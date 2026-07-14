Лицо перекосило, живет на чердаке: какая беда настигла Светлану Крючкову? За что муж ревновал к сыну — и теперь она не видит внуков

14 июля 2026, 19:13

Светлана Крючкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Светлана Крючкова по праву считается легендой отечественного кино. Для миллионов зрителей она навсегда осталась Нелли Леднёвой из культовой «Большой перемены». Однако творческий путь народной артистки РСФСР гораздо масштабнее этого грандиозного хита. Фильмография актрисы насчитывает более 90 кинолент и множество ярких театральных образов. Но за громким успехом легенды кинематографа скрывается непростая женская судьба. Как складывается нынешняя жизнь, что происходит в семье и какие причины заставили Эльзу Бэрримор из «Шерлока Холмса» практически отказаться от съёмок, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как дочь военного стала звездой советского кино? Приглашение, от которого нельзя было отказаться Случайность, которая сделала её знаменитой Что заставило актрису бежать из Москвы в Ленинград? Почему она не может обнять внуков? Почему Светлана Крючкова перестала сниматься в кино?

Как дочь военного стала звездой советского кино?



Светлана Крючкова (Фото: РИА Новости/Рудольф Кучеров)

Приглашение, от которого нельзя было отказаться

Случайность, которая сделала её знаменитой



Кадр из художественного фильма «Женитьба» (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Что заставило актрису бежать из Москвы в Ленинград?



Светлана Крючкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Почему она не может обнять внуков?

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Почему Светлана Крючкова перестала сниматься в кино?

«Хотел бы передать привет и пожелать здоровья коту, благодаря участию которого она избавилась от своей болезни, как она мне рассказала», — сказал Басилашвили.