть семья. И она заняла жёсткую позицию — никого к нему не допускать. Я не хотела на них как-то давить. Целый год он боролся. И эмоционально им было тяжело. Даже прощание с ним сделали камерным. Я задала вопрос о прощании. Мне мягко сказали, что будут только близкие», — вспоминала Марина Орлова в интервью журналу «Караван историй».
Пророчества сатирика, которые заставляют задуматьсяНельзя отрицать, что часть юмора Михаила Задорнова со временем утратила свою былую остроту. Взять, к примеру, его ироничные зарисовки о продаже уже очищенных жареных семечек — товаре для тех, кто ценит мгновенный результат, совершенно не заботясь о «самом процессе».
Однако другие его меткие высказывания, когда-то воспринимавшиеся залом исключительно как комедийные преувеличения, сегодня расцениваются публикой не как комедия, а как пугающе точные предсказания. Особенно это касается его слов о геополитике и отношениях России с Украиной, которые были сказаны около десяти лет назад.
Задорнов на своём концерте «Гейропейский*** союз, Украина и три главных террориста» в 2014 году, когда ему запретили посещение Незалежной не оставил эту тему без внимания.
«Украина войдёт в историю как страна, народ которой решил, что не хочет больше жить плохо, и стал жить ещё хуже. Украина как Ватикан: если над Майданом появляется чёрный дым — надо ждать смены папы», — высказался сатирик.
Брачная ночь обернулась скандалом и судом: тайное прошлое мужа Эбби Хенсел и неудобная правда, о которой молчит её сестра-близняшка
Впоследствии драматург с пугающей точностью предвидел волну культурных запретов на Украине, направленных против всего, что связано с российским и советским наследием. Он иронично замечал, что легендарная картина «Москва слезам не верит» однажды будет восприниматься не как киношедевр, а исключительно как «напоминание о газовых долгах». Эта шутка обернулась реальностью: в 2021 году исполнительницу главной роли Веру Алентову действительно внесли в украинский санкционный список.
«Отважный поступок: Генпрокуратура Украины завела дело на российский Генштаб и прислала повестку. Надо явиться, причём всем составом, вместе с армией», — шутил Задорнов.
В те годы эта шутка пародиста звучала как злой сатирический гротеск, а сегодня — как фраза, которую сторонники Задорнова нередко приводят как едкое пророчество о том, куда может завести страну политический выбор.
«Мировые новости, 2018 год. США умоляют Россию забрать обнаглевших хохлов обратно в СССР», — говорил с иронией пародист.В одном из своих выступлений, комментируя политическую ситуацию, Задорнов иронично прошёлся и по многоступенчатым санкциям в отношении России. Шёл 2018 год. Россия стонала от 34-го уровня экономических санкций. Госдеп США издал третий том со списками тех, кому нельзя приезжать в США. Европа топила дровами. Дрова в Европу поставляла Россия. На Украине их воровали. Америка в очередной раз наложила на Россию санкции.
«Россия в очередной раз положила на то, что наложили в США», — говорится в этой шутке.
Легендарный сатирик верил в существование уникального «русского секрета» — особой силы национального духа, которая делает военное завоевание России принципиально невозможным.
«У нас есть государство, а есть Родина. И враг каждый раз вычисляет слабость государства, но никогда не знает враг силы Родины», — сказал «Предсказамус».
При этом в будущее Европейского союза писатель, судя по всему, не верил. В одном из своих предсказаний Задорнов предрёк, что рано или поздно ЕС потерпит крах и распадётся именно из-за Украины.
«Скоро в Евросоюз будут входить только Германия, страны Балтии, Польша и, конечно же, Украина! Вот тогда немцам аукнутся все их сегодняшние гадости по отношению к нам. Потащат на себе нахлебников, узнают, каково было Советской России», — высказался сценарист.