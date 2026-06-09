09 июня 2026, 16:24

Валентин Смирнитский (Фото: скриншот к/ф «Время есть!»)

Актеру, чье имя навеки вписано в историю советского кинематографа благородным Портосом из «Трех мушкетеров», а также благодаря ролям в картинах «Адъютант его превосходительства» и «Щит и меч», 10 июня исполняется 82 года. Этот народный артист России прошел долгий путь от буйного школьника, исключенного из класса за драку, до национального кумира. Однако за блеском софитов и любовью миллионов скрываются тени былых скандалов, жуткая личная трагедия гибели сына и судебные разбирательства. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание От хулигана до рыцаря плаща и шпаги Роковая любовь и смерть единственного сына Скандал в самолете Как сейчас живет артист



От хулигана до рыцаря плаща и шпаги

Валентин Смирнитский (Фото: скриншот к/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»)

Роковая любовь и смерть единственного сына

Валентин Смирнитский и Людмила Пашкова (Фото: скриншот д/ф «Валентин Смирнитский. Портос на все времена»)

«Из нашей четверки только Миша Боярский сумел сохранить брак. А вот я вскоре после съемок расстался со второй женой», — цитируют артиста издание «Семь дней».

Валентин Смирнитский и Ирина Коваленко (Фото: скриншот д/ф «Валентин Смирнитский. Портос на все времена»)

«Я просто не успевал, я узнал об этом поздно, не день в день, а на третий день. А уже на следующий день должны были состояться похороны», — делился Смирнитский с корреспондентами MK.ru.

Скандал в самолете

Валентин Смирнитский и Лидия Рябцева (Фото: скриншот д/ф «Валентин Смирнитский. Портос на все времена»)

Как сейчас живет артист

Валентин Смирнитский (Фото: скриншот д/ф «Валентин Смирнитский. Портос на все времена»)

«Приезжаю и месяц релаксирую, — делился артист с "Комсомольской правдой". — Там есть люди, которые следят за домом, пока мы тут».

«Но слухи о моем отъезде за рубеж на ПМЖ преувеличены. Переехать в Испанию насовсем не могу: у меня в России работа, антрепризные спектакли. Живу на два дома», — объяснял «КП» Смирнитский.