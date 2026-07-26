Расставание с экранной женой, второй шанс с Марией Луговой и «стол переговоров» вместо скандалов: чем занят Сергей Лавыгин в 2026 году?
Актёру Сергею Лавыгину, чьё имя стало синонимом обаятельного повара Сени из культового сериала «Кухня», 27 июля исполняется 46 лет. За свою карьеру он воплотил на экране более полусотни образов, став одним из самых узнаваемых характерных артистов своего поколения. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Сергея ЛавыгинаБудущий актёр появился на свет 27 июля 1980 года в Москве. Его родители были далеки от искусства и трудились физиками-математиками. Поначалу мальчик рос в типичной московской семье учёных. Однако уже в детстве он мечтал «попасть в телевизор», и эта мечта привела его в школьный театральный кружок. Решающим моментом стал этюд в летнем лагере, где юный Сергей из трагической сцены с пилотом, потерявшим сознание, создал искромётную комедию, которую потом повторял на школьных концертах.
После школы Лавыгин с первого раза поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, на курс к Владимиру Алексеевичу Сафронову, который он окончил в 2001 году. Его студенческим увлечением было наблюдение за прохожими — он пытался предугадывать их характеры и походку, что позже стало его актёрским козырем. Сразу после выпуска он начал работать в Московском театре юного зрителя, где прослужил до 2014 года, и сыграл в десятках постановок, среди которых выделялись роли в «Питере Пэне» и «Кавалере-призраке».
Кинодебют Лавыгина состоялся в 2003 году с эпизодической роли в сериале «Next 3». Но настоящий успех и всенародная любовь пришли к нему только в 2012 году с выходом сериала «Кухня», где он сыграл вороватого, но невероятно обаятельного повара-универсала Сеню. Этот образ надолго определил его амплуа, позволив затем появиться в спин-оффах «Отель Элеон», «Гранд» и проекте «СеняФедя». На сегодняшний день фильмография актёра насчитывает более 60 работ, включая кассовые хиты «Горько!», «Самый лучший день», «Чебурашка» и сериалы «Мамочки», «Звоните ДиКаприо!» и «Капельник».
Романы, браки и долгожданная гармонияЛичная жизнь Сергея Лавыгина оказалась не менее насыщенной, чем его творческая карьера. Первый серьезный роман, переросший в фактический брак, связал его с коллегой по сериалу «Кухня» и экранной женой — актрисой Анной Бегуновой. Их отношения начались на съемках, и в 2016 году у пары родился сын Федор. Однако спустя год, в 2017-м, союз распался. Как позже признавался сам актер в интервью, расставание было болезненным, но они с Бегуновой смогли пройти через «этапы принятия и прощения», сохранив рабочие отношения и продолжив появляться в одних проектах. Примечательно, что свой первый брак с Бегуновой сам Лавыгин категорически не считает ошибкой, а говорит о нем как о важном жизненном этапе, подарившем ему сына.
История любви со второй женой Сергея, актрисой Марией Луговой, началась гораздо раньше, чем сердце артиста стало свободным. Их судьба свела еще в 2013 году. Тогда между ними сложились лишь дружеские отношения с легким флиртом, после чего Сергей принял решение вернуться к Анне Бегуновой. Второй шанс для этой пары наступил только спустя несколько лет, уже после окончательного разрыва Лавыгина с Бегуновой. Сергей решил сделать звонок в прошлое, и, к его счастью, Мария ответила.
В 2020 году пара официально узаконила свои отношения. Брак оказался крепким и счастливым: в 2022 году у них родилась дочь Марта, а в октябре 2024-го — долгожданный сын Андрей, чье появление Лавыгин называет одним из главных событий своей жизни. Сейчас, по словам самого актера, все в семье подчинено интересам маленького сына, а главный секрет их гармонии с женой — умение договариваться за «столом переговоров», не доводя конфликты до крайностей.
Как сейчас живет ЛавыгинСегодня Сергей Лавыгин находится на пике своей карьеры, активно снимаясь и радуя поклонников новыми проектами. Он продолжает служить в театре, в частности, занят в спектакле «С кем поведешься». Его поклонницы, как он сам шутит, за ним не бегают, и он не чувствует себя звездой уровня Джастина Бибера.
2025 год стал для актёра годом серьезных драматических работ. Он сыграл главную роль в фильме «Коля, домой!» — комедийной драме о 40-летнем мужчине, который сбегает от гиперопекающей мамы, чтобы найти отца и исполнить мечты, попутно ввязываясь в криминальную историю. Премьера картины состоялась 18 июня 2025 года. Этот проект показал зрителям нового Лавыгина — не просто комика, а актера, способного на глубокий психологизм и экшен.
Также в 2025 году шла работа по производству долгожданного продолжения мегахита — фильма «Чебурашка-2», где Сергей вернулся к роли Толи, мужа Тани, добавив в знакомый образ еще больше теплоты и юмора. Премьера фильма, который впоследствии собрал в прокате более 6 миллиардов рублей, состоялась 1 января. В июле 2026 года стартовали съемки масштабного исторического сериала «Голицын». Также в этом году в производстве находится комедийная мелодрама «На нас летит метеорит», «Чебурашка-3» и «Незнайка».