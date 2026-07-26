26 июля 2026, 13:22

Сергей Лавыгин (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Актёру Сергею Лавыгину, чьё имя стало синонимом обаятельного повара Сени из культового сериала «Кухня», 27 июля исполняется 46 лет. За свою карьеру он воплотил на экране более полусотни образов, став одним из самых узнаваемых характерных артистов своего поколения. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Сергея Лавыгина Романы, браки и долгожданная гармония Как сейчас живет Лавыгин



Биография Сергея Лавыгина

Михаил Тарабукин и Сергей Лавыгин (Фото: Instagram* @sergeylavygin)

Романы, браки и долгожданная гармония

Мария Луговая и Сергей Лавыгин с детьми (Фото: Instagram* @sergeylavygin)

Как сейчас живет Лавыгин