Лицо перекосило, живет на чердаке: какая беда настигла Светлану Крючкову? За что муж ревновал к сыну — и теперь она не видит внуков
Светлана Крючкова по праву считается легендой отечественного кино. Для миллионов зрителей она навсегда осталась Нелли Леднёвой из культовой «Большой перемены». Однако творческий путь народной артистки РСФСР гораздо масштабнее этого грандиозного хита. Фильмография актрисы насчитывает более 90 кинолент и множество ярких театральных образов. Но за громким успехом легенды кинематографа скрывается непростая женская судьба. Как складывается нынешняя жизнь, что происходит в семье и какие причины заставили Эльзу Бэрримор из «Шерлока Холмса» практически отказаться от съёмок, читайте в материале «Радио 1».
Как дочь военного стала звездой советского кино?Светлана Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишинёве. Она росла в довольно строгой семье вместе с братом и сестрой. Отец служил в военной контрразведке, мать трудилась статистом. Изначально наследница планировала стать филологом, но случайная поездка в Москву изменила все планы.
Родители отправили дочь в столицу к знакомым посмотреть на главный город страны. Однажды, проходя мимо Щепкинского училища и увидев огромную толпу абитуриентов, Светлана приняла спонтанное решение испытать судьбу. Первая попытка поступления закончилась неудачей на самом последнем туре. Однако это лишь закалило характер девушки. После провала на вступительных экзаменах она устроилась работать оператором ЭВМ, а затем слесарем-инструментальщиком и лаборантом, но продолжала мечтать о театре. Спустя два года снова подала документы, успешно сдала экзамены и стала студенткой Школы-студии МХАТ, попав в мастерскую Василия Маркова.
Приглашение, от которого нельзя было отказатьсяПолучив диплом, начинающая актриса попала в труппу МХАТа. После нескольких лет службы на легендарной сцене режиссёр Георгий Товстоногов лично пригласил молодую исполнительницу в ленинградский БДТ. Именно там раскрылся настоящий талант Светланы. Первым громким триумфом стала партия Любы в постановке «Фантазии Фарятьева». Эта работа принесла уроженке Молдавии высокую профессиональную награду. С того момента Крючкова прочно закрепилась в статусе звезды. На протяжении многих десятилетий выпускница вуза оставалась ведущей артисткой труппы, блестяще воплощая сложнейшие драматические образы.
Случайность, которая сделала её знаменитойКинодебют Светланы состоялся ещё во время учёбы. Сначала были небольшие эпизоды, а вот любовь миллионов зрителей она обрела благодаря случайной встрече. Будущий муж актрисы Михаил Стародуб попросил Крючкову отвезти сценарий на «Мосфильм». Там девушка случайно пересеклась с режиссёром Алексеем Кореневым. Постановщик пригласил студентку на пробу и сразу утвердил на главную роль Нелли Ледневой в картине «Большая перемена». После премьеры лента принесла Светлане всенародную славу. Впоследствии фильмография знаменитости стремительно росла. Зрители полюбили её героинь в таких проектах, как «Не может быть!», «Старший сын», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Чучело» и «Утомленные солнцем». Список знаковых работ актрисы: «Женитьба», «Ликвидация», «Похороните меня за плинтусом» и «Старые клячи». За свою карьеру актриса успела сняться более чем в 90 фильмах и сериалах.
Что заставило актрису бежать из Москвы в Ленинград?Первый брак актрисы состоялся ещё в студенческие годы. Её возлюбленным стал актёр и поэт Михаил Стародуб. Союз оказался недолговечным. По признанию самой Светланы, супруг тяжело переносил успех жены и сильно ревновал её к работе. Переломным моментом стало утверждение Крючковой на роль в «Большой перемене», в то время как Михаил не прошёл кастинг. Эта обида окончательно разрушила отношения, и спустя всего два года пара рассталась.
