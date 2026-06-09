Роковая слава, потеря сына из-за наркотиков и пьяный дебош в небе: с кем нашел счастье звезда «Трех мушкетеров» Валентин Смирнитский?
Актеру, чье имя навеки вписано в историю советского кинематографа благородным Портосом из «Трех мушкетеров», а также благодаря ролям в картинах «Адъютант его превосходительства» и «Щит и меч», 10 июня исполняется 82 года. Этот народный артист России прошел долгий путь от буйного школьника, исключенного из класса за драку, до национального кумира. Однако за блеском софитов и любовью миллионов скрываются тени былых скандалов, жуткая личная трагедия гибели сына и судебные разбирательства. Подробности читайте в материале «Радио 1».
От хулигана до рыцаря плаща и шпагиВалентин Георгиевич Смирнитский родился в самой гуще кинематографической Москвы в 1944 году. Казалось, судьба предопределила ему блистать на экране: отец работал главным редактором Центральной студии документальных фильмов, мать трудилась в системе кинопроката. Однако юношеский максимализм едва не перечеркнул артисту будущее. Смирнитский слыл отчаянным парнем — его исключили из средней школы за драку с дежурным, после чего Валентину пришлось получать образование в вечерней школе, параллельно работая почтальоном.
Своенравный характер помог ему с первого раза поступить в легендарное Театральное училище им. Щукина. Уже на четвертом курсе, в 1963 году, последовал дебют в кино — эпизодическая роль военнослужащего в хрестоматийной картине «Я шагаю по Москве». Но настоящая популярность накрыла артиста с головой в конце 60-х после ролей в фильмах «Семь стариков и одна девушка» и культовом сериале «Адъютант его превосходительства».
В 1978 году случился судьбоносный звонок режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Смирнитский, как сейчас сказали бы, находился «не в форме», со сломанной ногой и без особого энтузиазма полетел на пробы картины «Д’Артаньян и три мушкетера» в Одессу просто от скуки. Однако именно этот проект вознёс его на вершину славы и сделал бессменной звездой.
Фильмография мастера насчитывает более 200 картин. Награды Валентин Георгиевич получил довольно поздно: звание Заслуженного артиста РСФСР ему присвоили в 1990-м, а народным он стал только в 2005-м.
Роковая любовь и смерть единственного сынаЛичная жизнь Смирнитского всегда была такой же бурной, как и карьера. Первый брак с сокурсницей Людмилой Пашковой оказался юношеской ошибкой — пара распалась всего через два года. Однако главная драма разыгралась во втором браке с переводчицей Ириной Коваленко, где в 1974 году родился долгожданный сын Иван. Казалось, семья будет крепкой, но грянул «Мушкетер». Съемки в Одессе, всесоюзная слава, поклонницы и вечеринки превратили жизнь актера в бесконечный праздник, который не выдержала супруга.
«Из нашей четверки только Миша Боярский сумел сохранить брак. А вот я вскоре после съемок расстался со второй женой», — цитируют артиста издание «Семь дней».Шестилетний сын Ваня остался с матерью. Это расставание стало началом конца для юного наследника. Заброшенный, предоставленный сам себе и бабушкам, мальчик в 15 лет попал в плохую компанию. Случайно узнав от бывшей жены, что Иван употребляет наркотики, актер бросил все силы на спасение, договаривался с лучшими врачами о лечении в реабилитационных центрах по всему миру. Казалось, чудо произошло — сын пошел на поправку, даже женился. Но страшный звонок застал Валентина Георгиевича на гастролях в США. В 26 лет Иван скончался от передозировки. Трагедию усугубили обстоятельства, не позволившие проститься с ребенком.
«Я просто не успевал, я узнал об этом поздно, не день в день, а на третий день. А уже на следующий день должны были состояться похороны», — делился Смирнитский с корреспондентами MK.ru.Следующий, третий по счету, брак был попыткой уйти от актерской богемы к стабильности. Избранницей стала экономист Елена Шапорина, женщина с высокими покровителями. Но идиллия продлилась недолго: актер снова начал прикладываться к бутылке и пускаться в загулы.
Сегодня артист обрел покой в четвертом браке с Лидией Рябцевой, которая младше его на 17 лет. Их знакомство состоялось в Театре Луны, где Лидия работала заместителем директора, и актер буквально увел ее из семьи. Они расписались в День всех влюбленных в 2003 году. По словам артиста, именно Лидия стала его «ангелом-хранителем» и спасла от одиночества.
Скандал в самолетеАктерский темперамент, с которым Смирнитский не справился в юности, продолжает вырываться наружу и в почтенном возрасте. В 2014 году супруги Смирнитские летели рейсом из испанского Аликанте в Москву. Как сообщает НТВ со ссылкой на Домодедовский суд, народный артист России начал распивать алкогольные напитки сразу после взлета. Когда бортпроводники сделали замечание, актер разразился нецензурной бранью в адрес экипажа, демонстрируя «явное неуважение к обществу».
Кульминацией стало поведение его супруги Лидии Рябцевой, которая, по показаниям очевидцев, прямо в салоне самолета выгуливала свою собаку. Экипаж был вынужден вызвать полицию к трапу. В результате суд оштрафовал звездную чету за мелкое хулиганство.
Как сейчас живет артистСегодня Валентин Смирнитский, несмотря на возраст и проблемы со зрением, из-за которых он прекратил заниматься дубляжом, продолжает работать. В 202 году с его участием на экраны вышел сериал «Спасская-4», а в 2026 году свет увидели ленты «Высшая мера-2», «Загляни ему в голову-2». В производстве в настоящий момент находятся проекты «Затмение» и «1812. Охота на Императора».
Валентин Смирнитский давно уже живет на два дома, как истинный мушкетер, которому тесны границы одного государства. Его основное место жительства — Москва, где находятся его работа, друзья и привычный уклад жизни. Но есть у артиста и «запасной аэродром» — уютное испанское убежище, куда он сбегает от шумной столицы, чтобы восстановить силы и насладиться тишиной. Много лет назад он приобрел небольшой домик в Испании. Актер признается, что недвижимость обошлась ему невероятно дешево по московским меркам — всего в 180 тысяч евро.
«Приезжаю и месяц релаксирую, — делился артист с "Комсомольской правдой". — Там есть люди, которые следят за домом, пока мы тут».Интересно, что именно из-за этой испанской недвижимости вокруг Смирнитского долгое время ходили упорные слухи о его эмиграции. Ситуация накалилась, когда актер не смог приехать на похороны режиссера «Трех мушкетеров» Георгия Юнгвальд-Хилькевича — молва тут же решила, что знаменитый Портос навсегда покинул Россию. Сам Валентин Георгиевич неоднократно опровергал эти домыслы.
«Но слухи о моем отъезде за рубеж на ПМЖ преувеличены. Переехать в Испанию насовсем не могу: у меня в России работа, антрепризные спектакли. Живу на два дома», — объяснял «КП» Смирнитский.