Второй избранник появился в жизни артистки на съёмочной площадке картины «Старший сын». Им стал известный кинооператор Юрий Векслер. Ради него молодая женщина решилась на серьёзный шаг — переезд из Москвы в Ленинград. Вскоре Товстоногов пригласил Крючкову в БДТ, где та и осталась на долгие годы.
Официально союз оформили, когда актриса уже была в положении. Беременность стала для семьи настоящим испытанием. У Юрия случился инфаркт, и медики переживали сразу за двоих — отца и будущего первенца. К счастью, Светлане удалось выносить малыша, и в 1981 году на свет появился сын Дмитрий. Со временем тяжёлая болезнь мужа, его постоянная ревность — не только к работе, но и к собственному ребёнку — привели к краху. Инициатором развода выступил сам Юрий, решив, что он стал помехой для супруги. Третьим спутником в жизни Крючковой стал художник-декоратор Александр Молодцов. Этот союз подарил актрисе вторую радость материнства. В 40 лет кинодива родила сына Александра. К сожалению, и этот брак не выдержал проверки временем. По словам самой Светланы, чувства просто угасли, и пара разошлась.
Почему она не может обнять внуков?Сегодня актриса окружена любовью большой семьи. Ее старший сын Дмитрий обосновался во Франции, где успешно работает звукорежиссёром. У него растут двое детей — сын Антон и дочь Полина. С бабушкой внуки регулярно общаются по видеосвязи.
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Младший сын, Александр, остался рядом с матерью в Санкт-Петербурге. В 2022 году молодой мужчина сам стал отцом, порадовав Светлану Николаевну рождением ещё одной внучки — Надежды. Несмотря на географическую удалённость и разные часовые пояса, Крючкова старается быть в курсе всех событий и поддерживать самые тёплые отношения с близкими.
Почему Светлана Крючкова перестала сниматься в кино?Одним из самых суровых испытаний для актрисы стала борьба с онкологией. О своей болезни народная артистка РСФСР поведала публике лишь спустя несколько лет. Знаменитость стала гостьей передачи «Привет, Андрей!» на канале «Россия», где откровенно рассказала ведущему Андрею Малахову о страшной болезни. По признанию исполнительницы, первым тревогу забил домашний питомец: кот настойчиво ложился на грудь женщине и вёл себя крайне необычно. Народный артист СССР Олег Басилашвили, подключившийся к студии по видеосвязи, особо подчеркнул заслугу четвероногого друга в выздоровлении хозяйки.
«Хотел бы передать привет и пожелать здоровья коту, благодаря участию которого она избавилась от своей болезни, как она мне рассказала», — сказал Басилашвили.Медицинское обследование подтвердило опасения — у звезды диагностировали опухоль лёгкого. Для спасения жизни потребовалось сложное хирургическое вмешательство за рубежом, за которым последовал тяжёлый курс химиотерапии. К счастью, лечение дало положительный результат, и недуг удалось перевести в стойкую ремиссию.Пережив этот кризис, звезда картины «Большая перемена» отмечала, что начала гораздо бережнее относиться к своему здоровью и по-настоящему ценить каждый прожитый день. В 2020 году дом на набережной Мойки, где жила Светлана Крючкова, признали аварийным из-за ртутного загрязнения. Жильцов расселили, но новое жильё получили с задержкой. Мать передала полученную квартиру младшему сыну Александру. Теперь это комфортное пространство с кухней, спальней и рабочим кабинетом.
А из окон открывается завораживающий вид на купол Исаакиевского собора. В 2025 году на церемонии вручения премии Никиты Михалкова «Бриллиантовая бабочка» легенда кинематографа призналась корреспонденту «СтарХита», что неважно себя чувствует, и показала, как после болезни «перекосило лицо». Она получила награду, после чего, отказавшись общаться с прессой, уехала в родной Петербург. Сейчас Светлана Николаевна регулярно выступает на поэтических вечерах, практически не снимается в кино, предпочитая тихую, размеренную жизнь.